Выборка первых 10 символов строки в MySQL: без PHP#Основы SQL #MySQL / MariaDB #SELECT и выборка данных
Быстрый ответ
Для извлечения первых 10 символов из столбца в MySQL применяется функция
LEFT(column_name, 10):
-- Попросим таблицу "оставить только первую десятку"
SELECT LEFT(column_name, 10) FROM table_name;
Выбор между LEFT и SUBSTRING
Впрочем, нельзя забывать о функции
SUBSTRING(), ведь и она отлично справляется с извлечением символов:
-- "SUBSTRING" помогает выбрать нужный отрезок!
SELECT SUBSTRING(column_name, 1, 10) FROM table_name;
Выбор между
LEFT и
SUBSTRING исходит из ваших конкретных требований и условий задачи.
Проводите обработку данных на стороне БД
Вместо использования
substr() в PHP для обрезки символов, лучше использовать MySQL функции
LEFT() или
SUBSTRING(), что отрадно ускорит работу и поможет снизить нагрузку на приложение.
Учет особых случаев
Работа с NULL и короткими строками
При работе со значениями
NULL или строками длиной меньше 10 символов функции
LEFT() и
SUBSTRING() будут отрабатывать корректно возвращая оригинальное значение.
Высокая производительность запросов
При обработке больших объемов данных наиболее эффективно использовать функции обрезки строк непосредственно в SQL-запросах для снижения нагрузки на ресурсы БД и увеличения скорости выполнения.
Визуализация
Представьте, что у вас есть садовый шланг (🌊👩🌾), и вам требуется наполнить ведро (🪣) ровно 10 литрами воды:
SELECT LEFT(column_name, 10) FROM table_name;
Применение функции
LEFT() в SQL напоминает использование мерного стакана для данных:
До: [🌊👩🌾💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦]
После: [🪣 Вот здесь 10 литров воды, большое спасибо LEFT()!]
LEFT() извлекает строго первые 10 символов из данных, точно соответствуя вашим требованиям по объему информации.
Дополнительные рекомендации
Чистота и читаемость кода
Использование MySQL для обработки строк делает код на PHP опершее и улучшает его читаемость и поддержку.
Гибкость применения LEFT и SUBSTRING
LEFT() и
SUBSTRING() могут использоваться не только в связи с фиксированными значениями, но и в динамичном виде в хранимых процедурах или в сочетании с другими SQL-функциями для выполенения комплексных манипуляций.
Соответствие структуре вашей БД
Помните о необходимости адаптации названий таблиц и столбцов из примеров запросов к структуре вашей реальной базы данных.
Изучение возможностей LEFT и SUBSTRING
Изучив эти функции, углубите свое понимание, изучая в MySQL более сложные функции, такие как
LOCATE(),
INSTR(),
CHAR_LENGTH() и
CONCAT().
Полезные материалы
- Функция MySQL SUBSTRING() — основы работы с
SUBSTRING.
- MySQL :: Справочник по функциям работы со строками в MySQL 8.0 — полезная информация от создателей MySQL.
- Обсуждение использования подстрок в сообществе — деепричастные дебаты на стыке Reddit и темы подстрок (не споткнитесь об заголовок ссылки!).
- Оптимизация запросов и утилита оптимизатора MySQL — подробный анализ оптимизации SQL для более результативных запросов на извлечение подстрок.
- Учим SQL: SUBSTRING в сравнении с LEFT и RIGHT — выбор лучшего инструмента при помощи сравнительного анализа функций SQL.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик