Выборка по BIT и INT столбцам без GROUP BY в T-SQL

#SQL для аналитиков  #SELECT и выборка данных  #Типы данных SQL  
Быстрый ответ

Чтобы выбрать столбец типа BIT в SELECT запросе не включая его в GROUP BY, можно применить агрегирующие функции MIN или MAX. Поскольку тип BIT поддается агрегированию, такой подход будет совершенно корректным. Показательным является следующий пример запроса:

SQL

SELECT 
  GroupColumn, 
  MIN(BitColumn) as BitValue
FROM 
  TableName
GROUP BY 
  GroupColumn;

В данном случае в результате для каждой группы в столбце BitValue будет значение 1, если в выборке присутствует хотя бы одна единица, и 0 — в случае, если значение BIT всегда равно 0.

Работа с типом BIT: преобразование BIT в INT

Вы можете столкнуться с необходимостью выполнения операций над столбцами BIT, требующих их преобразования. Конвертируя BIT в INT, мы расширяем возможности для работы с данными:

SQL

SELECT 
  GroupColumn, 
  SUM(CONVERT(INT, BitColumn)) AS IntValue
FROM 
  TableName
GROUP BY 
  GroupColumn;

Такой запрос дает возможность проводить арифметические операции с типом BIT, например вычислять сумму или средние значения, при этом столбец BIT не обязательно добавлять в GROUP BY.

За пределами агрегирования: разумное использование агрегатных функций

Агрегирующие функции могут быть особенно полезными для извлечения дополнительной информации, не включая столбцы BIT в GROUP BY:

  • SUM: показывает общее количество значений 1 в столбце.
  • AVG: при конвертации типа в INT выдает среднее, что помогает оценить отношение единиц к нулям.
  • COUNT: в паре с оператором CASE позволяет подсчитать количество нулей или единиц.
SQL

SELECT 
  GroupColumn, 
  SUM(CONVERT(INT, BitColumn)) AS OnesCount
FROM 
  TableName
GROUP BY 
  GroupColumn;

В данном случае OnesCount помогает узнать общее количество значений 1 для каждой группы. Это можно интерпретировать как меру наличия определенного признака в группе.

Получение данных без агрегирования с использованием ROW_NUMBER()

Если вам требуется получить точное значение BIT без его агрегирования, вы можете воспользоваться функцией ROW_NUMBER(). Она наделяет строки уникальными номерами, что обходит необходимость использования GROUP BY:

SQL

SELECT * FROM (
    SELECT 
      GroupColumn, 
      BitColumn,
      ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY GroupColumn ORDER BY (SELECT NULL)) AS rn
    FROM 
      TableName
) AS SubQuery
WHERE rn = 1;

С помощью этого подхода можно извлечь первое значение столбца BIT для каждой группы, не включая его в GROUP BY.

Визуализация

Представьте данных в виде фотоальбома. На каждой странице размещена уникальная фотография. И вот ваша задача – выяснить, на каких изображениях присутствует улыбка:

Markdown

| Страница  | Групповая фотография | Есть ли улыбка в кадре [BIT] |
| --------- | -------------------  | ---------------------------- |
| 1         | Команда А            | Да                           |
| 2         | Команда А            | Нет                          |
| 3         | Команда Б            | Да                           |
| 4         | Команда Б            | Да                           |

Необходимо подвести итоги по тому, кто и сколько раз улыбался, не учитывая каждую улыбку отдельно:

SQL

SELECT Команда, COUNT(*) AS Количество_Улыбок
FROM Альбом
WHERE Улыбка = 'Да'
GROUP BY Команда;

Так мы получим следующую сводку:

Markdown

| Команда   | Количество_Улыбок |
| --------- | ----------------- |
| Команда А | 1                 |
| Команда Б | 2                 |

Этот подход позволяет получить общую картину уровня радости в группах, не вдаваясь в детали каждой отдельной фотографии.

Полезные материалы

  1. Агрегатные функции (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Docs — Обзор агрегирующих функций, используемых в SELECT запросах в T-SQL.
  2. CASE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Docs – Инструкция по использованию оператора CASE в SELECT запросах с GROUP BY.
  3. Настройка шифрования SSL в SQL Server — Статья о лучших практиках, которые могут пригодиться при работе с GROUP BY.
  4. Оператор SQL GROUP BY – W3Schools — Конспект по пониманию оператора GROUP BY в SQL.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

