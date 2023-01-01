logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Выборка из таблицы Oracle по дате без учета времени
Перейти

Выборка из таблицы Oracle по дате без учета времени

#SQL для аналитиков  #SELECT и выборка данных  #Работа с датами и временем  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы произвести отбор записей по дате, игнорируя время, в Oracle можно воспользоваться функцией TRUNC, которую следует применить к столбцу, содержащему дату и время:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE TRUNC(столбец_с_датой) = DATE 'ГГГГ-ММ-ДД';

Основные нюансы:

  • TRUNC(столбец_с_датой): конвертирует дату и время в формат, содержащий только дату.
  • DATE 'ГГГГ-ММ-ДД': задаёт дату, которую нужно отыскать.
  • Индекс на столбец_с_датой: улучшает производительность поиска.

Постарайтесь улучшить результат запросов, используя индексы и диапазоны дат!

Повышаем производительность: Индексы

Создание функционального индекса на TRUNC(столбец_с_датой) значительно увеличит скорость работы запросов для больших таблиц:

SQL
Скопировать код
CREATE INDEX idx_trunc_date_column ON ваша_таблица (TRUNC(столбец_с_датой));

Функциональные индексы — это скорее не топор, а острый кулинарный нож в мире SQL: они позволяют действовать точно и быстро!

С помощью такого индекса вы с легкостью будете находить записи по указанной дате даже в самых массивных наборах данных.

Работаем с диапазонами дат

Для выборки данных за определённый период в течение дня или за целый день используйте оператор BETWEEN в сочетании с функцией TO_DATE:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM ваша_таблица 
WHERE столбец_с_датой BETWEEN TO_DATE('ГГГГ-ММ-ДД', 'ГГГГ-ММ-ДД') AND TO_DATE('ГГГГ-ММ-ДД', 'ГГГГ-ММ-ДД') + 1 – INTERVAL '1' SECOND;

Таким образом, вы захватите каждую секунду выбранного дня до последнего мгновения перед наступлением полуночи.

Однообразие в подаче дат: Единый формат

Для правильного сравнения дат рекомендуется применить функцию TO_DATE с точно установленным форматом:

SQL
Скопировать код
TO_DATE('ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС', 'ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС')

Следование строгому формату исключает возможность недоразумений при сравнении дат.

Секретный ингредиент: Параметризованные даты

Чтобы добавить гибкости и повысить безопасность ваших запросов, используйте параметризованные даты, что поможет предотвратить SQL-инъекции:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE TRUNC(столбец_с_датой) = TO_DATE(:somedate, 'ГГГГ-ММ-ДД');

Параметризация делает запросы более универсальными и безопасными.

Визуализация

Представьте себе ящик, заполненный часами, которые показывают различные даты и времена. Вам нужны только те, что соответствуют определённой дате:

Markdown
Скопировать код
Ящик: [⏰ 18-03 14:22, ⌚️ 18-03 09:47, 🕰️ 01-04 16:08]

В делаемом нами запросе мы ищем часы, показывающие нас интересующую дату, без учёта времени:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM часы WHERE TRUNC(время_и_дата) = TO_DATE('18-03', 'ММ-ДД');

Волшебство функции TRUNC() убирает время, оставляя только те даты, которые нужны нам:

Markdown
Скопировать код
До: [⏰ 18-03 14:22, ⌚️ 18-03 09:47, 🕰️ 01-04 16:08]
После:  [⏰ 18-03, ⌚️ 18-03]

Оператор равенства? Будьте бдительны!

Оператор (=) прекрасен для идентичного сравнения дат, однако может пропустить нужные вам записи из-за разницы во времени:

SQL
Скопировать код
-- Записи за 'ГГГГ-ММ-ДД' могут быть пропущены, если время отличается
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE столбец_с_датой = TO_DATE('ГГГГ-ММ-ДД', 'ГГГГ-ММ-ДД');

Чтобы избежать таких ситуаций, всегда используйте TRUNC.

Нежданный гость: Неявные преобразования

Неявное преобразование дат может вызвать неожиданные проблемы, в случае использования строки вместо формата даты:

SQL
Скопировать код
-- Это рискованно, если формат NLS_DATE_FORMAT не совпадает с 'ГГГГ-ММ-ДД'
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE TRUNC(столбец_с_датой) = 'ГГГГ-ММ-ДД';

Для того чтобы всё прошло без осложнений, строки должны быть правильно преобразованы в даты с точно заданной маской формата.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какую функцию следует использовать в Oracle для отбора записей по дате, игнорируя время?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

