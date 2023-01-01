Выборка уникальных комбинаций полей в SQL: примеры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для отбора уникальных комбинаций двух столбцов в SQL используйте следующую команду:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT columnA, columnB FROM yourTable;

Поменяйте columnA , columnB и yourTable на фактические названия столбцов и таблицы, чтобы получить уникальные пары значений.

Детально – Получаем и считаем уникальные пары

Если вам необходимо не только выбрать уникальные пары, но и подсчитать их количество в таблице, используйте следующую конструкцию:

SQL Скопировать код SELECT c1, c2, COUNT(*) as pairing_occurrences FROM yourTable GROUP BY c1, c2;

GROUP BY сгруппирует идентичные записи, а COUNT(*) позволит определить количество вхождений каждой пары значений в c1 и c2 .

Настройка производительности – Ускоряем!

Работа с большими объемами данных может замедлить операции с DISTINCT и подсчетами. Для ускорения запросов будет оптимальным создание индексов для столбцов:

SQL Скопировать код CREATE INDEX runway ON yourTable(c1, c2);

Индексация позволяет системе обрабатывать запросы быстрее и значительно сокращает время их выполнения.

Визуализация

Представим, что вы заносите в базу пары животных, наблюдая за их взаимодействием в зоопарке. Каждую замеченную пару нужно записать в базу единожды:

Markdown Скопировать код Записи зоопарка (🌐): {('🐘', '🦛'), ('🐅', '🦓'), ('🐘', '🦛'), ('🐅', '🦒')}

Если мы хотим учесть слонов (🐘) и бегемотов (🦛) , используем DISTINCT :

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT animal1, animal2 FROM zooInventory WHERE animalPair = ('🐘', '🦛');

В итоге учет уникальных наблюдений будет выглядеть так:

Markdown Скопировать код Журнал уникальных наблюдений (🔍): | Животное 1 | Животное 2 | | ---------- | ---------- | | 🐘 | 🦛 | | 🐅 | 🦓 | | 🐅 | 🦒 |

"Уникальное наблюдение" означает, что животные занесены в учетную книгу только один раз.

Особенности – Обработка пустых значений

С пустыми значениями DISTINCT может вести себя неоднозначно. Исключите их из выборки следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT c1, c2 FROM yourTable WHERE c1 IS NOT NULL AND c2 IS NOT NULL;

Такой подход поможет избежать проблем, связанных со сравнением null значений, и сделает результаты выполнения запроса более предсказуемыми.

Дополнительные инструменты SQL – Группировка и оконные функции

Кроме DISTINCT , SQL предлагает GROUP BY и оконные функции, например, ROW_NUMBER() , что позволяет тонко настроить группировку и выбор данных:

SQL Скопировать код SELECT c1, c2, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY c1, c2 ORDER BY extraColumn) as rn FROM yourTable WHERE rn = 1;

Такие операции особенно полезны при создании отчетов, так как они гарантируют уникальность строк и возможность отсортировать результаты.

Завершение

Для достижения мастерства в SQL необходимо много практиковаться. Если этот материал окажется вам полезным, поддержите его автора! Продолжайте путь в освоении SQL!👩‍💻