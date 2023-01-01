Выборка всех логинов сервера MSSQL через SQL запрос#SQL для аналитиков #Основы SQL #SELECT и выборка данных
Быстрый ответ
В случае, если вам необходимо получить данные об успешных попытках входа в систему, можно воспользоваться следующим SQL-запросом:
SELECT username, login_time FROM logins WHERE status = 'Success';
Данный запрос выполняет выборку имен пользователей и времени входа из таблицы
logins, где статус входа был отмечен как успешный.
Возможности MSSQL Server для отслеживания входов в систему
Работая с MSSQL Server, можно использовать несколько методик для отслеживания информации о входах в систему.
Использование системных представлений
С ~
Визуализация
Можно представить процесс входа в систему аналогично входу в игровой домик:
🚪🔑 [ ПопыткаВхода ] --(Успешный вход)--> [ 🎭 ИсторияВходов ]
|
|
(Попытка и Отказ)
|
🚫 [ НеудачныеПопытки ]
Это упрощенная схема, но она может помочь визуализировать логику SQL-запросов, связанных с процессом входа в систему.
Необходимость постоянного контроля и обеспечения безопасности данных
Мониторинг входов в систему
Рекомендуется внимательно наблюдать за попытками входа, настроив систему уведомлений о возможных аномалиях, таких как, например, множественные неудачные попытки входа.
Повышение производительности системы
Для повышения производительности системы можно архивировать устаревшие данные и использовать индексацию для ускорения работы запросов.
Защита конфиденциальности данных
Соблюдение регуляторных требований к хранению и обработке данных о входах пользователей является важным аспектом работы с системой.
Полезные материалы
- Сведения о безопасности принципалов в SQL Server.
- Инструкция по использованию представления sys.server_principals.
- Рекомендации по созданию эффективных условий для временных интервалов.
- Подробные сведения о функции LOGINPROPERTY.
- Важные рекомендации по защите от SQL-инъекций.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик