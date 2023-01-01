Выборка строк из PostgreSQL, отсутствующих в другой таблице

Быстрый ответ

Для извлечения данных из table1 , которые не встречаются в table2 , лучше всего использовать конструкцию NOT EXISTS с подзапросом в контексте table2 . Таким образом, мы можем эффективно сопоставлять наши записи в table1 :

SQL Скопировать код SELECT * FROM table1 t1 WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM table2 WHERE table2.id = t1.id );

Этот метод изящно отсеивает записи из table1 , для которых в table2 нет соответствий по полю id .

Расширенный запрос: Альтернативы и распространенные ошибки

Метод с LEFT JOIN / IS NULL

Применение LEFT JOIN / IS NULL является эффективным, если СУБД хорошо оптимизирует join-операции:

SQL Скопировать код SELECT t1.* FROM table1 t1 LEFT JOIN table2 t2 ON t1.id = t2.id WHERE t2.id IS NULL;

EXCEPT и ALL : Мощное сочетание

Если нужны только уникальные строки, EXCEPT может стать отличным решением:

SQL Скопировать код SELECT id FROM table1 EXCEPT SELECT id FROM table2;

Запомните, что EXCEPT по умолчанию удаляет дубликаты. Для сравнения с учётом повторений используйте ALL .

NOT IN – применяйте с осмотрительностью

Оператор NOT IN может казаться привлекательным своей простотой, однако с ним связаны определенные трудности. Например, наличие NULL значений в table2.id приводит к некорректным результатам, и данная конструкция может быть неэффективна при масштабировании базы данных:

SQL Скопировать код SELECT * FROM table1 WHERE id NOT IN (SELECT id FROM table2);

Дьявол в мелочах: Оптимизация запросов

Поиск общих свойств

Анализируя данные в различных таблицах, всегда сопоставляйте колонки с аналогичным значением или содержимым.

Уточнение условий в WHERE

Ключом к эффективным результатам запросов является грамотно составленный предикат в WHERE . Четкое определение условий обеспечивает большую вероятность оптимизации запроса.

Оптимизируем SELECT

Составляя SELECT, следуйте правилу включения только необходимых для анализа колонок. Это снижает нагрузку на сервер и ускоряет обработку запросов.

Визуализация

Представим, что table1 (🏘️🅰️) содержит дома наших друзей, а table2 (🏘️🅱️) — дома незнакомцев. Мы хотим послать приглашения (💌) только нашим друзьям.

Markdown Скопировать код 🏘️🅰️: [Дом 1, Дом 2, Дом 3] 🏘️🅱️: [Дом 2, Дом 3, Дом 4]

SQL Скопировать код SELECT НомерДома FROM 🏘️🅰️ EXCEPT SELECT НомерДома FROM 🏘️🅱️;

Результат будет следующим:

Markdown Скопировать код 💌🚚: [Дом 1]

Здесь 💌🚚 означает дома, получившие от нас приглашения. В результате только Дом 1 из table1 (🏘️🅰️) не совпадает с table2 (🏘️🅱️), и именно он получает приглашение.

Практическое применение

Рассмотрим пример поиска IP-адресов, которые зарегистрированы в login_log , но отсутствуют в ip_location :

SQL Скопировать код SELECT ip FROM login_log WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM ip_location WHERE ip_location.ip = login_log.ip );

Это помогает идентифицировать незарегистрированные IP для дальнейшего анализа с точки зрения безопасности, или для очистки данных.

Логика и отладка

Синтаксические ошибки и неоптимальность запросов могут проявиться в самый неподходящий момент. Используйте встроенные инструменты СУБД, например, EXPLAIN plans, чтобы выявить проблемы производительности.

Дополнительные фильтры для точности

Иногда, добавляя дополнительные фильтры, можно повысить точность выборки данных:

SQL Скопировать код SELECT ip FROM login_log WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM ip_location WHERE ip_location.ip = login_log.ip ) AND login_log.date >= '2023-01-01';

Добавление колонки date позволяет фильтровать данные за конкретный период времени.

