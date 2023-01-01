Выборка из списка значений в Oracle без UNION: решение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если перед вами стоит задача выбора данных по списку значений в Oracle, существует несколько распространённых способов. Наиболее часто используются подзапросы с конструкцией WITH или метод UNION ALL . Тем не менее, имеется и более изящное решение: применение функции TABLE вместе с sys.odcivarchar2list , что позволяет быстро сформировать одномерную таблицу:

SQL Скопировать код SELECT * FROM TABLE(sys.odcivarchar2list('value1', 'value2', 'value3'));

Подобный метод предоставляет высокую эффективность и удобство при работе с динамически создаваемыми таблицами в запросе SELECT. Необходимо подходить к выбору инструмента обосновано, учитывая объём данных и поставленные перед вами требования к производительности.

Продвинутые подходы к выборке данных

В арсенале Oracle существует множество методов для эффективной выборки данных из списка значений.

Обработка списков значений, разделённых запятыми

Функция regexp_substr совместно с connect by level позволяет преобразовать строку в структурированную таблицу для комфортной работы со значениями, разделёнными запятой:

SQL Скопировать код SELECT trim(regexp_substr('value1,value2,value3', '[^,]+', 1, level)) AS value FROM dual CONNECT BY regexp_substr('value1,value2,value3', '[^,]+', 1, level) IS NOT NULL;

Работа с числовыми наборами

Для наборов числовых значений можно применять sys.odcinumberlist , что исключает необходимость создания отдельного типа данных:

SQL Скопировать код SELECT * FROM TABLE(sys.odcinumberlist(1, 2, 3));

В версиях Oracle начиная с 12.2 появилась возможность прямой вставки подобных коллекций в таблицы:

SQL Скопировать код INSERT INTO your_table SELECT * FROM sys.odcinumberlist(1, 2, 3);

Пользовательская функция PL/SQL для парсинга

В более сложных ситуациях может оказаться эффективным создание функции PL/SQL, которая преобразует строку с CSV в таблицу:

SQL Скопировать код CREATE OR REPLACE FUNCTION parse_csv (p_csv IN VARCHAR2) RETURN sys.odcivarchar2list PIPELINED IS BEGIN FOR i IN (SELECT trim(regexp_substr(p_csv, '[^,]+', 1, level)) AS value FROM dual CONNECT BY regexp_substr(p_csv, '[^,]+', 1, level) IS NOT NULL) LOOP PIPE ROW(i.value); END LOOP; RETURN; END parse_csv; /

SQL Скопировать код SELECT * FROM TABLE(parse_csv('value1,value2,value3'));

Создание пользовательских типов

Определение SQL типа упорядочивает код и делает его последовательным:

SQL Скопировать код CREATE TYPE varchar2_tab AS TABLE OF VARCHAR2(100); /

После этого можно воспользоваться всеми достоинствами созданного типа:

SQL Скопировать код SELECT * FROM TABLE(varchar2_tab('value1', 'value2', 'value3')) AS t;

Визуализация

В Oracle выбор данных из списка можно представить себе как точный выбор конфет из ассорти:

Markdown Скопировать код 🎁 Коробка конфет (Список значений): [🍫, 🍬, 🍭, 🍡]

Запрос служит инструментом для выбора:

SQL Скопировать код SELECT * FROM TABLE(list_of_values);

И в результате, вы получаете выбранные конфеты:

Markdown Скопировать код 🍫🍬 == Конкретные значения из списка

Точно так же в SQL, ключ к успеху заключается в эффективности!

Совместимость со схемой

При применении собственных методов всегда контролируйте, чтобы структура базы данных была совместима с вашими решениями. Например, при использовании number_tab , убедитесь в совместимости его с целевой таблицей:

SQL Скопировать код CREATE TYPE number_tab AS TABLE OF NUMBER; /

SQL Скопировать код INSERT INTO your_number_table (col) SELECT * FROM TABLE(number_tab(1, 2, 3)) AS t;

Регулярное использование списков значений требует использования надёжных методов, основанных на регулярных выражениях. В таких ситуациях становится полезным подход, представленный Джастином Кейвом – это значительно упростит обработку данных!

Полезные материалы