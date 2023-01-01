Выборка нескольких строк с константами в SQL: подробное руководство#SQL для аналитиков #Основы SQL #SELECT и выборка данных
Быстрый ответ
Чтобы сформировать несколько строк с постоянными значениями, можно использовать
UNION ALL в запросах
SELECT:
SELECT 'A' AS Name, 'B' AS Value -- Запрос без обращения к таблицам!
UNION ALL
SELECT 'C', 'D' -- Здесь также использованы постоянные данные!
-- Можно добавлять строк, сколько потребуется, SQL этого не запрещает.
Таким образом, будет сформирована таблица с заданными константами, при этом тип данных останется однородным.
Расширяем тему: Не только UNION ALL
Хоть
UNION ALL отлично подходит для генерации небольшого количества строк, существуют и другие подходы для более сложных задач. Рассмотрим некоторые из них:
В PostgreSQL часто используют
VALUES:
SELECT * FROM (VALUES ('A', 'B'), ('C', 'D')) AS t(Name, Value); -- Два кортежа вместо четырёх операторов, что экономит время!
Функция
CONNECT BYв Oracle для создания последовательностей:
SELECT 'Constant' FROM dual CONNECT BY LEVEL <= 5; -- Мы выдаем константы: одна, две, пять!
В SQL Server и PostgreSQL для этого применяют рекурсивные CTE:
WITH RECURSIVE series AS ( SELECT 1 AS n -- Начало отсчета UNION ALL SELECT n + 1 FROM series WHERE n < 5 -- Использование рекурсии ) SELECT 'Constant' FROM series; -- Мы получили последовательность постоянных значений. Это SQL как путеводитель в мире констант.
Использование
sys.odcivarchar2listв Oracle или типа данных
Table Typeдля работы с большими объемами данных.
Визуализация в стиле разработчиков
Представьте себя в роли шеф-повара в ресторане с индивидуальной подачей. Каждое блюдо – это ваши данные:
Стол: 🍽️🍽️🍽️🍽️🍽️
Блюда (Константы): 🥗🥙🌮🍔🍰
И каждому блюду соответствует отдельная строка в нашем SQL-меню:
SELECT '🥗' AS Dish UNION ALL -- Подача хрустящего салата на SQL
SELECT '🥙' AS Dish UNION ALL -- Главное блюдо – тако, о, какое любезное SQL
SELECT '🌮' AS Dish UNION ALL -- Да, да, бургеры в SQL – это всегда самое то
SELECT '🍔' AS Dish UNION ALL -- Десерт – пирог, сладкое завершение SQL-трапезы
SELECT '🍰' AS Dish;
Результат: стол накрыт, каждое постоянное значение сопоставлено своей строкой. Приятного аппетита! 🍽️
| Строка | Блюдо |
| ------ | ------- |
| 1 | 🥗 | -- Свежий салат прямо с грядки
| 2 | 🥙 | -- Тако – звезда уличной кухни
| 3 | 🌮 | -- Гамбургер не мог остаться без своей строки
| 4 | 🍔 | -- Пирог: потому что каждый обед заслуживает сладкого заключения!
| 5 | 🍰 |
Погружение в SQL: Совместимость и эффективность
Особенности синтаксиса SQL
Каждая СУБД имеет свои уникальные особенности. Для быстрой генерации статических строк PostgreSQL использует выражение
VALUES, в то время как в MySQL или SQL Server вы скорее всего вернётесь к
UNION ALL.
Использование WITH в сложных случаях
С помощью Общих Табличных Выражений (Common Table Expressions, CTE) можно облегчить работу со связанными постоянными значениями или при использовании рекурсии. CTE позволяют определить временные результаты, которые затем можно использовать в других запросах, упрощая этим обработку сложных операций с постоянными данными.
Адаптация запросов под различные СУБД
Очень важно документировать SQL-код, указывая применяемую СУБД. Во всем разнообразии SQL-решений может потребоваться адаптация кода с учетом особенностей и функционала каждой системы.
При работе с большими объемами данных
Создание последовательностей для большого количества констант
Функции генерации последовательностей, такие как
CONNECT BY в Oracle или
generate_series в PostgreSQL, позволяют создавать наборы данных без явного указания констант. Это особенно удобно при работе с большими объемами данных.
Использование CTE и рекурсивных запросов
Рекурсивные запросы с использованием WITH в SQL Server и PostgreSQL подходят для более сложных задач, когда требуется формировать много строк со статическими значениями в масштабируемой манере.
SQL Fiddle: Практика ведет к совершенству
SQL Fiddle – это отличный инструмент для всех, кто хочет набраться опыта или поэкспериментировать с запросами. Здесь можно тестировать и отлаживать SQL-код для различных СУБД без необходимости настройки локальной базы данных.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик