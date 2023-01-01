Выборка уникальных комбинаций полей в SQL: примеры#SQL для аналитиков #SELECT и выборка данных #DISTINCT
Быстрый ответ
Для отбора уникальных комбинаций двух столбцов в SQL используйте следующую команду:
SELECT DISTINCT columnA, columnB FROM yourTable;
Поменяйте
columnA,
columnB и
yourTable на фактические названия столбцов и таблицы, чтобы получить уникальные пары значений.
Детально – Получаем и считаем уникальные пары
Если вам необходимо не только выбрать уникальные пары, но и подсчитать их количество в таблице, используйте следующую конструкцию:
SELECT c1, c2, COUNT(*) as pairing_occurrences
FROM yourTable
GROUP BY c1, c2;
GROUP BY сгруппирует идентичные записи, а
COUNT(*) позволит определить количество вхождений каждой пары значений в
c1 и
c2.
Настройка производительности – Ускоряем!
Работа с большими объемами данных может замедлить операции с
DISTINCT и подсчетами. Для ускорения запросов будет оптимальным создание индексов для столбцов:
CREATE INDEX runway ON yourTable(c1, c2);
Индексация позволяет системе обрабатывать запросы быстрее и значительно сокращает время их выполнения.
Визуализация
Представим, что вы заносите в базу пары животных, наблюдая за их взаимодействием в зоопарке. Каждую замеченную пару нужно записать в базу единожды:
Записи зоопарка (🌐): {('🐘', '🦛'), ('🐅', '🦓'), ('🐘', '🦛'), ('🐅', '🦒')}
Если мы хотим учесть слонов
(🐘) и бегемотов
(🦛), используем
DISTINCT:
SELECT DISTINCT animal1, animal2 FROM zooInventory WHERE animalPair = ('🐘', '🦛');
В итоге учет уникальных наблюдений будет выглядеть так:
Журнал уникальных наблюдений (🔍):
| Животное 1 | Животное 2 |
| ---------- | ---------- |
| 🐘 | 🦛 |
| 🐅 | 🦓 |
| 🐅 | 🦒 |
"Уникальное наблюдение" означает, что животные занесены в учетную книгу только один раз.
Особенности – Обработка пустых значений
С пустыми значениями
DISTINCT может вести себя неоднозначно. Исключите их из выборки следующим образом:
SELECT DISTINCT c1, c2 FROM yourTable WHERE c1 IS NOT NULL AND c2 IS NOT NULL;
Такой подход поможет избежать проблем, связанных со сравнением
null значений, и сделает результаты выполнения запроса более предсказуемыми.
Дополнительные инструменты SQL – Группировка и оконные функции
Кроме
DISTINCT, SQL предлагает
GROUP BY и оконные функции, например,
ROW_NUMBER(), что позволяет тонко настроить группировку и выбор данных:
SELECT c1, c2,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY c1, c2 ORDER BY extraColumn) as rn
FROM yourTable
WHERE rn = 1;
Такие операции особенно полезны при создании отчетов, так как они гарантируют уникальность строк и возможность отсортировать результаты.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик