Выборка строк с максимальным значением в SQL: MySQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если стоит задача извлечения строк с максимальным значением в колонке, рекомендуется использовать подзапрос. В этом случае можно эффективно отфильтровать данные, оставив только строки с верхними значениями:

SQL Скопировать код SELECT * FROM TableName WHERE ColumnName = (SELECT MAX(ColumnName) FROM TableName);

Таким образом, подзапрос вернет все записи из TableName , у которых значение ColumnName равно наибольшему значению в данного столбца.

Принципы выборки максимальных значений

В зависимости от SQL-диалекта и специфики задачи, можно выбирать различные способы извлечения строк с максимальными значениями в колонке – и это где-то далеко за рамками простого подзапроса.

Группировка и объединение: работаем с ассоциативными связями

Для нахождения соответствующих значений полезно использовать группировку данных. При ее применении можно осуществить такое объединение при помощи JOIN :

SQL Скопировать код SELECT t1.* FROM TableName t1 INNER JOIN ( SELECT ID, MAX(ColumnName) AS MaxValue FROM TableName GROUP BY ID ) t2 ON t1.ID = t2.ID AND t1.ColumnName = t2.MaxValue;

Оконные функции: важен порядок

Оконные функции обеспечивают просмотр групп данных, позволяя их сортировать и фильтровать по ранжированию:

SQL Скопировать код WITH RankedTable AS ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY ID ORDER BY ColumnName DESC) AS rn FROM TableName ) SELECT * FROM RankedTable WHERE rn = 1;

Посмотрим на пример

Представим, что у нас имеется список автомобильных гонок, где числа на финише обозначают значение колонки в вашей базе данных. Каждый автомобиль представляет отдельную строку, а трофей MAX заполучает самый быстрый автомобиль:

Markdown Скопировать код 🚗 Строка 1 – Финишная линия: 3 🚗 Строка 2 – Финишная линия: 1 🚗 Строка 3 – Финишная линия: 4 (Максимальное значение) 🚗 Строка 4 – Финишная линия: 2

Чтобы узнать, какая машина оказалась самой быстрой, достигнув наибольшего значения, воспользуемся следующим запросом:

SQL Скопировать код SELECT * FROM races WHERE finish_line_value = (SELECT MAX(finish_line_value) FROM races);

Markdown Скопировать код Итак, победу одержала машина из: 🚗 Строки 3, достигнув 🏆 на финишной линии: 4.

Что делать при ничьей и "сдвоенных" значениях

Если несколько значений являются максимальными, можно использовать функции RANK() , или DENSE_RANK() для обеспечения равномерного рангового распределения среди победителей.

Исключаем повторы

Если требуется исключить повторяющиеся максимальные значения, используйте DISTINCT или добавьте условия разрешения ничьей в оконную функцию:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT * FROM ( SELECT *, RANK() OVER (PARTITION BY ID ORDER BY ColumnName DESC, TieBreakerColumn) AS rank FROM TableName ) t WHERE rank = 1;

Углубляемся в подзапросы: коррелирующие подзапросы

Коррелирующие подзапросы позволяют максимально точно выстроить выборку, при этом они в каждом случае настраиваются индивидуально для каждой строки:

SQL Скопировать код SELECT * FROM TableName t1 WHERE ColumnName = ( SELECT MAX(t2.ColumnName) FROM TableName t2 WHERE t1.ID = t2.ID);

Производительность и совместимость: Настоящий MVP

Если объем данных большой, индекс станет вашим лучшим помощником, обеспечивая быстрый доступ к данным. Замеры производительности указывают на более оптимальные способы работы с данными.

Надежность SQL: Применяем бенчмарки

Тестирование SQL-запросов позволяет измерить их эффективность. Бенчмарки позволяют сравнивать различные методы и выбирать наиболее эффективные подходы в различных системных конфигурациях.

