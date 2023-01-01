Выборка по BIT и INT столбцам без GROUP BY в T-SQL#SQL для аналитиков #SELECT и выборка данных #Типы данных SQL
Быстрый ответ
Чтобы выбрать столбец типа
BIT в
SELECT запросе не включая его в
GROUP BY, можно применить агрегирующие функции
MIN или
MAX. Поскольку тип
BIT поддается агрегированию, такой подход будет совершенно корректным. Показательным является следующий пример запроса:
SELECT
GroupColumn,
MIN(BitColumn) as BitValue
FROM
TableName
GROUP BY
GroupColumn;
В данном случае в результате для каждой группы в столбце
BitValue будет значение
1, если в выборке присутствует хотя бы одна единица, и
0 — в случае, если значение
BIT всегда равно
0.
Работа с типом BIT: преобразование BIT в INT
Вы можете столкнуться с необходимостью выполнения операций над столбцами
BIT, требующих их преобразования. Конвертируя
BIT в
INT, мы расширяем возможности для работы с данными:
SELECT
GroupColumn,
SUM(CONVERT(INT, BitColumn)) AS IntValue
FROM
TableName
GROUP BY
GroupColumn;
Такой запрос дает возможность проводить арифметические операции с типом
BIT, например вычислять сумму или средние значения, при этом столбец
BIT не обязательно добавлять в
GROUP BY.
За пределами агрегирования: разумное использование агрегатных функций
Агрегирующие функции могут быть особенно полезными для извлечения дополнительной информации, не включая столбцы
BIT в
GROUP BY:
SUM: показывает общее количество значений
1в столбце.
AVG: при конвертации типа в
INTвыдает среднее, что помогает оценить отношение единиц к нулям.
COUNT: в паре с оператором
CASEпозволяет подсчитать количество нулей или единиц.
SELECT
GroupColumn,
SUM(CONVERT(INT, BitColumn)) AS OnesCount
FROM
TableName
GROUP BY
GroupColumn;
В данном случае
OnesCount помогает узнать общее количество значений
1 для каждой группы. Это можно интерпретировать как меру наличия определенного признака в группе.
Получение данных без агрегирования с использованием ROW_NUMBER()
Если вам требуется получить точное значение
BIT без его агрегирования, вы можете воспользоваться функцией
ROW_NUMBER(). Она наделяет строки уникальными номерами, что обходит необходимость использования
GROUP BY:
SELECT * FROM (
SELECT
GroupColumn,
BitColumn,
ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY GroupColumn ORDER BY (SELECT NULL)) AS rn
FROM
TableName
) AS SubQuery
WHERE rn = 1;
С помощью этого подхода можно извлечь первое значение столбца
BIT для каждой группы, не включая его в
GROUP BY.
Визуализация
Представьте данных в виде фотоальбома. На каждой странице размещена уникальная фотография. И вот ваша задача – выяснить, на каких изображениях присутствует улыбка:
| Страница | Групповая фотография | Есть ли улыбка в кадре [BIT] |
| --------- | ------------------- | ---------------------------- |
| 1 | Команда А | Да |
| 2 | Команда А | Нет |
| 3 | Команда Б | Да |
| 4 | Команда Б | Да |
Необходимо подвести итоги по тому, кто и сколько раз улыбался, не учитывая каждую улыбку отдельно:
SELECT Команда, COUNT(*) AS Количество_Улыбок
FROM Альбом
WHERE Улыбка = 'Да'
GROUP BY Команда;
Так мы получим следующую сводку:
| Команда | Количество_Улыбок |
| --------- | ----------------- |
| Команда А | 1 |
| Команда Б | 2 |
Этот подход позволяет получить общую картину уровня радости в группах, не вдаваясь в детали каждой отдельной фотографии.
