Выборка M строк, начиная с N строки в T-SQL: решение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

SQL Скопировать код -- Ничего проще, используйте CTE! WITH RowNumberCTE AS ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY SortColumn) AS RowNum FROM YourTable ) SELECT * FROM RowNumberCTE WHERE RowNum BETWEEN M AND M + N – 1;

Для того чтобы извлечь N записей, начиная с M-й, примените CTE с функцией ROW_NUMBER() для пронумерования записей в порядке сортировки. Фильтруйте результаты с помощью предложения WHERE и выберите номера записей в RowNum . Замените YourTable , SortColumn , M и N на имя таблицы, столбец для сортировки, номер начальной записи и количество записей соответственно. Это эффективный способ реализации постраничного вывода данных.

Максимизация производительности с помощью индексации

При работе с большими объемами данных, не забывайте индексировать столбец SortColumn . Это значительно ускорит производительность, так как система управления базами данных быстрее найдет и отсортирует нужные записи, избегая полного сканирования таблицы:

SQL Скопировать код -- Приступим! Извлечем эти записи? SELECT * FROM ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY YourSortColumn) AS 'RowNum' FROM YourTable ) AS Sub WHERE Sub.RowNum BETWEEN M AND (M + N – 1)

Системы управления базами данных предпочитают порядок, поэтому убедитесь, что в ROW_NUMBER() используется индексированный столбец.

Динамическое извлечение записей

Если вам надо работать с динамическими значениями для начальной записи (M) и количества записей (N), используйте команды OFFSET и FETCH . Вот пример того, как их можно использовать:

SQL Скопировать код -- Переменные в SQL – так действительно можно. DECLARE @M INT = <<НомерНачальнойЗаписи>>; DECLARE @N INT = <<КоличествоЗаписей>>; -- Ваши записи упорядочены! SELECT * FROM YourTable ORDER BY SortColumn OFFSET @M ROWS FETCH NEXT @N ROWS ONLY;

Такой подход позволит вам выполнить динамическую постраничную загрузку данных, уверенно зная, что M и N могут изменяться на лету, в процессе выполнения запроса.

Масштабирование: Работа с большими наборами данных

Когда дело доходит до масштабирования и производительности, как например в случае с вашим архивом GIF-изображений с котиками, рассмотреть разные методы постраничного вывода данных и селективного извлечения данных, чтобы перейти от линейной к логарифмической производительности:

Создание временной таблицы , упорядоченной с использованием кластерного индекса.

, упорядоченной с использованием кластерного индекса. Комплексное использование сортировки , ROW_NUMBER и фильтрации для оптимальной обработки данных.

, и для оптимальной обработки данных. Применение серверной пагинации для больших таблиц с помощью техник частичного извлечения данных, эффективно улучшающих общую производительность системы.

Визуализация

Представьте записи в вашей таблице как поезда (🚂), где каждый вагон – это отдельная запись:

🚂: [Вагон 1, Вагон 2, Вагон 3, ..., Вагон M, Вагон M+1, ..., Вагон N, Вагон N+1, ...]

Для выбора N записей, начиная с M-й записи:

🚂: [Вагон M, Вагон M+1, ..., Вагон N]

Вы просто поднимаетесь на этот поезд, начиная с M-го вагона и до N-го, после СОРТИРОВКИ этих вагонов.

Функция ROW_NUMBER нумерует вагоны, а BETWEEN помогает выбрать нужный диапазон.

Достижение точности с использованием подзапросов

Если вам требуется максимальный контроль при извлечении записей, используйте подзапросы в сочетании с NOT IN .

SQL Скопировать код -- Подзапросы – словно блестящие рыцари на белом коне! SELECT TOP (N) * FROM YourTable WHERE YourPrimaryKey NOT IN ( SELECT TOP (M-1) YourPrimaryKey FROM YourTable ORDER BY YourSortColumn ) ORDER BY YourSortColumn;

Совместимость версий

Замечание: OFFSET и FETCH доступны начиная с SQL Server 2012. Если вы используете более раннюю версию, используйте ROW_NUMBER() и CTE , или примените SELECT TOP в подзапросах.

