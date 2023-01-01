Выборка строк с неуникальными значениями в SQL: GROUP BY, COUNT

#SQL для аналитиков  #SELECT и выборка данных  #GROUP BY и агрегации  
Быстрый ответ

Чтобы отыскать записи с повторяющимися значениями в your_column, воспользуйтесь операторами GROUP BY и HAVING для фильтрации дубликатов, а затем объедините результирующие данные с исходной таблицей для извлечения полной информации о строках:

SQL

SELECT a.*
FROM your_table a
INNER JOIN (
    SELECT your_column
    FROM your_table
    GROUP BY your_column
    HAVING COUNT(*) > 1 -- Фильтрация дубликатов
) b ON a.your_column = b.your_column; -- Объединение по ключу-дубликату

В данном запросе дубликаты выделяются с помощью GROUP BY и отсеиваются в результате применения HAVING COUNT(*) > 1. Затем происходит извлечение всех строк с повторяющимися значениями посредством INNER JOIN.

Глубокое погружение в детали запроса

Не стоит пугаться большого количества строк. С помощью метода JOIN, применяемого в данной процедуре, можно быстро выделить повторяющиеся значения. Вместе с тем имеются и другие методы, которые могут оказаться более подходящими для ваших целей.

Подзапросы и оператор IN

Альтернативный способ предполагает применение подзапроса в связке с оператором WHERE...IN:



SELECT *
FROM your_table
WHERE your_column IN (
    SELECT your_column
    FROM your_table
    GROUP BY your_column
    HAVING COUNT(your_column) > 1 -- Фильтрация по повторяющимся значениям
);

Индивидуальный подход с EXISTS

Оператор EXISTS позволяет выполнить коррелированный подзапрос, возвращающий значение true, когда условие выполняется:



SELECT *
FROM your_table a
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM your_table b
    WHERE a.your_column = b.your_column AND a.id <> b.id -- Исключение совпадений со строкой
);

Применение CTE

Общие табличные выражения (Common Table Expressions, CTE) представляют собой эффективный метод по структурированию запросов:



WITH DuplicateFinder AS (
    SELECT your_column, COUNT(*) OVER (PARTITION BY your_column) as Cnt -- Подсчёт числа дубликатов
)
SELECT *
FROM your_table
WHERE your_column IN 
    (SELECT your_column FROM DuplicateFinder WHERE Cnt > 1); -- Группировка дубликатов

Подгонка метода под конкретную задачу

Хотя метод JOIN обычно эффективен при работе с большими наборами данных, подзапрос (SUBQUERY) может оказаться предпочтительнее для работы с малыми объёмами информации. Обязательно необходимо учесть характер и особенности ваших данных для оптимизации производительности.

Визуализация

Представьте "район" с домами различных цветов (🏘️), где каждый дом соответствует записи в базе данных, а цвет — значению в столбце:



🏠 №1: 🎨 Синий
🏠 №2: 🎨 Зелёный
🏠 №3: 🎨 Синий
🏠 №4: 🎨 Красный
🏠 №5: 🎨 Зелёный

Наша задача — найти и выделить дома, окрашенные в ОДИНАКОВЫЕ цвета, что делает их повторяющимися:



SELECT * FROM neighborhoods
WHERE house_color IN (
    SELECT house_color FROM neighborhoods
    GROUP BY house_color
    HAVING COUNT(*) > 1 -- Поиск дублирующихся значений
);

Результат:



🏠 №1: 🎨 Синий (Найден близнец)
🏠 №2: 🎨 Зелёный (Найден близнец)
🏠 №3: 🎨 Синий (Ещё один встреченный близнец)
🏠 №5: 🎨 Зелёный (Ещё один встреченный близнец)

Дома с уникальной окраской остаются в стороне от этого процесса.

Осторожность и возможные ловушки

Поиск повторяющихся строк может быть увлекательной задачей, но важно помнить о возможных рисках и особенностях.

Высокая нагрузка на систему

Обработка больших объемов данных может стать причиной дополнительной нагрузки на систему. Проверьте корректность использования индексов, чтобы ускорить процесс поиска.

Особенности обработки NULL

NULL в SQL является специальным значением, не учитывающимся при подсчете COUNT(). Вероятно, потребуется специальный подход для обработки таких случаев.

Различия в типах данных

Убедитесь, что типы данных столбцов совпадают, так как неявные преобразования типов могут вызвать ошибки или привести к снижению производительности.

Совершенствование навыков SQL

Вот несколько профессиональных советов для эффективной работы с SQL:

  • Рассмотрите возможность создания индекса для your_column с целью ускорения запросов.
  • Если дубликаты встречаются редко, применение EXISTS может уменьшить время обработки за счет раннего завершения процесса.
  • Использование COUNT(1) может ускорить работу системы за счет того, что устраняется необходимость выборки всех полей, что происходит при использовании переметра COUNT(*).
  • Применяйте псевдонимы (a, b) для упрощения чтения и понимания контекста ваших запросов.

Полезные материалы

  1. Основы SQL GROUP BY – Simple Talk — подробный разбор основ использования GROUP BY в SQL.
  2. MySQL :: Руководство по MySQL 8.0 :: 12.19.3 Обработка GROUP BY в MySQL — официальная документация MySQL по использованию GROUP BY.
  3. PostgreSQL: Documentation: 16: SELECT — основательное изучение оператора DISTINCT и его альтернатив в PostgreSQL.
  4. BackToBasics: Обновленный пример "Кухонной раковины" – Блог Data Driven – Data Driven – THWACK — полезные советы по оптимизации SQL-запросов.
  5. Методы поиска неуникальных строк в таблице базы данных – Обсуждение на Stackoverflow — обсуждение различных методов поиска неуникальных элементов на Stackoverflow.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

