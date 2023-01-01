Выборка M строк, начиная с N строки в T-SQL: решение#SQL для аналитиков #Основы SQL #SELECT и выборка данных
Быстрый ответ
-- Ничего проще, используйте CTE!
WITH RowNumberCTE AS (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY SortColumn) AS RowNum
FROM YourTable
)
SELECT *
FROM RowNumberCTE
WHERE RowNum BETWEEN M AND M + N – 1;
Для того чтобы извлечь N записей, начиная с M-й, примените CTE с функцией
ROW_NUMBER() для пронумерования записей в порядке сортировки. Фильтруйте результаты с помощью предложения WHERE и выберите номера записей в
RowNum. Замените
YourTable,
SortColumn,
M и
N на имя таблицы, столбец для сортировки, номер начальной записи и количество записей соответственно. Это эффективный способ реализации постраничного вывода данных.
Максимизация производительности с помощью индексации
При работе с большими объемами данных, не забывайте индексировать столбец
SortColumn. Это значительно ускорит производительность, так как система управления базами данных быстрее найдет и отсортирует нужные записи, избегая полного сканирования таблицы:
-- Приступим! Извлечем эти записи?
SELECT * FROM (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY YourSortColumn) AS 'RowNum'
FROM YourTable
) AS Sub
WHERE Sub.RowNum BETWEEN M AND (M + N – 1)
Системы управления базами данных предпочитают порядок, поэтому убедитесь, что в
ROW_NUMBER() используется индексированный столбец.
Динамическое извлечение записей
Если вам надо работать с динамическими значениями для начальной записи (M) и количества записей (N), используйте команды
OFFSET и
FETCH. Вот пример того, как их можно использовать:
-- Переменные в SQL – так действительно можно.
DECLARE @M INT = <<НомерНачальнойЗаписи>>;
DECLARE @N INT = <<КоличествоЗаписей>>;
-- Ваши записи упорядочены!
SELECT *
FROM YourTable
ORDER BY SortColumn
OFFSET @M ROWS
FETCH NEXT @N ROWS ONLY;
Такой подход позволит вам выполнить динамическую постраничную загрузку данных, уверенно зная, что
M и
N могут изменяться на лету, в процессе выполнения запроса.
Масштабирование: Работа с большими наборами данных
Когда дело доходит до масштабирования и производительности, как например в случае с вашим архивом GIF-изображений с котиками, рассмотреть разные методы постраничного вывода данных и селективного извлечения данных, чтобы перейти от линейной к логарифмической производительности:
- Создание временной таблицы, упорядоченной с использованием кластерного индекса.
- Комплексное использование сортировки, ROW_NUMBER и фильтрации для оптимальной обработки данных.
- Применение серверной пагинации для больших таблиц с помощью техник частичного извлечения данных, эффективно улучшающих общую производительность системы.
Визуализация
Представьте записи в вашей таблице как поезда (🚂), где каждый вагон – это отдельная запись:
🚂: [Вагон 1, Вагон 2, Вагон 3, ..., Вагон M, Вагон M+1, ..., Вагон N, Вагон N+1, ...]
Для выбора N записей, начиная с M-й записи:
🚂: [Вагон M, Вагон M+1, ..., Вагон N]
Вы просто поднимаетесь на этот поезд, начиная с M-го вагона и до N-го, после СОРТИРОВКИ этих вагонов.
-- Всем на борт SQL Экспресса!
SELECT * FROM (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY YourSortColumn) AS 'RowNum'
FROM YourTable
) AS Sub
WHERE Sub.RowNum BETWEEN M AND (M + N – 1)
Функция
ROW_NUMBER нумерует вагоны, а
BETWEEN помогает выбрать нужный диапазон.
Достижение точности с использованием подзапросов
Если вам требуется максимальный контроль при извлечении записей, используйте подзапросы в сочетании с
NOT IN.
-- Подзапросы – словно блестящие рыцари на белом коне!
SELECT TOP (N) *
FROM YourTable
WHERE YourPrimaryKey NOT IN (
SELECT TOP (M-1) YourPrimaryKey
FROM YourTable
ORDER BY YourSortColumn
)
ORDER BY YourSortColumn;
Совместимость версий
Замечание:
OFFSET и
FETCH доступны начиная с SQL Server 2012. Если вы используете более раннюю версию, используйте
ROW_NUMBER() и
CTE, или примените
SELECT TOP в подзапросах.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик