Выборка строк из PostgreSQL, отсутствующих в другой таблице#PostgreSQL #SELECT и выборка данных #JOIN (соединения таблиц)
Быстрый ответ
Для извлечения данных из
table1, которые не встречаются в
table2, лучше всего использовать конструкцию
NOT EXISTS с подзапросом в контексте
table2. Таким образом, мы можем эффективно сопоставлять наши записи в
table1:
SELECT *
FROM table1 t1
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1
FROM table2
WHERE table2.id = t1.id
);
Этот метод изящно отсеивает записи из
table1, для которых в
table2 нет соответствий по полю
id.
Расширенный запрос: Альтернативы и распространенные ошибки
Метод с
LEFT JOIN / IS NULL
Применение
LEFT JOIN / IS NULL является эффективным, если СУБД хорошо оптимизирует join-операции:
SELECT t1.*
FROM table1 t1
LEFT JOIN table2 t2 ON t1.id = t2.id
WHERE t2.id IS NULL;
EXCEPT и
ALL: Мощное сочетание
Если нужны только уникальные строки,
EXCEPT может стать отличным решением:
SELECT id
FROM table1
EXCEPT
SELECT id
FROM table2;
Запомните, что
EXCEPT по умолчанию удаляет дубликаты. Для сравнения с учётом повторений используйте
ALL.
NOT IN – применяйте с осмотрительностью
Оператор
NOT IN может казаться привлекательным своей простотой, однако с ним связаны определенные трудности. Например, наличие
NULL значений в
table2.id приводит к некорректным результатам, и данная конструкция может быть неэффективна при масштабировании базы данных:
SELECT *
FROM table1
WHERE id NOT IN (SELECT id FROM table2);
Дьявол в мелочах: Оптимизация запросов
Поиск общих свойств
Анализируя данные в различных таблицах, всегда сопоставляйте колонки с аналогичным значением или содержимым.
Уточнение условий в WHERE
Ключом к эффективным результатам запросов является грамотно составленный предикат в
WHERE. Четкое определение условий обеспечивает большую вероятность оптимизации запроса.
Оптимизируем SELECT
Составляя SELECT, следуйте правилу включения только необходимых для анализа колонок. Это снижает нагрузку на сервер и ускоряет обработку запросов.
Визуализация
Представим, что
table1 (🏘️🅰️) содержит дома наших друзей, а
table2 (🏘️🅱️) — дома незнакомцев. Мы хотим послать приглашения (💌) только нашим друзьям.
🏘️🅰️: [Дом 1, Дом 2, Дом 3]
🏘️🅱️: [Дом 2, Дом 3, Дом 4]
SELECT НомерДома FROM 🏘️🅰️
EXCEPT
SELECT НомерДома FROM 🏘️🅱️;
Результат будет следующим:
💌🚚: [Дом 1]
Здесь 💌🚚 означает дома, получившие от нас приглашения. В результате только
Дом 1 из
table1 (🏘️🅰️) не совпадает с
table2 (🏘️🅱️), и именно он получает приглашение.
Практическое применение
Рассмотрим пример поиска IP-адресов, которые зарегистрированы в
login_log, но отсутствуют в
ip_location:
SELECT ip
FROM login_log
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1
FROM ip_location
WHERE ip_location.ip = login_log.ip
);
Это помогает идентифицировать незарегистрированные IP для дальнейшего анализа с точки зрения безопасности, или для очистки данных.
Логика и отладка
Синтаксические ошибки и неоптимальность запросов могут проявиться в самый неподходящий момент. Используйте встроенные инструменты СУБД, например, EXPLAIN plans, чтобы выявить проблемы производительности.
Дополнительные фильтры для точности
Иногда, добавляя дополнительные фильтры, можно повысить точность выборки данных:
SELECT ip
FROM login_log
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1
FROM ip_location
WHERE ip_location.ip = login_log.ip
)
AND login_log.date >= '2023-01-01';
Добавление колонки
date позволяет фильтровать данные за конкретный период времени.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик