Выборка первых 10 строк SQL: присоединение, сортировка, фильтр

Быстрый ответ

Чтобы вывести первые 10 строк из результата запроса, можно в MySQL, PostgreSQL и SQLite использовать оператор LIMIT 10 . В SQL Server к запросу добавляется TOP 10 в начале выражения. Для получения упорядоченных результатов рекомендуется использовать сортировку с помощью ORDER BY .

Примеры для различных СУБД:

SQL Скопировать код -- MySQL, PostgreSQL, SQLite SELECT * FROM your_table ORDER BY column_name LIMIT 10; // Возврат первой десятки строк! -- SQL Server SELECT TOP 10 * FROM your_table ORDER BY column_name; // Только первые 10 строк!

Упорядочивание строк

Порядок строк становится критически важным, когда требуется последовательность данных. Важно при работе со временно-зависимыми данными, или при выборке максимальных или минимальных значений.

SQL Скопировать код -- SQL Server SELECT TOP 10 * FROM sales_data ORDER BY transaction_date DESC; // 10 последних записей о продажах! -- MySQL SELECT * FROM sales_data ORDER BY transaction_date DESC LIMIT 10; // 10 самых свежих записей!

Таким образом, мы получаем 10 самых последних продаж.

Пагинация, обработка повторяющихся значений и другие советы

Пагинацию и обработку связанных значений можно реализовать с помощью OFFSET и FETCH FIRST .

SQL Скопировать код -- SQL Server с использованием "OFFSET" и "FETCH NEXT" SELECT * FROM products ORDER BY price OFFSET 20 ROWS FETCH NEXT 10 ROWS ONLY; // Запрос на третью страницу результата! -- MySQL SELECT * FROM products ORDER BY price LIMIT 20, 10; // Следующие 10 строк начиная со второй десятки!

При выборке связанных значений с одинаковыми показателями можно использовать такие запросы:

SQL Скопировать код -- SQL Server для обработки равнозначных результатов SELECT * FROM employees ORDER BY salary FETCH FIRST 10 ROWS WITH TIES; // Отбор сотрудников с одинаковой зарплатой!

Порядок выполнения: сначала фильтруем, потом считаем

При подсчете повторяющихся значений или объединении таблиц соблюдайте порядок действий: фильтрация (WHERE) → сортировка (ORDER BY) → подсчет/ объединение → и по итогам этих действий выполните ограничение строк (LIMIT/ TOP).

SQL Скопировать код -- MySQL для подсчета частоты использования тегов SELECT tag, COUNT(*) as frequency FROM posts_tags GROUP BY tag ORDER BY frequency DESC LIMIT 10; // Топ-10 использованных тегов!

При объединении таблиц следите за корректностью условия соединения, чтобы не получить путаницы:

SQL Скопировать код -- SQL Server: корректное объединение таблиц SELECT TOP 10 p.name, o.quantity FROM products p JOIN orders o ON p.product_id = o.product_id ORDER BY o.quantity DESC; // 10 самых продаваемых продуктов!

Нейтральные к платформам методы

FETCH FIRST — это современный стандарт SQL, поддерживаемый множеством СУБД, включая DB2, PostgreSQL и Oracle. Учитывайте особенности синтаксиса каждой СУБД. Например, в Oracle версии 12.1 и выше пишут так:

SQL Скопировать код SELECT * FROM products ORDER BY price FETCH FIRST 10 ROWS ONLY; // Выводится только первые 10 строк!

В Sybase ASE ограничение строк выглядит так:

SQL Скопировать код SET ROWCOUNT 10 SELECT * FROM products ORDER BY price SET ROWCOUNT 0 // После выполнения запроса обязательно снимаем ограничение!

Визуализация

Допустим, у нас есть 10 билетов для первых 10 фанатов на концерт, в очереди: 👩‍🎤🧔👨‍🎤👩‍🦰👨‍🦱👩👱‍♂️🧓👴🧑‍🦲👩‍🦳🧒👦 ... Используя нашу схему с SQL, мы придаём:

SQL Скопировать код SELECT * FROM crowd LIMIT 10; // Первые 10 получают билеты!

Теперь наши VIP-зрители: 👩‍🎤🧔👨‍🎤👩‍🦰👨‍🦱👩👱‍♂️🧓👴🧑‍🦲. Остальные ожидают своей очереди: 👩🏽‍🦳🧒👦 ...

Помещайте WHERE перед LIMIT

Применяйте WHERE до LIMIT , чтобы уменьшить объем данных, подлежащих обработке, и улучшить эффективность запроса. Это особенно важно при работе с большим объёмом данных. Выводите только наиболее релевантные строки!

SQL Скопировать код -- Эффективное использование WHERE и LIMIT в MySQL SELECT * FROM transactions WHERE transaction_date > CURRENT_DATE – INTERVAL 1 DAY ORDER BY amount DESC LIMIT 10; // Только последние транзакции!

Полезные материалы