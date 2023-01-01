Выборка NULL, пустых и пробелов в SQL: одно условие

#SELECT и выборка данных  #WHERE и фильтрация  #NULL и обработка пропусков  
Быстрый ответ

Для фильтрации NULL, пустых строк и строк, состоящих только из пробельных символов, используйте следующий запрос:

WHERE COALESCE(NULLIF(TRIM([Col]), ''), '👻') != '👻'  -- Не ускользнет даже призрак!

Здесь функция TRIM удаляет пробелы, NULLIF заменяет пустые строки на NULL, а COALESCE преобразует NULL обратно в наши данные. Вуаля!

Правильный инструмент для соответствующей СУБД

Каждому разработчику важно использовать надежные инструменты, поэтому давайте подберем подходящие методы для различных СУБД:

SQL Server: Встречайте NULLIF и его друзей

В SQL Server для исключения NULL, пустых строк и пробельных символов используйте:

WHERE NULLIF([Col], '') IS NOT NULL  -- Охотник за призрачными значениями в SQL Server

Если функции TRIM нет, сочетание LTRIM и RTRIM поможет избавиться от лишних пробелов!

Oracle: Используйте NVL

В Oracle преобразование нулевых значений осуществляется при помощи NVL. Для повышения производительности используйте индекс на TRIM(Col):

WHERE NVL(TRIM(Col), 'музыкальный-шум') != 'музыкальный-шум'  -- Музыкальный шум не замаскирует ценные данные!

Учтите, что использование таких функций может замедлить производительность, если не используются индексы.

PostgreSQL: Поле деятельности BTRIM

PostgreSQL предлагает комбинацию NULLIF и BTRIM (эквивалент TRIM):

WHERE NULLIF(BTRIM(Col), '') IS NOT NULL  -- BTRIM приходит на помощь!

Задача – найти оптимальное соотношение между точностью условий и производительностью.

Визуализация

Представьте себе ленту багажной карусели в аэропорту после долгого перелета – это наши потенциальные строки данных:

Контроль X-ренгена 🛄 : ["NULL", "   ", "", "📄"]

  | Проверка            | Результат |
  | ----------------- | --------- |
  | Не NULL?        | 🚫🏷️      |
  | Без пробелов?    | 🚫🏷️      |
  | Непустые?        | 🚫🏷️      |
  | Содержит информацию? | ✅📄 |

Любой объект без маркера (🚫🏷️) является неприемлемым – это NULL, пустая строка или просто пробелы. Важен только документ (✅📄). Таким образом:

До: 🛄 [🚫🏷️, 🚫🏷️, 🚫🏷️, ✅📄] После: Остается только то, что важно: [📄]

Улучшение производительности запроса

Усовершенствуем производительность запроса при поиске пустых строк, NULL или пробелов:

  1. Создайте функциональные индексы: если запрос выполняется часто, создайте функциональный индекс для TRIM([имя_колонки]).
  2. Избегайте полного сканирования таблиц: выборочно применяйте условия, чтобы избежать ненужного сканирования таблиц, где функциональные индексы невозможны.
  3. Используйте специфические функции для вашей СУБД: использование специальных функций вашей СУБД часто помогает улучшить производительность.

Максимально ужесточите условия ваших SQL-запросов

WHERE NOT ((Col IS NULL) OR (TRIM(Col) LIKE '')) -- Следователь SQL в поиске значимых строк

Этот подход позволяет отсеять строки, где Col не является NULL и не становится пустой после обработки функцией TRIM.

Освоение инструментов, доступных в вашей СУБД, важно для эффективной работы. Проверьте запрос дважды прежде, чем запустить его!

Борьба с "псевдопустыми" условиями

Мастерство использования условных операторов

С учетом возможностей вашей СУБД, операторы условий, такие как CASE или IIF, помогут разрешить сложные ситуации.

Проверка поддержки базы данных

Техническая документация по СУБД — это не только чтение на ночь, она действительно может помочь разобраться с поддержкой функций и оптимизацией индексов.

Как точно отобрать непустые строки

Иногда требуется прямой подход:

WHERE ((Col IS NOT NULL) AND (TRIM(Col) != ''))  -- Простой и надежный фильтр!

Таким образом, отбераются только те строки, которые имеют семантическую нагрузку.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

