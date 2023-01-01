Выборка в MySQL, где количество полей более одного#MySQL / MariaDB #SELECT и выборка данных #WHERE и фильтрация
Быстрый ответ
SELECT поле, COUNT(поле) AS вхождения
FROM ваша_таблица
GROUP BY поле
HAVING COUNT(поле) > 1;
В данном примере мы используем операторы GROUP BY для группировки повторяющихся значений в
поле и HAVING для выборки записей, которые встречаются более одного раза. Таким образом, в результатах будут отображены только те поля, которые имеют повторения более чем один раз.
Составление SQL-запроса
При формировании SQL-запросов определенные шаблоны встроены обыденно. Это особенно актуально, когда дело доходит до агрегации данных. Одной из общих задач агрегации является определение дубликатов в полях, что хорошо решает комплекс операторов GROUP BY и HAVING.
Объяснение GROUP BY и HAVING
Оператор GROUP BY объединяет строки с совпадающими значениями в определённых столбцах, что позволяет применять агрегирующие функции такие как COUNT, SUM, AVG к этим группам записей.
Тогда как оператор HAVING выполняет фильтрацию сгруппированных данных, работая по принципу похожему на WHERE, однако в отличие от неё, HAVING применяют к результатам работы GROUP BY.
Работа с группированными данными
Функция COUNT() в сочетании с HAVING позволяет подсчитать количество вхождений каждого значения
поля и выделить те из них, количество которых превышает единицу.
Особенности MySQL
Важно помнить, что в MySQL рекомендуется включать "скрытые" столбцы в GROUP BY, так как особый механизм работы этого оператора в MySQL может вызвать неожиданные результаты. Это особенно важно при работе с данным системой управления базами данных.
Визуализация
Представьте, что у нас есть сад с деревьями разного вида, каждое из которых урожаивает разные фрукты:
Обзор деревьев:
🌳🍎, 🌳🍊, 🌳🍎, 🌳🍒, 🌳🍊, 🌳🍐
Нам нужно узнать, какие фрукты растут на более, чем одном дереве!
sql SELECT ТипФрукта, COUNT(ИдДерева) FROM Сад GROUP BY ТипФрукта HAVING COUNT(ИдДерева) > 1;
И результат такой:
🍎 2, 🍊 2
Любой фрукт, который встречается более одного раза, указывает на то, что в саду несколько деревьев дают один и тот же вид фруктов. Мы найдем дубликаты в результатах!
Расширенные приёмы SQL для опытных запросов
Составные ключи
Для группировки по нескольким полям могут потребоваться составные ключи, при этом следует включать все входящие компоненты ключа для корректной агрегации.
Использование подзапросов и самоприсоединения
Подзапросы и самоприсоединения могут быть полезными, когда потребуется провести более глубокий анализ. Подзапросы можно использовать в WHERE clause, чтобы дополнить критерии отбора.
SELECT t1.*
FROM ваша_таблица t1
JOIN (
SELECT поле
FROM ваша_таблица
GROUP BY поле
HAVING COUNT(поле) > 1
) t2 ON t1.поле = t2.поле
WHERE t1.первичный_ключ != t2.первичный_ключ;
/* Строки исключаются из сравнения самих с собой с помощью условия неравенства первичных ключей */
Техника самоприсоединения хорошо подходит для сравнения разных строк в рамках одной таблицы, главное — не забыть проверить строки на исключение самосравнения.
Оптимизация с помощью EXISTS
Использование
EXISTS в условии WHERE clause значительно увеличивает эффективность при поиске дубликатов.
SELECT *
FROM ваша_таблица t1
WHERE EXISTS (
SELECT 1
FROM ваша_таблица t2
WHERE t1.поле = t2.поле
AND t1.первичный_ключ != t2.первичный_ключ
);
/* Знакомый всем нам первичный ключ (ПК) всегда помогает исключить самосовпадение */
Предотвращение дубликатов на этапе проектирования схемы
При проектировании работы с базой данных надо учитывать возможное появление дубликатов. Уникальные индексы на поля могут предупредить возникновение дубликатов уже на этапе ввода данных.
Полезные материалы
- SQL COUNT(), AVG() and SUM() Functions — Детальное руководство по функции COUNT() в SQL.
- SQL SELECT DISTINCT Statement — Информация о ключевом слове DISTINCT для выбора уникальных записей.
- postgresql COUNT(DISTINCT ...) very slow — Обсуждение на Stack Overflow о низкой скорости подсчёта уникальных записей в большом наборе данных.
- SQL Aggregate Functions | Intermediate SQL – Mode — Практическое руководство по применению агрегатных функций в SQL.
