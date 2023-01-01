Выборка из списка значений в Oracle без UNION: решение
Быстрый ответ
Если перед вами стоит задача выбора данных по списку значений в Oracle, существует несколько распространённых способов. Наиболее часто используются подзапросы с конструкцией
WITH или метод
UNION ALL. Тем не менее, имеется и более изящное решение: применение функции
TABLE вместе с
sys.odcivarchar2list, что позволяет быстро сформировать одномерную таблицу:
SELECT * FROM TABLE(sys.odcivarchar2list('value1', 'value2', 'value3'));
Подобный метод предоставляет высокую эффективность и удобство при работе с динамически создаваемыми таблицами в запросе SELECT. Необходимо подходить к выбору инструмента обосновано, учитывая объём данных и поставленные перед вами требования к производительности.
Продвинутые подходы к выборке данных
В арсенале Oracle существует множество методов для эффективной выборки данных из списка значений.
Обработка списков значений, разделённых запятыми
Функция
regexp_substr совместно с
connect by level позволяет преобразовать строку в структурированную таблицу для комфортной работы со значениями, разделёнными запятой:
SELECT
trim(regexp_substr('value1,value2,value3', '[^,]+', 1, level)) AS value
FROM dual
CONNECT BY
regexp_substr('value1,value2,value3', '[^,]+', 1, level) IS NOT NULL;
Работа с числовыми наборами
Для наборов числовых значений можно применять
sys.odcinumberlist, что исключает необходимость создания отдельного типа данных:
SELECT * FROM TABLE(sys.odcinumberlist(1, 2, 3));
В версиях Oracle начиная с 12.2 появилась возможность прямой вставки подобных коллекций в таблицы:
INSERT INTO your_table
SELECT * FROM sys.odcinumberlist(1, 2, 3);
Пользовательская функция PL/SQL для парсинга
В более сложных ситуациях может оказаться эффективным создание функции PL/SQL, которая преобразует строку с CSV в таблицу:
CREATE OR REPLACE FUNCTION parse_csv (p_csv IN VARCHAR2)
RETURN sys.odcivarchar2list PIPELINED IS
BEGIN
FOR i IN (SELECT
trim(regexp_substr(p_csv, '[^,]+', 1, level)) AS value
FROM dual
CONNECT BY
regexp_substr(p_csv, '[^,]+', 1, level) IS NOT NULL)
LOOP
PIPE ROW(i.value);
END LOOP;
RETURN;
END parse_csv;
/
SELECT * FROM TABLE(parse_csv('value1,value2,value3'));
Создание пользовательских типов
Определение SQL типа упорядочивает код и делает его последовательным:
CREATE TYPE varchar2_tab AS TABLE OF VARCHAR2(100);
/
После этого можно воспользоваться всеми достоинствами созданного типа:
SELECT * FROM TABLE(varchar2_tab('value1', 'value2', 'value3')) AS t;
Визуализация
В Oracle выбор данных из списка можно представить себе как точный выбор конфет из ассорти:
🎁 Коробка конфет (Список значений): [🍫, 🍬, 🍭, 🍡]
Запрос служит инструментом для выбора:
SELECT * FROM TABLE(list_of_values);
И в результате, вы получаете выбранные конфеты:
🍫🍬 == Конкретные значения из списка
Точно так же в SQL, ключ к успеху заключается в эффективности!
Совместимость со схемой
При применении собственных методов всегда контролируйте, чтобы структура базы данных была совместима с вашими решениями. Например, при использовании
number_tab, убедитесь в совместимости его с целевой таблицей:
CREATE TYPE number_tab AS TABLE OF NUMBER;
/
INSERT INTO your_number_table (col)
SELECT * FROM TABLE(number_tab(1, 2, 3)) AS t;
Регулярное использование списков значений требует использования надёжных методов, основанных на регулярных выражениях. В таких ситуациях становится полезным подход, представленный Джастином Кейвом – это значительно упростит обработку данных!
Виктор Ермаков
SQL-разработчик