Выборка строк в SQL по остатку от деления на 2: Modulo#Основы SQL #SELECT и выборка данных #WHERE и фильтрация
Быстрый ответ
-- Стильная стратегия посика нечетных чисел
SELECT * FROM your_table WHERE your_column % 2 = 1;
Данный SQL-запрос извлекает строки таблицы
your_table, в которых столбец
your_column содержит нечетные числа.
Раскрываем суть оператора остатка от деления
Оператор
% представляет операцию получения остатка от деления, возвращая ту часть числа, которая не делится нацело. В контексте нашей задачи
your_column % 2 вернет 1 для нечетных и 0 для четных значений. Выделяя строки, в которых остаток деления равен 1, мы выбираем все нечетные числа.
Отличия в синтаксисе различных SQL систем
В разных SQL-системах могут использоваться уникальные синтаксические обороты или функции для операции остатка от деления:
- В системах SQL Server, MySQL, SQLite используется символ
%
- Для систем PostgreSQL, Oracle существует функция
MOD
Например, в PostgreSQL запрос будет выглядеть так:
-- Пример работы с PostgreSQL
SELECT * FROM your_table WHERE MOD(your_column, 2) = 1;
Совместимость SQL-кода ключевая при переходе между различными СУБД.
Умелое применение остатка от деления
Используя оператор остатка от деления, можно решить в SQL неординарные задачи. К примеру, можно отсеять числа, кратные 5, но не кратные 10:
-- Выбираем числа, кратные пяти, но не десяти
SELECT * FROM your_table WHERE (your_column % 5 = 0) AND (your_column % 10 != 0);
А также можно разделить данные на группы исходя из остатка от деления:
-- Категоризация с использованием остатка от деления
SELECT your_column, your_column % 3 AS remainder_bucket FROM your_table;
Вышеуказанные примеры с оператором остатка от деления продемонстрировали, какое уникальное разнообразие возможностей может предоставить SQL.
Визуализация
Пускай у нас имеются шкафчики с порядковыми номерами. Нечетные из них открыты 🔓, а четные — заблокированы 🔒.
|Номер шкафчика
|Статус
|1
|🔓
|2
|🔒
|3
|🔓
|4
|🔒
|5
|🔓
SQL-запрос для извлечения открытых шкафчиков:
-- Поиск шкафчиков с нечетным номером
SELECT * FROM lockers WHERE (locker_no % 2) = 1;
Итак, мы получили:
🔓1️⃣, 🔓3️⃣, 🔓5️⃣ — только открытые шкафчики с нечетными номерами.
Избегаем типичных ошибок с оператором остатка
Используя оператор остатка в SQL, учтите следующее, чтобы не допустить обычных ошибок:
- Злоупотребление оператором остатка может привести к перегрузке сервера. Используйте этот оператор разумно и обдуманно.
- Помните, что любые арифметические операции с NULL возвращают NULL:
-- Избегаем обработки NULL значений
SELECT * FROM your_table WHERE (your_column % 2 = 1) AND your_column IS NOT NULL;
- Проводите тестирование ваших запросов в среде разработки прежде, чем применять их к продукционной системе.
Развиваем производительность с использованием остатка
В случаях, когда речь идет о производительности, интеллектуальное использование оператора остатка может быть весьма эффективным. При работе с большими объемами данных, важно гарантировать правильную настройку индексации, чтобы избежать полного сканирования таблицы.
Также регулярный анализ планов запросов поможет найти потенциальные пути оптимизации.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик