Выборка уникальных записей по одному полю в SQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы уничтожить дублирующиеся данные в SQL в одном поле, можно применить оконные функции, такие как ROW_NUMBER() . Подобный подход является универсальным для различных СУБД:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY name ORDER BY id) as rn FROM users ) as UniqueUsers WHERE rn = 1;

Этот запрос группирует данные по полю name , и внутри групп присваивает id для обеспечения последовательности данных, а затем оставляет только первую запись в каждой группе, исключая таким образом дубликаты по полю name .

Агрегатные функции: отбор уникальности

Если в вашей таблице имеются многократно повторяющиеся строки по каждому уникальному идентификатору, то применение GROUP BY в сочетании с агрегатными функциями позволит сформировать коллекцию уникальных строк:

SQL Скопировать код SELECT MIN(id) AS id, name -- здесь мы отбираем "участника с минимальным id" в группе FROM users GROUP BY name; -- группируем по имени, как собрание героев!

Оператор MIN(id) выберет самый ранний id для каждого уникального name , а агрегатные функции применяются к полям, которые не интересуют нас при группировке, чтобы избежать случайных результатов.

DISTINCT: просто и эффективно, но не без подводных камней

Ключевое слово DISTINCT позволяет выбрать уникальные значения полей, однако не всегда подходит для получения полностью уникальных строк:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT name, OTHER_FIELD -- аналогично заказу комплексного меню с ожиданием уникальных сочетаний FROM users;

Здесь DISTINCT обеспечивает уникальность всего набора выбранных полей. Если OTHER_FIELD имеет разные значения при одном и том же name , в результате будут представлены все эти варианты.

Достоинства подзапросов в сочетании с CASE

Когда необходимо удалить повторы, уместными становятся подзапросы:

SQL Скопировать код SELECT * FROM users u1 WHERE id = ( SELECT MIN(u2.id) -- здесь "минимальный" id попадет в базовую таблицу FROM users u2 WHERE u2.name = u1.name );

Вдобавок можем аккуратно вложить CASE в подзапрос, чтобы отметить повторы и убрать их из итоговых данных.

Визуализация

Представьте стойку с ключами: 🔑🗝️🔑🗝️🔑

Каждый ключ символизирует строку, а форма его зубчатой части – это уникальное поле.

Нам нужно подобрать уникальные формы ключей, чтобы открыть только одну дверь для каждой формы:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT ON (key_shape) * FROM KeyRack;

В итоге мы получаем набор уникальных ключей: 🔑🗝️ Теперь у нас есть всего по одному ключу на каждую форму, несмотря на наличие дубликатов.

Необходимость простоты, эффективность выбора

Убирая лишние данные, мы не только уточняем информацию, но и обеспечиваем эффективное выполнение запросов. Функция ROW_NUMBER() совместно с PARTITION BY может стать вашим надёжным инструментом:

SQL Скопировать код SELECT id, name FROM ( SELECT id, name, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY name) as rn -- присваиваем номера строкам, чтобы не запутаться FROM users ) as RankedUsers WHERE rn = 1; -- только первые записи попадут в результат

При присвоении номера каждой записи и выборе только первого экземпляра можем гарантировать уникальность поля name .

Подход с использованием EXIST: ведь дубликаты, на самом деле, не существуют, верно?

Применение конструкции EXISTS помогает отсеить уникальные записи:

SQL Скопировать код SELECT * FROM users u1 WHERE EXISTS ( -- если запись существует, она важна для нас SELECT 1 FROM users u2 WHERE u1.name = u2.name GROUP BY u2.name HAVING COUNT(*) = 1 -- так как уникальность наш приоритет! );

Запрос вернёт только те строки, где в базе данных для поля name присутствует единственное значение, гарантируя таким образом его уникальность.

Ритм и дистанция: как бороться с последовательными дубликатами

Если строки, следующие одна за другой, содержат повторы, могут помочь функции LAG или LEAD :

SQL Скопировать код SELECT id, name FROM ( SELECT id, name, LAG(name) OVER (ORDER BY id) AS prev_name -- отслеживаем предыдущее значение FROM users ) AS RaceTrack WHERE name <> prev_name OR prev_name IS NULL; -- выбираем только уникальные записи

Полезные материалы