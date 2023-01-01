Выборка в MySQL, где количество полей более одного

#MySQL / MariaDB  #SELECT и выборка данных  #WHERE и фильтрация  
Быстрый ответ

SQL
SELECT поле, COUNT(поле) AS вхождения
FROM ваша_таблица
GROUP BY поле
HAVING COUNT(поле) > 1;

В данном примере мы используем операторы GROUP BY для группировки повторяющихся значений в поле и HAVING для выборки записей, которые встречаются более одного раза. Таким образом, в результатах будут отображены только те поля, которые имеют повторения более чем один раз.

Составление SQL-запроса

При формировании SQL-запросов определенные шаблоны встроены обыденно. Это особенно актуально, когда дело доходит до агрегации данных. Одной из общих задач агрегации является определение дубликатов в полях, что хорошо решает комплекс операторов GROUP BY и HAVING.

Объяснение GROUP BY и HAVING

Оператор GROUP BY объединяет строки с совпадающими значениями в определённых столбцах, что позволяет применять агрегирующие функции такие как COUNT, SUM, AVG к этим группам записей.

Тогда как оператор HAVING выполняет фильтрацию сгруппированных данных, работая по принципу похожему на WHERE, однако в отличие от неё, HAVING применяют к результатам работы GROUP BY.

Работа с группированными данными

Функция COUNT() в сочетании с HAVING позволяет подсчитать количество вхождений каждого значения поля и выделить те из них, количество которых превышает единицу.

Особенности MySQL

Важно помнить, что в MySQL рекомендуется включать "скрытые" столбцы в GROUP BY, так как особый механизм работы этого оператора в MySQL может вызвать неожиданные результаты. Это особенно важно при работе с данным системой управления базами данных.

Визуализация

Представьте, что у нас есть сад с деревьями разного вида, каждое из которых урожаивает разные фрукты:

Обзор деревьев:
🌳🍎, 🌳🍊, 🌳🍎, 🌳🍒, 🌳🍊, 🌳🍐

Нам нужно узнать, какие фрукты растут на более, чем одном дереве!

sql SELECT ТипФрукта, COUNT(ИдДерева) FROM Сад GROUP BY ТипФрукта HAVING COUNT(ИдДерева) > 1;


И результат такой:
🍎 2, 🍊 2

Любой фрукт, который встречается более одного раза, указывает на то, что в саду несколько деревьев дают один и тот же вид фруктов. Мы найдем дубликаты в результатах!

Расширенные приёмы SQL для опытных запросов

Составные ключи

Для группировки по нескольким полям могут потребоваться составные ключи, при этом следует включать все входящие компоненты ключа для корректной агрегации.

Использование подзапросов и самоприсоединения

Подзапросы и самоприсоединения могут быть полезными, когда потребуется провести более глубокий анализ. Подзапросы можно использовать в WHERE clause, чтобы дополнить критерии отбора.

SELECT t1.*
FROM ваша_таблица t1
JOIN (
  SELECT поле
  FROM ваша_таблица
  GROUP BY поле
  HAVING COUNT(поле) > 1
) t2 ON t1.поле = t2.поле
WHERE t1.первичный_ключ != t2.первичный_ключ;  
/* Строки исключаются из сравнения самих с собой с помощью условия неравенства первичных ключей */

Техника самоприсоединения хорошо подходит для сравнения разных строк в рамках одной таблицы, главное — не забыть проверить строки на исключение самосравнения.

Оптимизация с помощью EXISTS

Использование EXISTS в условии WHERE clause значительно увеличивает эффективность при поиске дубликатов.

SELECT *
FROM ваша_таблица t1
WHERE EXISTS (
  SELECT 1
  FROM ваша_таблица t2
  WHERE t1.поле = t2.поле
  AND t1.первичный_ключ != t2.первичный_ключ
);   
/* Знакомый всем нам первичный ключ (ПК) всегда помогает исключить самосовпадение */

Предотвращение дубликатов на этапе проектирования схемы

При проектировании работы с базой данных надо учитывать возможное появление дубликатов. Уникальные индексы на поля могут предупредить возникновение дубликатов уже на этапе ввода данных.

