Выборка нескольких строк с константами в SQL: подробное руководство
Выборка нескольких строк с константами в SQL: подробное руководство

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #SELECT и выборка данных  
Быстрый ответ

Чтобы сформировать несколько строк с постоянными значениями, можно использовать UNION ALL в запросах SELECT:

SELECT 'A' AS Name, 'B' AS Value   -- Запрос без обращения к таблицам!
UNION ALL
SELECT 'C', 'D'                    -- Здесь также использованы постоянные данные!
-- Можно добавлять строк, сколько потребуется, SQL этого не запрещает.

Таким образом, будет сформирована таблица с заданными константами, при этом тип данных останется однородным.

Расширяем тему: Не только UNION ALL

Хоть UNION ALL отлично подходит для генерации небольшого количества строк, существуют и другие подходы для более сложных задач. Рассмотрим некоторые из них:

  1. В PostgreSQL часто используют VALUES:

    SELECT * FROM (VALUES ('A', 'B'), ('C', 'D')) AS t(Name, Value);  -- Два кортежа вместо четырёх операторов, что экономит время!

  2. Функция CONNECT BY в Oracle для создания последовательностей:

    SELECT 'Constant' FROM dual CONNECT BY LEVEL <= 5;   -- Мы выдаем константы: одна, две, пять!

  3. В SQL Server и PostgreSQL для этого применяют рекурсивные CTE:

    WITH RECURSIVE series AS (
  SELECT 1 AS n           -- Начало отсчета
  UNION ALL
  SELECT n + 1 FROM series WHERE n < 5   -- Использование рекурсии
)
SELECT 'Constant' FROM series;   -- Мы получили последовательность постоянных значений. Это SQL как путеводитель в мире констант.

  4. Использование sys.odcivarchar2list в Oracle или типа данных Table Type для работы с большими объемами данных.

Визуализация в стиле разработчиков

Представьте себя в роли шеф-повара в ресторане с индивидуальной подачей. Каждое блюдо – это ваши данные:

Стол: 🍽️🍽️🍽️🍽️🍽️
Блюда (Константы): 🥗🥙🌮🍔🍰

И каждому блюду соответствует отдельная строка в нашем SQL-меню:

SELECT '🥗' AS Dish UNION ALL   -- Подача хрустящего салата на SQL
SELECT '🥙' AS Dish UNION ALL   -- Главное блюдо – тако, о, какое любезное SQL
SELECT '🌮' AS Dish UNION ALL   -- Да, да, бургеры в SQL – это всегда самое то
SELECT '🍔' AS Dish UNION ALL   -- Десерт – пирог, сладкое завершение SQL-трапезы
SELECT '🍰' AS Dish;

Результат: стол накрыт, каждое постоянное значение сопоставлено своей строкой. Приятного аппетита! 🍽️

| Строка | Блюдо   |
| ------ | ------- |
| 1      | 🥗      |   -- Свежий салат прямо с грядки
| 2      | 🥙      |   -- Тако – звезда уличной кухни
| 3      | 🌮      |   -- Гамбургер не мог остаться без своей строки
| 4      | 🍔      |   -- Пирог: потому что каждый обед заслуживает сладкого заключения!
| 5      | 🍰      |

Погружение в SQL: Совместимость и эффективность

Особенности синтаксиса SQL

Каждая СУБД имеет свои уникальные особенности. Для быстрой генерации статических строк PostgreSQL использует выражение VALUES, в то время как в MySQL или SQL Server вы скорее всего вернётесь к UNION ALL.

Использование WITH в сложных случаях

С помощью Общих Табличных Выражений (Common Table Expressions, CTE) можно облегчить работу со связанными постоянными значениями или при использовании рекурсии. CTE позволяют определить временные результаты, которые затем можно использовать в других запросах, упрощая этим обработку сложных операций с постоянными данными.

Адаптация запросов под различные СУБД

Очень важно документировать SQL-код, указывая применяемую СУБД. Во всем разнообразии SQL-решений может потребоваться адаптация кода с учетом особенностей и функционала каждой системы.

При работе с большими объемами данных

Создание последовательностей для большого количества констант

Функции генерации последовательностей, такие как CONNECT BY в Oracle или generate_series в PostgreSQL, позволяют создавать наборы данных без явного указания констант. Это особенно удобно при работе с большими объемами данных.

Использование CTE и рекурсивных запросов

Рекурсивные запросы с использованием WITH в SQL Server и PostgreSQL подходят для более сложных задач, когда требуется формировать много строк со статическими значениями в масштабируемой манере.

SQL Fiddle: Практика ведет к совершенству

SQL Fiddle – это отличный инструмент для всех, кто хочет набраться опыта или поэкспериментировать с запросами. Здесь можно тестировать и отлаживать SQL-код для различных СУБД без необходимости настройки локальной базы данных.

Полезные материалы

  1. MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 13.2.7 INSERT Statement — Описание синтаксиса команды INSERT в MySQL.
  2. PostgreSQL: Documentation: 16: VALUES — Описание использования VALUES в PostgreSQL.
  3. INSERT (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Документация по команде INSERT в MS SQL.
  4. sql server – Inserting multiple rows in a single SQL query? – Stack Overflow — Обсуждение массовой вставки строк одним запросом на Stack Overflow.
  5. SQL Server Common Table Expressions (CTE) — Всё о CTE в SQL Server.
  6. SQL UNION Operator — Урок по оператору UNION на W3Schools.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

