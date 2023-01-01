Выборка и группировка в SQL: сумма колонки, неуникальные имена#SQL для аналитиков #SELECT и выборка данных #GROUP BY и агрегации
Быстрый ответ
Для выборки из таблицы сразу нескольких столбцов и группировки по одному из них используются агрегатные функции, вроде
SUM() или
MAX(). Рассмотрим таблицу
sales, в которой присутствуют поля
salesperson и
sales_amount:
SELECT salesperson, SUM(sales_amount) AS total_sales
FROM sales
GROUP BY salesperson;
Здесь столбец
salesperson выступает ключом для группировки и объединения отдельных продаж. В SELECT-запросе каждый столбец, не участвующий в группировке, должен быть включен с помощью агрегатной функции для корректности SQL-запроса.
Если неуникальные столбцы ставят в тупик 🤯
Неуникальные столбцы могут усложнить интерпретацию результатов. В этом случае функция
MAX() может оказаться крайне полезной:
SELECT ProductID, MAX(ProductName) AS ProductName, SUM(OrderQuantity) AS TotalOrdered
FROM Products
GROUP BY ProductID;
Использование
MAX() позволяет включить в результаты выборки не сгруппированный столбец, например
ProductName, по
ProductID.
Работа со сложными конструкциями: CTE и подзапросы
Для удовлетворения сложных требований в группировке часто используют Common Table Expressions (CTE) и подзапросы:
WITH GroupedData AS (
SELECT ProductID, SUM(OrderQuantity) AS TotalOrdered
FROM Orders
GROUP BY ProductID
)
SELECT p.ProductID, p.ProductName, g.TotalOrdered
FROM Products p
JOIN GroupedData g ON p.ProductID = g.ProductID;
Разбиение запроса на части упрощает его использование и помогает предотвратить путаницу.
Нет двух одинаковых с использованием GROUP_CONCAT
Для получения списка уникальных значений в рамках одной группы комбинация
GROUP_CONCAT и
DISTINCT обычно оказывается незаменимой:
SELECT ProductID, GROUP_CONCAT(DISTINCT SupplierID ORDER BY SupplierID) AS Suppliers
FROM ProductSuppliers
GROUP BY ProductID;
Функция
GROUP_CONCAT группирует значения
SupplierID в рамках каждого
ProductID, а
DISTINCT обеспечивает уникальность значений в списке.
Визуализация
Представим таблицу заказов в виде спортивного табло:
|Игрок
|Очки
|Передачи
|Подборы
|Команда
|Джон Доу
|30
|5
|10
|A
|Джейн Смит
|20
|7
|8
|A
|Майк Браун
|15
|11
|5
|B
|...
|...
|...
|...
|...
Сгруппировав данные по командам и применив к ним агрегирующие функции, получаем
SELECT Team, SUM(Points), SUM(Assists), SUM(Rebounds)
FROM Scoreboard
GROUP BY Team;
И в конечном итоге имеем обобщенное представление результатов каждой команды:
|Команда
|Общее число очков
|Общее число передач
|Общее число подборов
|A
|50
|12
|18
|B
|15
|11
|5
|...
|...
|...
|...
Это позволяет наглядно увидеть коллективный вклад каждого игрока в результаты команды.
Временные прибежища
Временные таблицы могут оказаться незаменимым инструментом при работе со сложными данными:
CREATE TEMPORARY TABLE TempSales
AS
SELECT salesperson, SUM(sales_amount) AS total_sales
FROM sales
GROUP BY salesperson;
SELECT t.salesperson, t.total_sales
FROM TempSales t;
Их применение делает запросы более понятными и структурированными.
Спасательный VARCHAR
В задачах, связанных с соединением и группировкой, использование типа данных
VARCHAR для текстовых полей может обеспечить точность и согласованность данных:
SELECT s1.salesperson, s2.total_sales
FROM Sales s1
JOIN (
SELECT salesperson, SUM(sales_amount) AS total_sales
FROM Sales
GROUP BY salesperson
) s2 ON s1.salesperson = s2.salesperson;
Для глаз и ума: форматированный вывод
Порядок в данных способствует ясности мысли, поэтому использование
ORDER BY необходимо для структурированной визуализации данных:
SELECT CategoryID, SUM(ProductSales)
FROM ProductSalesData
GROUP BY CategoryID
ORDER BY SUM(ProductSales) DESC;
Сортировка категорий по объему продаж дает ясное представление о наиболее успешных сегментах.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик