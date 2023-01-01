Выборка уникальных записей по одному полю в SQL

#DISTINCT  
Быстрый ответ

Для того чтобы уничтожить дублирующиеся данные в SQL в одном поле, можно применить оконные функции, такие как ROW_NUMBER(). Подобный подход является универсальным для различных СУБД:

SELECT *
FROM (
  SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY name ORDER BY id) as rn
  FROM users
) as UniqueUsers
WHERE rn = 1;

Этот запрос группирует данные по полю name, и внутри групп присваивает id для обеспечения последовательности данных, а затем оставляет только первую запись в каждой группе, исключая таким образом дубликаты по полю name.

Агрегатные функции: отбор уникальности

Если в вашей таблице имеются многократно повторяющиеся строки по каждому уникальному идентификатору, то применение GROUP BY в сочетании с агрегатными функциями позволит сформировать коллекцию уникальных строк:

SELECT MIN(id) AS id, name  -- здесь мы отбираем "участника с минимальным id" в группе
FROM users
GROUP BY name;  -- группируем по имени, как собрание героев!

Оператор MIN(id) выберет самый ранний id для каждого уникального name, а агрегатные функции применяются к полям, которые не интересуют нас при группировке, чтобы избежать случайных результатов.

DISTINCT: просто и эффективно, но не без подводных камней

Ключевое слово DISTINCT позволяет выбрать уникальные значения полей, однако не всегда подходит для получения полностью уникальных строк:

SELECT DISTINCT name, OTHER_FIELD  -- аналогично заказу комплексного меню с ожиданием уникальных сочетаний
FROM users;

Здесь DISTINCT обеспечивает уникальность всего набора выбранных полей. Если OTHER_FIELD имеет разные значения при одном и том же name, в результате будут представлены все эти варианты.

Достоинства подзапросов в сочетании с CASE

Когда необходимо удалить повторы, уместными становятся подзапросы:

SELECT *
FROM users u1
WHERE id = (
    SELECT MIN(u2.id) -- здесь "минимальный" id попадет в базовую таблицу
    FROM users u2
    WHERE u2.name = u1.name
);

Вдобавок можем аккуратно вложить CASE в подзапрос, чтобы отметить повторы и убрать их из итоговых данных.

Визуализация

Представьте стойку с ключами: 🔑🗝️🔑🗝️🔑

Каждый ключ символизирует строку, а форма его зубчатой части – это уникальное поле.

Нам нужно подобрать уникальные формы ключей, чтобы открыть только одну дверь для каждой формы:

SELECT DISTINCT ON (key_shape) * FROM KeyRack;

В итоге мы получаем набор уникальных ключей: 🔑🗝️ Теперь у нас есть всего по одному ключу на каждую форму, несмотря на наличие дубликатов.

Необходимость простоты, эффективность выбора

Убирая лишние данные, мы не только уточняем информацию, но и обеспечиваем эффективное выполнение запросов. Функция ROW_NUMBER() совместно с PARTITION BY может стать вашим надёжным инструментом:

SELECT id, name
FROM (
  SELECT id, name, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY name) as rn  -- присваиваем номера строкам, чтобы не запутаться
  FROM users
) as RankedUsers
WHERE rn = 1; -- только первые записи попадут в результат

При присвоении номера каждой записи и выборе только первого экземпляра можем гарантировать уникальность поля name.

Подход с использованием EXIST: ведь дубликаты, на самом деле, не существуют, верно?

Применение конструкции EXISTS помогает отсеить уникальные записи:

SELECT *
FROM users u1
WHERE EXISTS (  -- если запись существует, она важна для нас
    SELECT 1
    FROM users u2
    WHERE u1.name = u2.name
    GROUP BY u2.name
    HAVING COUNT(*) = 1 -- так как уникальность наш приоритет!
);

Запрос вернёт только те строки, где в базе данных для поля name присутствует единственное значение, гарантируя таким образом его уникальность.

Ритм и дистанция: как бороться с последовательными дубликатами

Если строки, следующие одна за другой, содержат повторы, могут помочь функции LAG или LEAD:

SELECT id, name
FROM (
  SELECT id, name, LAG(name) OVER (ORDER BY id) AS prev_name  -- отслеживаем предыдущее значение
  FROM users
) AS RaceTrack
WHERE name <> prev_name OR prev_name IS NULL;  -- выбираем только уникальные записи

Полезные материалы

  1. SQL: Удаление дубликатов – Обсуждение на Stack Overflow — методы удаления дублированных строк в SQL.
  2. SQL DISTINCT Command – Tutorial по избавлению от дубликатов — применение DISTINCT для исключения дубликатов в запросах SQL.
  3. Нормализация баз данных – Предотвращение дублирования данных — наглядное объяснение процесса нормализации баз данных с целью предотвращения дублирования данных.
  4. Использование OVER() и PARTITION BY в SQL — детальное описание удаления дубликатов с помощью функций OVER() и PARTITION BY.
  5. Примеры применения Общих табличных выражений (CTE) — преимущества и примеры использования CTE для управления дубликатами и сложными запросами.
Денис Сурков

архитектор данных

Свежие материалы
Системные требования для установки Swift
6 сентября 2024
Порты HTTP и HTTPS: что нужно знать?
6 сентября 2024
Методы HTTP: GET, POST и другие
6 сентября 2024

