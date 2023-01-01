Выборка записей с макс. значением в группах SQL результата

Быстрый ответ

Чтобы извлечь записи с максимальными значениями в группах, используйте оконную функцию ROW_NUMBER() . Сортировка проводится по полю Value в порядке убывания внутри каждой GroupId , затем строки отбираются по их порядковым номерам.

SQL Скопировать код SELECT GroupId, Value FROM ( SELECT GroupId, Value, ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY GroupId ORDER BY Value DESC) as rn FROM Records ) tmp WHERE rn = 1

Функция ROW_NUMBER() присваивает уникальные идентификаторы строкам в рамках каждой GroupId , сортируя их по полю Value по убыванию. Выборка из внешнего запроса включает записи с порядковым номером один, что дает возможность получить строку с максимальным значением Value по каждой группе.

Уточнение по извлечению максимального значения

При работе со сложными случаями группировки данных важно применять методы, обеспечивающие точное и быстрое извлечение максимальных значений.

Применение LEFT JOIN с подзапросом

Эффективный подход к выбору наилучшей записи в группе – использование LEFT JOIN в сочетании с подзапросом. Это позволяет учесть все имеющиеся значения:

SQL Скопировать код SELECT a.* FROM Records a LEFT JOIN Records b ON a.GroupId = b.GroupId AND a.Value < b.Value WHERE b.Value IS NULL;

Здесь две версии таблицы объединяются при помощи LEFT JOIN по группирующему условию GroupId , а строка исключается при наличии парной записи с большим значением благодаря условию WHERE .

Работа с равными максимальными значениями в группах

В случаях, когда максимальные значения в группе совпадают, следует задать критерии для разрешения таких ситуаций. Например, можно добавить ещё одно поле для сортировки, как имя в алфавитном порядке:

SQL Скопировать код SELECT GroupId, Name, Value FROM ( SELECT GroupId, Name, Value, ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY GroupId ORDER BY Value DESC, Name ASC) as rn FROM Records ) tmp WHERE rn = 1

В этом примере условие сортировки в оконной функции ROW_NUMBER , дополнительно учитывает имя, что позволяет однозначно определить запись при одинаковых значениях.

Использование DISTINCT ON в PostgreSQL

В PostgreSQL для выборки максимальных значений можно применить оператор DISTINCT ON :

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT ON (GroupId) GroupId, Name, Value FROM Records ORDER BY GroupId, Value DESC, Name;

Такой запрос выбирает первую строку для каждой GroupId после сортировки, что значительно упрощает запрос.

Оптимизация SQL-запросов

Поставленная задача при составлении запросов — эффективно извлечь данные, поэтому рекомендуется использовать индексы, особенно при группировке и сортировке, для повышения производительности.

Визуализация

Представим группировку и выбор максимальных значений в SQL как соревнование в прыжках в высоту:

Markdown Скопировать код СОРЕВНОВАНИЯ В ПРЫЖКАХ В ВЫСОТУ 🏃‍♂️ [Атлет] Планка 🏆 [Макс. высота]

В этой аналогии каждая группа ассоциируется с атлетом, стремящимся установить личный рекорд:

Markdown Скопировать код | Группа (Атлет) | Попытки | Результат | | --------------- | ------------ | --------- | | Алиса | 🏋️‍♀️🏋️‍♀️♒ | Макс 🥇 | | Боб | 🏋️♒♒ | Макс 🥈 | | Чарли | 🏋️‍♂️♒ | Макс 🥉 |

🏋️‍♀️ – Попытка, ♒ – Успешно, Макс – Наивысшая высота

SQL-запрос фильтрует лучший результат каждого спортсмена:

SQL Скопировать код SELECT Атлет, MAX(Высота) FROM Прыжки GROUP BY Атлет;

На табло отображаются лучшие достижения каждого участника:

Markdown Скопировать код 📋 Лучшие результаты: Алиса: 🥇 Боб: 🥈 Чарли: 🥉

В итоге мы получаем лучший прыжок каждого атлета — все просто и понятно.

