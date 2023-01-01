Выборка записей с макс. значением в группах SQL результата

#GROUP BY и агрегации  
Быстрый ответ

Чтобы извлечь записи с максимальными значениями в группах, используйте оконную функцию ROW_NUMBER(). Сортировка проводится по полю Value в порядке убывания внутри каждой GroupId, затем строки отбираются по их порядковым номерам.

SQL
Скопировать код
SELECT GroupId, Value
FROM (
    SELECT GroupId, Value,
    ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY GroupId ORDER BY Value DESC) as rn
    FROM Records
) tmp
WHERE rn = 1

Функция ROW_NUMBER() присваивает уникальные идентификаторы строкам в рамках каждой GroupId, сортируя их по полю Value по убыванию. Выборка из внешнего запроса включает записи с порядковым номером один, что дает возможность получить строку с максимальным значением Value по каждой группе.

Уточнение по извлечению максимального значения

При работе со сложными случаями группировки данных важно применять методы, обеспечивающие точное и быстрое извлечение максимальных значений.

Применение LEFT JOIN с подзапросом

Эффективный подход к выбору наилучшей записи в группе – использование LEFT JOIN в сочетании с подзапросом. Это позволяет учесть все имеющиеся значения:

SQL
Скопировать код
SELECT a.*
FROM Records a
LEFT JOIN Records b 
  ON a.GroupId = b.GroupId AND a.Value < b.Value
WHERE b.Value IS NULL;

Здесь две версии таблицы объединяются при помощи LEFT JOIN по группирующему условию GroupId, а строка исключается при наличии парной записи с большим значением благодаря условию WHERE.

Работа с равными максимальными значениями в группах

В случаях, когда максимальные значения в группе совпадают, следует задать критерии для разрешения таких ситуаций. Например, можно добавить ещё одно поле для сортировки, как имя в алфавитном порядке:

SQL
Скопировать код
SELECT GroupId, Name, Value
FROM (
    SELECT GroupId, Name, Value,
    ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY GroupId ORDER BY Value DESC, Name ASC) as rn
    FROM Records
) tmp
WHERE rn = 1

В этом примере условие сортировки в оконной функции ROW_NUMBER, дополнительно учитывает имя, что позволяет однозначно определить запись при одинаковых значениях.

Использование DISTINCT ON в PostgreSQL

В PostgreSQL для выборки максимальных значений можно применить оператор DISTINCT ON:

SQL
Скопировать код
SELECT DISTINCT ON (GroupId) GroupId, Name, Value
FROM Records
ORDER BY GroupId, Value DESC, Name;

Такой запрос выбирает первую строку для каждой GroupId после сортировки, что значительно упрощает запрос.

Оптимизация SQL-запросов

Поставленная задача при составлении запросов — эффективно извлечь данные, поэтому рекомендуется использовать индексы, особенно при группировке и сортировке, для повышения производительности.

Визуализация

Представим группировку и выбор максимальных значений в SQL как соревнование в прыжках в высоту:

Markdown
Скопировать код
СОРЕВНОВАНИЯ В ПРЫЖКАХ В ВЫСОТУ 🏃‍♂️ [Атлет] Планка 🏆 [Макс. высота]

В этой аналогии каждая группа ассоциируется с атлетом, стремящимся установить личный рекорд:

Markdown
Скопировать код
| Группа (Атлет) | Попытки      | Результат |
| --------------- | ------------ | --------- |
| Алиса           | 🏋️‍♀️🏋️‍♀️♒ | Макс 🥇    |
| Боб             | 🏋️♒♒         | Макс 🥈    |
| Чарли           | 🏋️‍♂️♒         | Макс 🥉    |

🏋️‍♀️ – Попытка, ♒ – Успешно, Макс – Наивысшая высота

SQL-запрос фильтрует лучший результат каждого спортсмена:

SQL
Скопировать код
SELECT Атлет, MAX(Высота) FROM Прыжки GROUP BY Атлет;

На табло отображаются лучшие достижения каждого участника:

Markdown
Скопировать код
📋 Лучшие результаты:
Алиса:    🥇
Боб:      🥈
Чарли:    🥉

В итоге мы получаем лучший прыжок каждого атлета — все просто и понятно.

Полезные материалы

  1. Документация PostgreSQL: Агрегатные функции — Здесь описываются агрегатные функции в PostgreSQL, включая функцию max.
  2. Документация SQL Server: Применение GROUP BY в сочетании с агрегатными функциями — Использование GROUP BY в SQL Server.
  3. Документация Oracle: LISTAGG — Описание функции LISTAGG для агрегации строк в Oracle.
  4. Оконные функции SQL — Здесь описывается использование оконных функций в SQL для группировки и нахождения максимума.
  5. Оптимизация SQL-запросов: Группировка и агрегатные функции — Рассказывает о том, как оптимизировать запросы с группировками и агрегатными функциями.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

