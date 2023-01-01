Выборка последней записи в MySQL: решение через SQL-запрос#MySQL / MariaDB #SELECT и выборка данных #ORDER BY и сортировка
Быстрый ответ
Следующий SQL-запрос поможет вам извлечь самую последнюю запись из таблицы:
SELECT * FROM имя_таблицы
ORDER BY id DESC
LIMIT 1;
В данном запросе
имя_таблицы следует заменить на реальное имя вашей таблицы, а
id на столбец, уникально идентифицирующий каждую запись. Как правило, это первичный ключ с автоинкрементом. Запрос сортирует записи в обратном порядке – от самых новых к старым, выводя в результирующий набор всего одну запись, самую последнюю.
Разбор запроса
Применение "ORDER BY" и "LIMIT"
Конструкция
ORDER BY упорядочивает строки по указанному столбцу, причём параметр
DESC помещает на первое место строку с самым большим значением в столбце ID.
LIMIT, в свою очередь, ограничивает число строк в результатах, в данном случае мы выводим только одну, самую последнюю запись.
Работа функции "MAX()"
Если нужно найти максимальное значение
id, но не требуется извлекать всю запись, функция
MAX() будет хорошим решением:
SELECT MAX(id) FROM имя_таблицы; -- Найти максимальное ID.
Чтобы извлечь весь кортеж с максимальным
id, можно использовать подзапрос:
SELECT * FROM имя_таблицы WHERE id = (SELECT MAX(id) FROM имя_таблицы);
Сравнение "ORDER BY ... LIMIT" и "MAX()"
Если для столбца установлен индекс,
ORDER BY ... LIMIT будет работать быстрее, особенно на больших объёмах данных.
При этом применение
MAX() облегчает понимание кода, когда нужен только последний ID.
Производительность и индексация
Важность индексирования
Индексы способствуют ускорению работы запросов на больших таблицах. Если столбец
id проиндексирован, что часто случается при использовании его в качестве первичного ключа,
ORDER BY не проигрывает в производительности.
Возможные сложности
Предположение, что самый большой
id соответствует последней записи, справедливо, если значения ID увеличиваются последовательно. Однако стоит учесть, что записи могут удаляться, или
id может быть назначен произвольно, не соответствуя хронологическому порядку добавления записей, что может привести к заблуждениям.
Визуализация
SELECT * FROM Записи ORDER BY id DESC LIMIT 1; -- Получить последнюю запись.
Представьте базу данных как стопку журналов, где каждый журнал – это запись, а самый последний выпуск всегда лежит на верху.
🗄️: [📔, 📔, 📕, 📗, 📘] -- Стопка журналов.
Запросить последнюю запись – это как взять свежий выпуск (📘) из вершины стопки.
Последнее получение (🏷️📘): [📘] -- Выбран последний номер.
Другие методы получения последней записи
Функция "LASTINSERTID()"
Функция
LAST_INSERT_ID() позволяет узнать
id последнего добавленного кортежа:
SELECT * FROM имя_таблицы WHERE id = LAST_INSERT_ID(); -- Найти последнюю добавленную запись.
Но эффективна она только сразу после операции вставки, выполняемой в рамках текущей сессии.
Композитные ключи и текстовые ID
Иногда вместо одного
id используются сложные, или композитные, ключи, а также нечисловые ID. В таких случаях
ORDER BY следует корректировать так, чтобы он учитывал уникальность записей.
Сложные запросы с применением "JOIN"
Если под "последней записью" подразумевается удовлетворение определённым условиям, может потребоваться более сложный запрос с использованием
JOIN и группировки:
SELECT t1.*
FROM имя_таблицы AS t1
JOIN (
SELECT категория, MAX(поле_даты) AS max_datetime
FROM имя_таблицы
GROUP BY категория
) AS t2 ON t1.категория = t2.категория AND t1.поле_даты = t2.max_datetime;
Полезные материалы
- MySQL :: Руководство по MySQL 8.0 :: 15.2.13 Структура команды SELECT – здесь вы найдёте детальное описание синтаксиса команды SELECT на официальном сайте MySQL.
- sql – Получение последней записи в каждой группе – MySQL – Stack Overflow – обсуждение различных методов получения последней записи в каждой группе на форуме Stack Overflow.
- MySQL: Функция LASTINSERTID – понятное объяснение функции
LAST_INSERT_ID()в MySQL, позволяющей получить ID последней вставленной строки.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик