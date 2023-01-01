Выборка записей по месяцу и году в SQL: учёт високосных годов

Быстрый ответ

Если в интересующем вас столбце есть данные типа дата, вы можете использовать функции MONTH() и YEAR() , чтобы отобрать записи за конкретный месяц и год:

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE MONTH(your_date_column) = 3 AND YEAR(your_date_column) = 2023;

В примере замените your_table и your_date_column на актуальные названия таблицы и столбца с датой, чтобы отфильтровать записи за март 2023 года.

Работа с функциями MONTH и YEAR

Функции MONTH() и YEAR() доступны в SQL для извлечения месяца и года из даты, что позволяет отфильтровать данные по конкретным месяцу и году. Однако стоит запомнить: при обработке больших объёмов данных производительность может снижаться, поскольку функции обходят индексацию столбцов.

С учётом разной длительности месяцев

Так как продолжительность месяца нередко меняется, можно использовать диапазоны дат с операторами >= и < . В большинстве случаев достаточно выбрать корректные даты:

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE your_date_column >= '2023-03-01' AND your_date_column < '2023-04-01';

Этот интервал включает все дни марта 2023 года, не зависимо от их количества.

Оптимизация производительности

Основная сложность использования функций в условии WHERE заключается в том, что они обходят индексацию, как в случае с MONTH() и YEAR() . Чтобы оптимизировать запросы:

Индексация : Убедитесь, что столбец your_date_column проиндексирован.

: Убедитесь, что столбец проиндексирован. Вычисляемые столбцы : Рассчитайте и проиндексируйте месяц и год отдельно.

: Рассчитайте и проиндексируйте месяц и год отдельно. Использование переменных: Примените переменные для указания месяца и года, что облегчит работу оптимизатору.

Визуализация

Представьте, что ваши данные — это океан, а вы ловите в нём рыбу, используя вашу специализированную сеть (условие WHERE ), предназначенную только для добычи рыбы (записей) из марта 2023 года:

📅 🎣🔍[`2023-03-%`]🐟🐟🐟

SQL Скопировать код SELECT * FROM `records` WHERE MONTH(record_date) = 3 AND YEAR(record_date) = 2023;

Выбросьте SQL-сеть и, вот оно, вы словили все записи за март!

Учёт високосных годов и продолжительности месяцев

Високосные годы добавляют дополнительный день в феврале, что может создавать проблемы. Чтобы обеспечить полноту выборки:

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE your_date_column >= '2023-02-01' AND your_date_column < DATEADD(day, 1, EOMONTH('2023-02-01'));

Такой подход поможет не пропустить не одной записи за февраль в високосный год.

Трюк с использованием хранимой процедуры

Хранимая процедура с параметрами облегчает работу и делает выборку более гибкой:

SQL Скопировать код CREATE PROCEDURE GetRecordsByMonthYear @Month INT, @Year INT AS BEGIN DECLARE @StartDate DATE = CONCAT(@Year, '-', @Month, '-01'); -- 'ГГГГ-ММ-01' DECLARE @EndDate DATE = DATEADD(month, 1, @StartDate); -- первый день следующего месяца SELECT * FROM your_table WHERE your_date_column >= @StartDate AND your_date_column < @EndDate; END;

Теперь получить отчёт можно очень просто: EXEC GetRecordsByMonthYear 3, 2023; . Это действительно удобно!

Совместимость с разными БД

Если вам требуется универсальный подход и функции MONTH() и YEAR() недоступны, можно использовать TO_CHAR :

SQL Скопировать код SELECT TO_CHAR(your_date_column, 'YYYY-MM') FROM your_table WHERE TO_CHAR(your_date_column, 'YYYY-MM') = '2023-03';

Этот метод подойдёт для работы с такими базами данных, как PostgreSQL.

