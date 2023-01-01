Выборка NULL, пустых и пробелов в SQL: одно условие#SELECT и выборка данных #WHERE и фильтрация #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
Для фильтрации NULL, пустых строк и строк, состоящих только из пробельных символов, используйте следующий запрос:
WHERE COALESCE(NULLIF(TRIM([Col]), ''), '👻') != '👻' -- Не ускользнет даже призрак!
Здесь функция
TRIM удаляет пробелы,
NULLIF заменяет пустые строки на NULL, а
COALESCE преобразует NULL обратно в наши данные. Вуаля!
Правильный инструмент для соответствующей СУБД
Каждому разработчику важно использовать надежные инструменты, поэтому давайте подберем подходящие методы для различных СУБД:
SQL Server: Встречайте NULLIF и его друзей
В SQL Server для исключения NULL, пустых строк и пробельных символов используйте:
WHERE NULLIF([Col], '') IS NOT NULL -- Охотник за призрачными значениями в SQL Server
Если функции
TRIM нет, сочетание
LTRIM и
RTRIM поможет избавиться от лишних пробелов!
Oracle: Используйте NVL
В Oracle преобразование нулевых значений осуществляется при помощи
NVL. Для повышения производительности используйте индекс на
TRIM(Col):
WHERE NVL(TRIM(Col), 'музыкальный-шум') != 'музыкальный-шум' -- Музыкальный шум не замаскирует ценные данные!
Учтите, что использование таких функций может замедлить производительность, если не используются индексы.
PostgreSQL: Поле деятельности BTRIM
PostgreSQL предлагает комбинацию
NULLIF и
BTRIM (эквивалент
TRIM):
WHERE NULLIF(BTRIM(Col), '') IS NOT NULL -- BTRIM приходит на помощь!
Задача – найти оптимальное соотношение между точностью условий и производительностью.
Визуализация
Представьте себе ленту багажной карусели в аэропорту после долгого перелета – это наши потенциальные строки данных:
Контроль X-ренгена 🛄 : ["NULL", " ", "", "📄"]
| Проверка | Результат |
| ----------------- | --------- |
| Не NULL? | 🚫🏷️ |
| Без пробелов? | 🚫🏷️ |
| Непустые? | 🚫🏷️ |
| Содержит информацию? | ✅📄 |
Любой объект без маркера (
🚫🏷️) является неприемлемым – это NULL, пустая строка или просто пробелы. Важен только документ (
✅📄). Таким образом:
До: 🛄 [🚫🏷️, 🚫🏷️, 🚫🏷️, ✅📄] После: Остается только то, что важно: [📄]
Улучшение производительности запроса
Усовершенствуем производительность запроса при поиске пустых строк, NULL или пробелов:
- Создайте функциональные индексы: если запрос выполняется часто, создайте функциональный индекс для
TRIM([имя_колонки]).
- Избегайте полного сканирования таблиц: выборочно применяйте условия, чтобы избежать ненужного сканирования таблиц, где функциональные индексы невозможны.
- Используйте специфические функции для вашей СУБД: использование специальных функций вашей СУБД часто помогает улучшить производительность.
Максимально ужесточите условия ваших SQL-запросов
WHERE NOT ((Col IS NULL) OR (TRIM(Col) LIKE '')) -- Следователь SQL в поиске значимых строк
Этот подход позволяет отсеять строки, где
Col не является
NULL и не становится пустой после обработки функцией
TRIM.
Освоение инструментов, доступных в вашей СУБД, важно для эффективной работы. Проверьте запрос дважды прежде, чем запустить его!
Борьба с "псевдопустыми" условиями
Мастерство использования условных операторов
С учетом возможностей вашей СУБД, операторы условий, такие как
CASE или
IIF, помогут разрешить сложные ситуации.
Проверка поддержки базы данных
Техническая документация по СУБД — это не только чтение на ночь, она действительно может помочь разобраться с поддержкой функций и оптимизацией индексов.
Как точно отобрать непустые строки
Иногда требуется прямой подход:
WHERE ((Col IS NOT NULL) AND (TRIM(Col) != '')) -- Простой и надежный фильтр!
Таким образом, отбераются только те строки, которые имеют семантическую нагрузку.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик