logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Выборка M строк, начиная с N строки в T-SQL: решение
Перейти

Выборка M строк, начиная с N строки в T-SQL: решение

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #SELECT и выборка данных  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

SQL

-- Ничего проще, используйте CTE!
WITH RowNumberCTE AS (
  SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY SortColumn) AS RowNum
  FROM YourTable
)
SELECT *
FROM RowNumberCTE
WHERE RowNum BETWEEN M AND M + N – 1;

Для того чтобы извлечь N записей, начиная с M-й, примените CTE с функцией ROW_NUMBER() для пронумерования записей в порядке сортировки. Фильтруйте результаты с помощью предложения WHERE и выберите номера записей в RowNum. Замените YourTable, SortColumn, M и N на имя таблицы, столбец для сортировки, номер начальной записи и количество записей соответственно. Это эффективный способ реализации постраничного вывода данных.

Пошаговый план для смены профессии

Максимизация производительности с помощью индексации

При работе с большими объемами данных, не забывайте индексировать столбец SortColumn. Это значительно ускорит производительность, так как система управления базами данных быстрее найдет и отсортирует нужные записи, избегая полного сканирования таблицы:

SQL

-- Приступим! Извлечем эти записи?
SELECT * FROM (
    SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY YourSortColumn) AS 'RowNum'
    FROM YourTable
) AS Sub
WHERE Sub.RowNum BETWEEN M AND (M + N – 1)

Системы управления базами данных предпочитают порядок, поэтому убедитесь, что в ROW_NUMBER() используется индексированный столбец.

Динамическое извлечение записей

Если вам надо работать с динамическими значениями для начальной записи (M) и количества записей (N), используйте команды OFFSET и FETCH. Вот пример того, как их можно использовать:

SQL

-- Переменные в SQL – так действительно можно.
DECLARE @M INT = <<НомерНачальнойЗаписи>>;
DECLARE @N INT = <<КоличествоЗаписей>>;

-- Ваши записи упорядочены!
SELECT * 
FROM YourTable 
ORDER BY SortColumn 
OFFSET @M ROWS 
FETCH NEXT @N ROWS ONLY;

Такой подход позволит вам выполнить динамическую постраничную загрузку данных, уверенно зная, что M и N могут изменяться на лету, в процессе выполнения запроса.

Масштабирование: Работа с большими наборами данных

Когда дело доходит до масштабирования и производительности, как например в случае с вашим архивом GIF-изображений с котиками, рассмотреть разные методы постраничного вывода данных и селективного извлечения данных, чтобы перейти от линейной к логарифмической производительности:

  • Создание временной таблицы, упорядоченной с использованием кластерного индекса.
  • Комплексное использование сортировки, ROW_NUMBER и фильтрации для оптимальной обработки данных.
  • Применение серверной пагинации для больших таблиц с помощью техник частичного извлечения данных, эффективно улучшающих общую производительность системы.

Визуализация

Представьте записи в вашей таблице как поезда (🚂), где каждый вагон – это отдельная запись:

🚂: [Вагон 1, Вагон 2, Вагон 3, ..., Вагон M, Вагон M+1, ..., Вагон N, Вагон N+1, ...]

Для выбора N записей, начиная с M-й записи:

🚂: [Вагон M, Вагон M+1, ..., Вагон N]

Вы просто поднимаетесь на этот поезд, начиная с M-го вагона и до N-го, после СОРТИРОВКИ этих вагонов.

SQL

-- Всем на борт SQL Экспресса!
SELECT * FROM (
    SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY YourSortColumn) AS 'RowNum'
    FROM YourTable
) AS Sub
WHERE Sub.RowNum BETWEEN M AND (M + N – 1)

Функция ROW_NUMBER нумерует вагоны, а BETWEEN помогает выбрать нужный диапазон.

Достижение точности с использованием подзапросов

Если вам требуется максимальный контроль при извлечении записей, используйте подзапросы в сочетании с NOT IN.

SQL

-- Подзапросы – словно блестящие рыцари на белом коне!
SELECT TOP (N) *
FROM YourTable
WHERE YourPrimaryKey NOT IN (
    SELECT TOP (M-1) YourPrimaryKey
    FROM YourTable
    ORDER BY YourSortColumn
)
ORDER BY YourSortColumn;

Совместимость версий

Замечание: OFFSET и FETCH доступны начиная с SQL Server 2012. Если вы используете более раннюю версию, используйте ROW_NUMBER() и CTE, или примените SELECT TOP в подзапросах.

Полезные материалы

  1. ROW_NUMBER (Transact-SQL) – SQL Server — документация по функции ROW_NUMBER() в T-SQL.
  2. Пример использования производной таблицы в SQL Server — примеры постраничного вывода данных в SQL Server с использованием производных таблиц.
  3. Основы Общих Табличных Выражений (CTE) в SQL Server — пояснение CTE и их применение для упрощения сложных запросов.
  4. Запросы в T-SQL: TOP и OFFSET-FETCH — сравнение TOP и OFFSET-FETCH для постраничного вывода данных в T-SQL.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой SQL-код позволяет извлечь N записей, начиная с M-й, используя CTE?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Свежие материалы
Вопросы по SQL на собеседовании для тестировщиков
6 сентября 2024
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024
Методы HTTP: GET, POST и другие
6 сентября 2024

Загрузка...