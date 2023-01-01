Выборка записей с макс. значением в группах SQL результата#GROUP BY и агрегации
Быстрый ответ
Чтобы извлечь записи с максимальными значениями в группах, используйте оконную функцию
ROW_NUMBER(). Сортировка проводится по полю
Value в порядке убывания внутри каждой
GroupId, затем строки отбираются по их порядковым номерам.
SELECT GroupId, Value
FROM (
SELECT GroupId, Value,
ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY GroupId ORDER BY Value DESC) as rn
FROM Records
) tmp
WHERE rn = 1
Функция
ROW_NUMBER() присваивает уникальные идентификаторы строкам в рамках каждой
GroupId, сортируя их по полю
Value по убыванию. Выборка из внешнего запроса включает записи с порядковым номером один, что дает возможность получить строку с максимальным значением
Value по каждой группе.
Уточнение по извлечению максимального значения
При работе со сложными случаями группировки данных важно применять методы, обеспечивающие точное и быстрое извлечение максимальных значений.
Применение LEFT JOIN с подзапросом
Эффективный подход к выбору наилучшей записи в группе – использование
LEFT JOIN в сочетании с подзапросом. Это позволяет учесть все имеющиеся значения:
SELECT a.*
FROM Records a
LEFT JOIN Records b
ON a.GroupId = b.GroupId AND a.Value < b.Value
WHERE b.Value IS NULL;
Здесь две версии таблицы объединяются при помощи
LEFT JOIN по группирующему условию
GroupId, а строка исключается при наличии парной записи с большим значением благодаря условию
WHERE.
Работа с равными максимальными значениями в группах
В случаях, когда максимальные значения в группе совпадают, следует задать критерии для разрешения таких ситуаций. Например, можно добавить ещё одно поле для сортировки, как имя в алфавитном порядке:
SELECT GroupId, Name, Value
FROM (
SELECT GroupId, Name, Value,
ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY GroupId ORDER BY Value DESC, Name ASC) as rn
FROM Records
) tmp
WHERE rn = 1
В этом примере условие сортировки в оконной функции
ROW_NUMBER, дополнительно учитывает имя, что позволяет однозначно определить запись при одинаковых значениях.
Использование DISTINCT ON в PostgreSQL
В PostgreSQL для выборки максимальных значений можно применить оператор
DISTINCT ON:
SELECT DISTINCT ON (GroupId) GroupId, Name, Value
FROM Records
ORDER BY GroupId, Value DESC, Name;
Такой запрос выбирает первую строку для каждой
GroupId после сортировки, что значительно упрощает запрос.
Оптимизация SQL-запросов
Поставленная задача при составлении запросов — эффективно извлечь данные, поэтому рекомендуется использовать индексы, особенно при группировке и сортировке, для повышения производительности.
Визуализация
Представим группировку и выбор максимальных значений в SQL как соревнование в прыжках в высоту:
СОРЕВНОВАНИЯ В ПРЫЖКАХ В ВЫСОТУ 🏃♂️ [Атлет] Планка 🏆 [Макс. высота]
В этой аналогии каждая группа ассоциируется с атлетом, стремящимся установить личный рекорд:
| Группа (Атлет) | Попытки | Результат |
| --------------- | ------------ | --------- |
| Алиса | 🏋️♀️🏋️♀️♒ | Макс 🥇 |
| Боб | 🏋️♒♒ | Макс 🥈 |
| Чарли | 🏋️♂️♒ | Макс 🥉 |
🏋️♀️ – Попытка, ♒ – Успешно, Макс – Наивысшая высота
SQL-запрос фильтрует лучший результат каждого спортсмена:
SELECT Атлет, MAX(Высота) FROM Прыжки GROUP BY Атлет;
На табло отображаются лучшие достижения каждого участника:
📋 Лучшие результаты:
Алиса: 🥇
Боб: 🥈
Чарли: 🥉
В итоге мы получаем лучший прыжок каждого атлета — все просто и понятно.
Полезные материалы
- Документация PostgreSQL: Агрегатные функции — Здесь описываются агрегатные функции в PostgreSQL, включая функцию max.
- Документация SQL Server: Применение GROUP BY в сочетании с агрегатными функциями — Использование GROUP BY в SQL Server.
- Документация Oracle: LISTAGG — Описание функции LISTAGG для агрегации строк в Oracle.
- Оконные функции SQL — Здесь описывается использование оконных функций в SQL для группировки и нахождения максимума.
- Оптимизация SQL-запросов: Группировка и агрегатные функции — Рассказывает о том, как оптимизировать запросы с группировками и агрегатными функциями.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик