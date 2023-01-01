Выборка записей по месяцу и году в SQL: учёт високосных годов#SQL для аналитиков #SELECT и выборка данных #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Если в интересующем вас столбце есть данные типа дата, вы можете использовать функции
MONTH() и
YEAR(), чтобы отобрать записи за конкретный месяц и год:
SELECT * FROM your_table
WHERE MONTH(your_date_column) = 3 AND YEAR(your_date_column) = 2023;
В примере замените
your_table и
your_date_column на актуальные названия таблицы и столбца с датой, чтобы отфильтровать записи за март 2023 года.
Работа с функциями MONTH и YEAR
Функции
MONTH() и
YEAR() доступны в SQL для извлечения месяца и года из даты, что позволяет отфильтровать данные по конкретным месяцу и году. Однако стоит запомнить: при обработке больших объёмов данных производительность может снижаться, поскольку функции обходят индексацию столбцов.
С учётом разной длительности месяцев
Так как продолжительность месяца нередко меняется, можно использовать диапазоны дат с операторами
>= и
<. В большинстве случаев достаточно выбрать корректные даты:
SELECT * FROM your_table
WHERE your_date_column >= '2023-03-01'
AND your_date_column < '2023-04-01';
Этот интервал включает все дни марта 2023 года, не зависимо от их количества.
Оптимизация производительности
Основная сложность использования функций в условии WHERE заключается в том, что они обходят индексацию, как в случае с
MONTH() и
YEAR(). Чтобы оптимизировать запросы:
- Индексация: Убедитесь, что столбец
your_date_columnпроиндексирован.
- Вычисляемые столбцы: Рассчитайте и проиндексируйте месяц и год отдельно.
- Использование переменных: Примените переменные для указания месяца и года, что облегчит работу оптимизатору.
Визуализация
Представьте, что ваши данные — это океан, а вы ловите в нём рыбу, используя вашу специализированную сеть (условие
WHERE), предназначенную только для добычи рыбы (записей) из марта 2023 года:
📅
🎣🔍[`2023-03-%`]🐟🐟🐟
SELECT * FROM `records`
WHERE MONTH(record_date) = 3
AND YEAR(record_date) = 2023;
Выбросьте SQL-сеть и, вот оно, вы словили все записи за март!
Учёт високосных годов и продолжительности месяцев
Високосные годы добавляют дополнительный день в феврале, что может создавать проблемы. Чтобы обеспечить полноту выборки:
SELECT * FROM your_table
WHERE your_date_column >= '2023-02-01'
AND your_date_column < DATEADD(day, 1, EOMONTH('2023-02-01'));
Такой подход поможет не пропустить не одной записи за февраль в високосный год.
Трюк с использованием хранимой процедуры
Хранимая процедура с параметрами облегчает работу и делает выборку более гибкой:
CREATE PROCEDURE GetRecordsByMonthYear
@Month INT,
@Year INT
AS BEGIN
DECLARE @StartDate DATE = CONCAT(@Year, '-', @Month, '-01'); -- 'ГГГГ-ММ-01'
DECLARE @EndDate DATE = DATEADD(month, 1, @StartDate); -- первый день следующего месяца
SELECT *
FROM your_table
WHERE your_date_column >= @StartDate
AND your_date_column < @EndDate;
END;
Теперь получить отчёт можно очень просто:
EXEC GetRecordsByMonthYear 3, 2023;. Это действительно удобно!
Совместимость с разными БД
Если вам требуется универсальный подход и функции
MONTH() и
YEAR() недоступны, можно использовать
TO_CHAR:
SELECT TO_CHAR(your_date_column, 'YYYY-MM') FROM your_table
WHERE TO_CHAR(your_date_column, 'YYYY-MM') = '2023-03';
Этот метод подойдёт для работы с такими базами данных, как PostgreSQL.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик