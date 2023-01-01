Выборка строк в SQL по остатку от деления на 2: Modulo

Быстрый ответ

SQL Скопировать код -- Стильная стратегия посика нечетных чисел SELECT * FROM your_table WHERE your_column % 2 = 1;

Данный SQL-запрос извлекает строки таблицы your_table , в которых столбец your_column содержит нечетные числа.

Раскрываем суть оператора остатка от деления

Оператор % представляет операцию получения остатка от деления, возвращая ту часть числа, которая не делится нацело. В контексте нашей задачи your_column % 2 вернет 1 для нечетных и 0 для четных значений. Выделяя строки, в которых остаток деления равен 1, мы выбираем все нечетные числа.

Отличия в синтаксисе различных SQL систем

В разных SQL-системах могут использоваться уникальные синтаксические обороты или функции для операции остатка от деления:

В системах SQL Server, MySQL, SQLite используется символ %

используется символ Для систем PostgreSQL, Oracle существует функция MOD

Например, в PostgreSQL запрос будет выглядеть так:

SQL Скопировать код -- Пример работы с PostgreSQL SELECT * FROM your_table WHERE MOD(your_column, 2) = 1;

Совместимость SQL-кода ключевая при переходе между различными СУБД.

Умелое применение остатка от деления

Используя оператор остатка от деления, можно решить в SQL неординарные задачи. К примеру, можно отсеять числа, кратные 5, но не кратные 10:

SQL Скопировать код -- Выбираем числа, кратные пяти, но не десяти SELECT * FROM your_table WHERE (your_column % 5 = 0) AND (your_column % 10 != 0);

А также можно разделить данные на группы исходя из остатка от деления:

SQL Скопировать код -- Категоризация с использованием остатка от деления SELECT your_column, your_column % 3 AS remainder_bucket FROM your_table;

Вышеуказанные примеры с оператором остатка от деления продемонстрировали, какое уникальное разнообразие возможностей может предоставить SQL.

Визуализация

Пускай у нас имеются шкафчики с порядковыми номерами. Нечетные из них открыты 🔓, а четные — заблокированы 🔒.

Номер шкафчика Статус 1 🔓 2 🔒 3 🔓 4 🔒 5 🔓

SQL-запрос для извлечения открытых шкафчиков:

SQL Скопировать код -- Поиск шкафчиков с нечетным номером SELECT * FROM lockers WHERE (locker_no % 2) = 1;

Итак, мы получили:

🔓1️⃣, 🔓3️⃣, 🔓5️⃣ — только открытые шкафчики с нечетными номерами.

Избегаем типичных ошибок с оператором остатка

Используя оператор остатка в SQL, учтите следующее, чтобы не допустить обычных ошибок:

Злоупотребление оператором остатка может привести к перегрузке сервера. Используйте этот оператор разумно и обдуманно.

Помните, что любые арифметические операции с NULL возвращают NULL:

SQL Скопировать код -- Избегаем обработки NULL значений SELECT * FROM your_table WHERE (your_column % 2 = 1) AND your_column IS NOT NULL;

Проводите тестирование ваших запросов в среде разработки прежде, чем применять их к продукционной системе.

Развиваем производительность с использованием остатка

В случаях, когда речь идет о производительности, интеллектуальное использование оператора остатка может быть весьма эффективным. При работе с большими объемами данных, важно гарантировать правильную настройку индексации, чтобы избежать полного сканирования таблицы.

Также регулярный анализ планов запросов поможет найти потенциальные пути оптимизации.

