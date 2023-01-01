Выборка первых 100 строк в Oracle: использование ROW_NUMBER()

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы выбрать первые 100 строк в Oracle, используйте следующий запрос с псевдоколонкой ROWNUM :

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( SELECT имя_колонки FROM ваша_таблица ORDER BY колонка_сортировки ) WHERE ROWNUM <= 100;

Замените имя_колонки , ваша_таблица и колонка_сортировки на соответствующие значения из вашей базы данных.

Особенности ROWNUM и сортировки

Псевдоколонка ROWNUM получает значение ещё до выполнения сортировки, если ORDER BY располагается вне подзапроса. Важно учесть, что сортировка должна производиться внутри подзапроса.

Почему нам нужно сортировать внутри подзапроса?

Без использования подзапроса ROWNUM назначается до сортировки, такой подход может привести к непредсказуемым результатам. Oracle первым делом присваивает значение ROWNUM , а только затем выполняет сортировку. Поэтому, чтобы получить ожидаемые результаты, включите ORDER BY внутрь подзапроса.

Отображение последних заказов клиентов

Если вам нужны последние заказы клиентов, в особенности первые 100 из них, используйте функцию ROW_NUMBER() :

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( SELECT client_id, order_id, create_time, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY client_id ORDER BY create_time DESC) as rn FROM orders ) WHERE rn = 1 AND ROWNUM <= 100;

Использование FETCH FIRST в Oracle 12c

В Oracle 12c вы можете использовать клавишное слово FETCH FIRST , которое значительно упростит ограничение результатов выборки:

SQL Скопировать код SELECT client_id, order_id, create_time FROM orders ORDER BY create_time DESC FETCH FIRST 100 ROWS ONLY;

Точность использования функций min/max

Для выборки первого или последнего значения в каждой группе применяйте функции min() и max() :

SQL Скопировать код SELECT client_id, MIN(order_id) as first_order_id FROM orders GROUP BY client_id FETCH FIRST 100 ROWS ONLY;

Оптимизация запросов

С учётом особенностей работы вашей базы данных, стоит использовать индексы по столбцам, используемым в сортировке, для повышения производительности.

Визуализация

Пример рейтинговой таблицы, отображающей топ-100 игроков:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( SELECT имя_игрока, счет, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY счет DESC) as позиция FROM игровые_очки ) WHERE позиция <= 100;

Этот запрос позволяет надёжно отображать топ-100 игроков.

Markdown Скопировать код 🎮 Рейтинг игроков: | Позиция | Имя игрока | Очки | | -------- | ------------- | ----- | | 1 | AceGamer123 | 950 | | ... | ... | ... | | 100 | LastInLeague | 500 |

Работа со старыми версиями Oracle

В старых версиях Oracle использование ROWNUM после ORDER BY может привести к ошибкам. Учтите, что значения ROWNUM присваиваются до сортировки:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( SELECT имя_колонки, ROWNUM as rn FROM (SELECT имя_колонки FROM ваша_таблица ORDER BY колонка_сортировки) ) WHERE rn <= 100;

Необходимо выполнить сортировку до применения ROWNUM .

Сложные запросы? Не беспокойтесь!

В сложных сценариях с несколькими условиями или ключами сортировки выполняйте все необходимые операции в подзапросе, прежде чем применять ROWNUM или FETCH FIRST для ограничения выборки.

Рассмотрим ограничение строк подробнее

