Выборка по BIT и INT столбцам без GROUP BY в T-SQL

Быстрый ответ

Чтобы выбрать столбец типа BIT в SELECT запросе не включая его в GROUP BY , можно применить агрегирующие функции MIN или MAX . Поскольку тип BIT поддается агрегированию, такой подход будет совершенно корректным. Показательным является следующий пример запроса:

SQL Скопировать код SELECT GroupColumn, MIN(BitColumn) as BitValue FROM TableName GROUP BY GroupColumn;

В данном случае в результате для каждой группы в столбце BitValue будет значение 1 , если в выборке присутствует хотя бы одна единица, и 0 — в случае, если значение BIT всегда равно 0 .

Работа с типом BIT: преобразование BIT в INT

Вы можете столкнуться с необходимостью выполнения операций над столбцами BIT , требующих их преобразования. Конвертируя BIT в INT , мы расширяем возможности для работы с данными:

SQL Скопировать код SELECT GroupColumn, SUM(CONVERT(INT, BitColumn)) AS IntValue FROM TableName GROUP BY GroupColumn;

Такой запрос дает возможность проводить арифметические операции с типом BIT , например вычислять сумму или средние значения, при этом столбец BIT не обязательно добавлять в GROUP BY .

За пределами агрегирования: разумное использование агрегатных функций

Агрегирующие функции могут быть особенно полезными для извлечения дополнительной информации, не включая столбцы BIT в GROUP BY :

SUM : показывает общее количество значений 1 в столбце.

: показывает общее количество значений в столбце. AVG : при конвертации типа в INT выдает среднее, что помогает оценить отношение единиц к нулям.

: при конвертации типа в выдает среднее, что помогает оценить отношение единиц к нулям. COUNT : в паре с оператором CASE позволяет подсчитать количество нулей или единиц.

SQL Скопировать код SELECT GroupColumn, SUM(CONVERT(INT, BitColumn)) AS OnesCount FROM TableName GROUP BY GroupColumn;

В данном случае OnesCount помогает узнать общее количество значений 1 для каждой группы. Это можно интерпретировать как меру наличия определенного признака в группе.

Получение данных без агрегирования с использованием ROW_NUMBER()

Если вам требуется получить точное значение BIT без его агрегирования, вы можете воспользоваться функцией ROW_NUMBER() . Она наделяет строки уникальными номерами, что обходит необходимость использования GROUP BY :

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( SELECT GroupColumn, BitColumn, ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY GroupColumn ORDER BY (SELECT NULL)) AS rn FROM TableName ) AS SubQuery WHERE rn = 1;

С помощью этого подхода можно извлечь первое значение столбца BIT для каждой группы, не включая его в GROUP BY .

Визуализация

Представьте данных в виде фотоальбома. На каждой странице размещена уникальная фотография. И вот ваша задача – выяснить, на каких изображениях присутствует улыбка:

Markdown Скопировать код | Страница | Групповая фотография | Есть ли улыбка в кадре [BIT] | | --------- | ------------------- | ---------------------------- | | 1 | Команда А | Да | | 2 | Команда А | Нет | | 3 | Команда Б | Да | | 4 | Команда Б | Да |

Необходимо подвести итоги по тому, кто и сколько раз улыбался, не учитывая каждую улыбку отдельно:

SQL Скопировать код SELECT Команда, COUNT(*) AS Количество_Улыбок FROM Альбом WHERE Улыбка = 'Да' GROUP BY Команда;

Так мы получим следующую сводку:

Markdown Скопировать код | Команда | Количество_Улыбок | | --------- | ----------------- | | Команда А | 1 | | Команда Б | 2 |

Этот подход позволяет получить общую картину уровня радости в группах, не вдаваясь в детали каждой отдельной фотографии.

