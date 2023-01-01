Выборка уникальных записей по одному полю в SQL#DISTINCT
Быстрый ответ
Для того чтобы уничтожить дублирующиеся данные в SQL в одном поле, можно применить оконные функции, такие как
ROW_NUMBER(). Подобный подход является универсальным для различных СУБД:
SELECT *
FROM (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY name ORDER BY id) as rn
FROM users
) as UniqueUsers
WHERE rn = 1;
Этот запрос группирует данные по полю
name, и внутри групп присваивает
id для обеспечения последовательности данных, а затем оставляет только первую запись в каждой группе, исключая таким образом дубликаты по полю
name.
Агрегатные функции: отбор уникальности
Если в вашей таблице имеются многократно повторяющиеся строки по каждому уникальному идентификатору, то применение
GROUP BY в сочетании с агрегатными функциями позволит сформировать коллекцию уникальных строк:
SELECT MIN(id) AS id, name -- здесь мы отбираем "участника с минимальным id" в группе
FROM users
GROUP BY name; -- группируем по имени, как собрание героев!
Оператор
MIN(id) выберет самый ранний
id для каждого уникального
name, а агрегатные функции применяются к полям, которые не интересуют нас при группировке, чтобы избежать случайных результатов.
DISTINCT: просто и эффективно, но не без подводных камней
Ключевое слово
DISTINCT позволяет выбрать уникальные значения полей, однако не всегда подходит для получения полностью уникальных строк:
SELECT DISTINCT name, OTHER_FIELD -- аналогично заказу комплексного меню с ожиданием уникальных сочетаний
FROM users;
Здесь
DISTINCT обеспечивает уникальность всего набора выбранных полей. Если
OTHER_FIELD имеет разные значения при одном и том же
name, в результате будут представлены все эти варианты.
Достоинства подзапросов в сочетании с CASE
Когда необходимо удалить повторы, уместными становятся подзапросы:
SELECT *
FROM users u1
WHERE id = (
SELECT MIN(u2.id) -- здесь "минимальный" id попадет в базовую таблицу
FROM users u2
WHERE u2.name = u1.name
);
Вдобавок можем аккуратно вложить
CASE в подзапрос, чтобы отметить повторы и убрать их из итоговых данных.
Визуализация
Представьте стойку с ключами: 🔑🗝️🔑🗝️🔑
Каждый ключ символизирует строку, а форма его зубчатой части – это уникальное поле.
Нам нужно подобрать уникальные формы ключей, чтобы открыть только одну дверь для каждой формы:
SELECT DISTINCT ON (key_shape) * FROM KeyRack;
В итоге мы получаем набор уникальных ключей: 🔑🗝️ Теперь у нас есть всего по одному ключу на каждую форму, несмотря на наличие дубликатов.
Необходимость простоты, эффективность выбора
Убирая лишние данные, мы не только уточняем информацию, но и обеспечиваем эффективное выполнение запросов. Функция
ROW_NUMBER() совместно с
PARTITION BY может стать вашим надёжным инструментом:
SELECT id, name
FROM (
SELECT id, name, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY name) as rn -- присваиваем номера строкам, чтобы не запутаться
FROM users
) as RankedUsers
WHERE rn = 1; -- только первые записи попадут в результат
При присвоении номера каждой записи и выборе только первого экземпляра можем гарантировать уникальность поля
name.
Подход с использованием EXIST: ведь дубликаты, на самом деле, не существуют, верно?
Применение конструкции
EXISTS помогает отсеить уникальные записи:
SELECT *
FROM users u1
WHERE EXISTS ( -- если запись существует, она важна для нас
SELECT 1
FROM users u2
WHERE u1.name = u2.name
GROUP BY u2.name
HAVING COUNT(*) = 1 -- так как уникальность наш приоритет!
);
Запрос вернёт только те строки, где в базе данных для поля
name присутствует единственное значение, гарантируя таким образом его уникальность.
Ритм и дистанция: как бороться с последовательными дубликатами
Если строки, следующие одна за другой, содержат повторы, могут помочь функции
LAG или
LEAD:
SELECT id, name
FROM (
SELECT id, name, LAG(name) OVER (ORDER BY id) AS prev_name -- отслеживаем предыдущее значение
FROM users
) AS RaceTrack
WHERE name <> prev_name OR prev_name IS NULL; -- выбираем только уникальные записи
Полезные материалы
Денис Сурков
архитектор данных