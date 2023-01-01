Выборка строк SQL с заданными словами в поле: примеры
Быстрый ответ
Используя оператор
LIKE в SQL в сочетании с универсальным символом
%, вы можете выбрать строки, в которых присутствует заданное слово:
SELECT * FROM table WHERE column LIKE '%word%'; -- Познакомьтесь с подстановочными символами!
Такой запрос вернёт все записи таблицы
table, в поле
column которых присутствует 'word'. Если условий несколько, связать их между собой можно с помощью
AND:
SELECT * FROM table WHERE column LIKE '%word1%' AND column LIKE '%word2%'; -- Важны все условия. Без исключения!
Увеличение производительности с использованием полнотекстового поиска
Когда ваш набор данных превращается в огромного монстра,
LIKE с использованием подстановочных символов
% может демонстрировать низкую производительность. На помощь приходит полнотекстовый поиск. Базы данных, такие как SQL Server, MySQL и PostgreSQL, поддерживают данную технологию, позволяющую настроить более детальные параметры поиска и улучшить производительность.
В SQL Server применение
CONTAINS выглядит довольно просто:
SELECT * FROM table WHERE CONTAINS(column, 'word1 AND word2'); -- Сэкономьте время, используя 'CONTAINS'.
Не забывайте про индексацию столбцов для оптимальной работы полнотекстового поиска.
Работа с регистром и NULL
Иногда приходится тщательно обрабатывать данные, включая регистр. Можно использовать такие функции как
LOWER или
UPPER, чтобы сравнивать значения с учётом регистра:
SELECT * FROM table WHERE LOWER(column) LIKE LOWER('%word%'); -- Тише ездишь – дальше будешь.
Будьте осторожны с зловредными
NULL, которые могут привести к тому, что строки будут непредвиденно исключены из результата:
SELECT * FROM table WHERE column IS NOT NULL AND column LIKE '%word%'; -- `NULL` тут ни к чему!
Работа с текстом: новый виток обработки
Разделение и слияние
Если вам важно каждое слово как самостоятельная единица, вы можете разбивать строки на слова с помощью таких инструментов, как табличные функции или рекурсивные общие табличные выражения CTE. Затем можно проводить детальный анализ:
SELECT *
FROM table
INNER JOIN (SELECT value FROM STRING_SPLIT(column, ' ')) as split_words
ON column LIKE '%' + split_words.value + '%'; -- Бах! И слова разделены моментально!
Использование подстрок и функций нахождения позиции
Разделите свою строку на части с помощью извлечения подстрок через
SUBSTRING и вычислите суть, применив определение позиции через
CHARINDEX или
LOCATE. Ваши запросы станут безграничными:
SELECT * FROM table WHERE CHARINDEX('word', column) > 0; -- 'Word’ есть везде, где нужно!
Ускорение запросов
Добавьте дополнительную динамику используя временные таблицы для сохранения промежуточных результатов, а также
DISTINCT для исключения излишних дублей:
SELECT DISTINCT * FROM table WHERE column LIKE '%word%'; -- Не пройдут дубликаты!
Вычистите данные от ненужных записей используя
LEFT JOIN и проверку на
NULL в условии объединения.
Визуализация
Предположим, мы ищем определённые фрукты в мешке, наполненном самыми разными продуктами 🛍️:
Мешок с покупками: [🍌, 🧀, 🍞, 🍎, 🍪, 🍎]
SQL SELECT WHERE – это наша лупа 🔍, с её помощью вы можете обнаружить все яблоки:
SELECT * FROM bag WHERE item LIKE '%apple%'; -- Кто спрятал все яблоки?
И вот что мы нашли:
Найдено: [🍎, 🍎] -- Вдвойне приятнее!
Яблоки становятся основной целью, несмотря на остальной ассортимент продуктов.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик