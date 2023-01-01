Выборка нескольких строк с константами в SQL: подробное руководство

Быстрый ответ

Чтобы сформировать несколько строк с постоянными значениями, можно использовать UNION ALL в запросах SELECT :

SQL Скопировать код SELECT 'A' AS Name, 'B' AS Value -- Запрос без обращения к таблицам! UNION ALL SELECT 'C', 'D' -- Здесь также использованы постоянные данные! -- Можно добавлять строк, сколько потребуется, SQL этого не запрещает.

Таким образом, будет сформирована таблица с заданными константами, при этом тип данных останется однородным.

Расширяем тему: Не только UNION ALL

Хоть UNION ALL отлично подходит для генерации небольшого количества строк, существуют и другие подходы для более сложных задач. Рассмотрим некоторые из них:

В PostgreSQL часто используют VALUES : SQL Скопировать код SELECT * FROM (VALUES ('A', 'B'), ('C', 'D')) AS t(Name, Value); -- Два кортежа вместо четырёх операторов, что экономит время! Функция CONNECT BY в Oracle для создания последовательностей: SQL Скопировать код SELECT 'Constant' FROM dual CONNECT BY LEVEL <= 5; -- Мы выдаем константы: одна, две, пять! В SQL Server и PostgreSQL для этого применяют рекурсивные CTE: SQL Скопировать код WITH RECURSIVE series AS ( SELECT 1 AS n -- Начало отсчета UNION ALL SELECT n + 1 FROM series WHERE n < 5 -- Использование рекурсии ) SELECT 'Constant' FROM series; -- Мы получили последовательность постоянных значений. Это SQL как путеводитель в мире констант. Использование sys.odcivarchar2list в Oracle или типа данных Table Type для работы с большими объемами данных.

Визуализация в стиле разработчиков

Представьте себя в роли шеф-повара в ресторане с индивидуальной подачей. Каждое блюдо – это ваши данные:

Markdown Скопировать код Стол: 🍽️🍽️🍽️🍽️🍽️ Блюда (Константы): 🥗🥙🌮🍔🍰

И каждому блюду соответствует отдельная строка в нашем SQL-меню:

SQL Скопировать код SELECT '🥗' AS Dish UNION ALL -- Подача хрустящего салата на SQL SELECT '🥙' AS Dish UNION ALL -- Главное блюдо – тако, о, какое любезное SQL SELECT '🌮' AS Dish UNION ALL -- Да, да, бургеры в SQL – это всегда самое то SELECT '🍔' AS Dish UNION ALL -- Десерт – пирог, сладкое завершение SQL-трапезы SELECT '🍰' AS Dish;

Результат: стол накрыт, каждое постоянное значение сопоставлено своей строкой. Приятного аппетита! 🍽️

Markdown Скопировать код | Строка | Блюдо | | ------ | ------- | | 1 | 🥗 | -- Свежий салат прямо с грядки | 2 | 🥙 | -- Тако – звезда уличной кухни | 3 | 🌮 | -- Гамбургер не мог остаться без своей строки | 4 | 🍔 | -- Пирог: потому что каждый обед заслуживает сладкого заключения! | 5 | 🍰 |

Погружение в SQL: Совместимость и эффективность

Особенности синтаксиса SQL

Каждая СУБД имеет свои уникальные особенности. Для быстрой генерации статических строк PostgreSQL использует выражение VALUES , в то время как в MySQL или SQL Server вы скорее всего вернётесь к UNION ALL .

Использование WITH в сложных случаях

С помощью Общих Табличных Выражений (Common Table Expressions, CTE) можно облегчить работу со связанными постоянными значениями или при использовании рекурсии. CTE позволяют определить временные результаты, которые затем можно использовать в других запросах, упрощая этим обработку сложных операций с постоянными данными.

Адаптация запросов под различные СУБД

Очень важно документировать SQL-код, указывая применяемую СУБД. Во всем разнообразии SQL-решений может потребоваться адаптация кода с учетом особенностей и функционала каждой системы.

При работе с большими объемами данных

Создание последовательностей для большого количества констант

Функции генерации последовательностей, такие как CONNECT BY в Oracle или generate_series в PostgreSQL, позволяют создавать наборы данных без явного указания констант. Это особенно удобно при работе с большими объемами данных.

Использование CTE и рекурсивных запросов

Рекурсивные запросы с использованием WITH в SQL Server и PostgreSQL подходят для более сложных задач, когда требуется формировать много строк со статическими значениями в масштабируемой манере.

SQL Fiddle: Практика ведет к совершенству

SQL Fiddle – это отличный инструмент для всех, кто хочет набраться опыта или поэкспериментировать с запросами. Здесь можно тестировать и отлаживать SQL-код для различных СУБД без необходимости настройки локальной базы данных.

