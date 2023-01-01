Выборка последних дат для каждой группы MySQL

#MySQL / MariaDB  #GROUP BY и агрегации  #Работа с датами и временем  
Быстрый ответ

Для извлечения последней даты по каждой группе используйте агрегатную функцию MAX() в комбинации с GROUP BY:

SELECT группирующий_столбец, MAX(столбец_даты) AS последняя_дата
FROM имя_таблицы
GROUP BY группирующий_столбец;

Настройте параметры группирующий_столбец в соответствии с выбранной категорией объединения и столбец_даты в качестве временного столбца. При этом, чтобы сохранить целостность данных, проведите объединение полученной выборки с исходной таблицей:

SELECT a.*
FROM имя_таблицы a
INNER JOIN (
    SELECT группирующий_столбец, MAX(столбец_даты) AS последняя_дата
    FROM имя_таблицы
    GROUP BY группирующий_столбец
) b ON a.группирующий_столбец = b.группирующий_столбец AND a.столбец_даты = b.последняя_дата;
Оптимизация запроса

Использование последних версий MySQL

MySQL 8.0 и более поздние версии поддерживают оконные функции, что особенно эффективно при работе с обширными данными:

SELECT DISTINCT
  группирующий_столбец,
  FIRST_VALUE(столбец_даты) OVER (
    PARTITION BY группирующий_столбец ORDER BY столбец_даты DESC
  ) AS последняя_дата
FROM имя_таблицы;

Использование LIMIT без ORDER BY

Применять LIMIT без ORDER BY может быть рискованным, так как результат может оказаться непредсказуемым. Не доверяйте работе с данными случайности!

-- Запрос вернёт случайную дату, возможное появление ошибок!
SELECT группирующий_столбец, столбец_даты
FROM имя_таблицы
GROUP BY группирующий_столбец
LIMIT 1;

Сохранение целостности данных

Чтобы извлечь все значения столбцов для последней даты, лучше воспользоваться JOIN или подзапросами:

SELECT *
FROM имя_таблицы
WHERE (группирующий_столбец, столбец_даты) IN (
    SELECT группирующий_столбец, MAX(столбец_даты)
    FROM имя_таблицы
    GROUP BY группирующий_столбец
);

Особое внимание к GROUP BY

Неправильное применение GROUP BY может привести к непредвиденным результатам. Обращайте внимание на поля, не включённые в агрегацию!

Визуализация

Задача поиска последней даты в группированных данных в SQL подобна раскопкам капсул времени (🕰️🧳):

Группы капсул: 🧳🕰️ [2001, 2005, 2012], 🧳🕰️ [1998, 2003]

Цель – выбрать лишь самую новую капсулу каждой группы:

SELECT id_группы, MAX(поле_даты) FROM капсулы_времени GROUP BY id_группы;

В результате получим:

Найдено: 🧳🕰️ [🚫, 🚫, ✨2012✨], 🧳🕰️ [🚫, ✨2003✨]

Достижение открыто: вы успешно извлекли последние даты (🕰️) для каждой группы! 🏆

Работа с особыми случаями

Что делать при наличии связанных данных?

Чтобы получить полную запись с самой актуальной датой:

SELECT t1.*
FROM имя_таблицы t1
JOIN (
  SELECT группирующий_столбец, MAX(столбец_даты) as МаксДата
  FROM имя_таблицы
  GROUP BY группирующий_столбец
) t2 ON t2.группирующий_столбец = t1.группирующий_столбец AND 
          t2.МаксДата = t1.столбец_даты;

Сложности с датами?

При наличии одинаковых дат, используйте дополнительные столбцы или функцию GROUP_CONCAT для группового объединения результатов:

SELECT id_группы, MAX(поле_даты), GROUP_CONCAT(все_столбцы SEPARATOR '; ')
FROM капсулы_времени
GROUP BY id_группы;

Не забывайте об индексации!

Повысьте скорость выполнения запроса, создав индекс на группирующем и датированном столбцах:

CREATE INDEX idx_группа_дата ON имя_таблицы (группирующий_столбец, столбец_даты);

Ведь время — это то, что мы ценим больше всего, верно?

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

