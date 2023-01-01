Выборка из таблицы Oracle по дате без учета времени#SQL для аналитиков #SELECT и выборка данных #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Чтобы произвести отбор записей по дате, игнорируя время, в Oracle можно воспользоваться функцией
TRUNC, которую следует применить к столбцу, содержащему дату и время:
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE TRUNC(столбец_с_датой) = DATE 'ГГГГ-ММ-ДД';
Основные нюансы:
TRUNC(столбец_с_датой): конвертирует дату и время в формат, содержащий только дату.
DATE 'ГГГГ-ММ-ДД': задаёт дату, которую нужно отыскать.
- Индекс на
столбец_с_датой: улучшает производительность поиска.
Постарайтесь улучшить результат запросов, используя индексы и диапазоны дат!
Повышаем производительность: Индексы
Создание функционального индекса на
TRUNC(столбец_с_датой) значительно увеличит скорость работы запросов для больших таблиц:
CREATE INDEX idx_trunc_date_column ON ваша_таблица (TRUNC(столбец_с_датой));
Функциональные индексы — это скорее не топор, а острый кулинарный нож в мире SQL: они позволяют действовать точно и быстро!
С помощью такого индекса вы с легкостью будете находить записи по указанной дате даже в самых массивных наборах данных.
Работаем с диапазонами дат
Для выборки данных за определённый период в течение дня или за целый день используйте оператор
BETWEEN в сочетании с функцией
TO_DATE:
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE столбец_с_датой BETWEEN TO_DATE('ГГГГ-ММ-ДД', 'ГГГГ-ММ-ДД') AND TO_DATE('ГГГГ-ММ-ДД', 'ГГГГ-ММ-ДД') + 1 – INTERVAL '1' SECOND;
Таким образом, вы захватите каждую секунду выбранного дня до последнего мгновения перед наступлением полуночи.
Однообразие в подаче дат: Единый формат
Для правильного сравнения дат рекомендуется применить функцию
TO_DATE с точно установленным форматом:
TO_DATE('ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС', 'ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС')
Следование строгому формату исключает возможность недоразумений при сравнении дат.
Секретный ингредиент: Параметризованные даты
Чтобы добавить гибкости и повысить безопасность ваших запросов, используйте параметризованные даты, что поможет предотвратить SQL-инъекции:
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE TRUNC(столбец_с_датой) = TO_DATE(:somedate, 'ГГГГ-ММ-ДД');
Параметризация делает запросы более универсальными и безопасными.
Визуализация
Представьте себе ящик, заполненный часами, которые показывают различные даты и времена. Вам нужны только те, что соответствуют определённой дате:
Ящик: [⏰ 18-03 14:22, ⌚️ 18-03 09:47, 🕰️ 01-04 16:08]
В делаемом нами запросе мы ищем часы, показывающие нас интересующую дату, без учёта времени:
SELECT * FROM часы WHERE TRUNC(время_и_дата) = TO_DATE('18-03', 'ММ-ДД');
Волшебство функции TRUNC() убирает время, оставляя только те даты, которые нужны нам:
До: [⏰ 18-03 14:22, ⌚️ 18-03 09:47, 🕰️ 01-04 16:08]
После: [⏰ 18-03, ⌚️ 18-03]
Оператор равенства? Будьте бдительны!
Оператор
(=) прекрасен для идентичного сравнения дат, однако может пропустить нужные вам записи из-за разницы во времени:
-- Записи за 'ГГГГ-ММ-ДД' могут быть пропущены, если время отличается
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE столбец_с_датой = TO_DATE('ГГГГ-ММ-ДД', 'ГГГГ-ММ-ДД');
Чтобы избежать таких ситуаций, всегда используйте
TRUNC.
Нежданный гость: Неявные преобразования
Неявное преобразование дат может вызвать неожиданные проблемы, в случае использования строки вместо формата даты:
-- Это рискованно, если формат NLS_DATE_FORMAT не совпадает с 'ГГГГ-ММ-ДД'
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE TRUNC(столбец_с_датой) = 'ГГГГ-ММ-ДД';
Для того чтобы всё прошло без осложнений, строки должны быть правильно преобразованы в даты с точно заданной маской формата.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик