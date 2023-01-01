Выборка и группировка в SQL: сумма колонки, неуникальные имена

Быстрый ответ

Для выборки из таблицы сразу нескольких столбцов и группировки по одному из них используются агрегатные функции, вроде SUM() или MAX() . Рассмотрим таблицу sales , в которой присутствуют поля salesperson и sales_amount :

SQL Скопировать код SELECT salesperson, SUM(sales_amount) AS total_sales FROM sales GROUP BY salesperson;

Здесь столбец salesperson выступает ключом для группировки и объединения отдельных продаж. В SELECT-запросе каждый столбец, не участвующий в группировке, должен быть включен с помощью агрегатной функции для корректности SQL-запроса.

Если неуникальные столбцы ставят в тупик 🤯

Неуникальные столбцы могут усложнить интерпретацию результатов. В этом случае функция MAX() может оказаться крайне полезной:

SQL Скопировать код SELECT ProductID, MAX(ProductName) AS ProductName, SUM(OrderQuantity) AS TotalOrdered FROM Products GROUP BY ProductID;

Использование MAX() позволяет включить в результаты выборки не сгруппированный столбец, например ProductName , по ProductID .

Работа со сложными конструкциями: CTE и подзапросы

Для удовлетворения сложных требований в группировке часто используют Common Table Expressions (CTE) и подзапросы:

SQL Скопировать код WITH GroupedData AS ( SELECT ProductID, SUM(OrderQuantity) AS TotalOrdered FROM Orders GROUP BY ProductID ) SELECT p.ProductID, p.ProductName, g.TotalOrdered FROM Products p JOIN GroupedData g ON p.ProductID = g.ProductID;

Разбиение запроса на части упрощает его использование и помогает предотвратить путаницу.

Нет двух одинаковых с использованием GROUP_CONCAT

Для получения списка уникальных значений в рамках одной группы комбинация GROUP_CONCAT и DISTINCT обычно оказывается незаменимой:

SQL Скопировать код SELECT ProductID, GROUP_CONCAT(DISTINCT SupplierID ORDER BY SupplierID) AS Suppliers FROM ProductSuppliers GROUP BY ProductID;

Функция GROUP_CONCAT группирует значения SupplierID в рамках каждого ProductID , а DISTINCT обеспечивает уникальность значений в списке.

Визуализация

Представим таблицу заказов в виде спортивного табло:

Игрок Очки Передачи Подборы Команда Джон Доу 30 5 10 A Джейн Смит 20 7 8 A Майк Браун 15 11 5 B ... ... ... ... ...

Сгруппировав данные по командам и применив к ним агрегирующие функции, получаем

SQL Скопировать код SELECT Team, SUM(Points), SUM(Assists), SUM(Rebounds) FROM Scoreboard GROUP BY Team;

И в конечном итоге имеем обобщенное представление результатов каждой команды:

Команда Общее число очков Общее число передач Общее число подборов A 50 12 18 B 15 11 5 ... ... ... ...

Это позволяет наглядно увидеть коллективный вклад каждого игрока в результаты команды.

Временные прибежища

Временные таблицы могут оказаться незаменимым инструментом при работе со сложными данными:

SQL Скопировать код CREATE TEMPORARY TABLE TempSales AS SELECT salesperson, SUM(sales_amount) AS total_sales FROM sales GROUP BY salesperson; SELECT t.salesperson, t.total_sales FROM TempSales t;

Их применение делает запросы более понятными и структурированными.

Спасательный VARCHAR

В задачах, связанных с соединением и группировкой, использование типа данных VARCHAR для текстовых полей может обеспечить точность и согласованность данных:

SQL Скопировать код SELECT s1.salesperson, s2.total_sales FROM Sales s1 JOIN ( SELECT salesperson, SUM(sales_amount) AS total_sales FROM Sales GROUP BY salesperson ) s2 ON s1.salesperson = s2.salesperson;

Для глаз и ума: форматированный вывод

Порядок в данных способствует ясности мысли, поэтому использование ORDER BY необходимо для структурированной визуализации данных:

SQL Скопировать код SELECT CategoryID, SUM(ProductSales) FROM ProductSalesData GROUP BY CategoryID ORDER BY SUM(ProductSales) DESC;

Сортировка категорий по объему продаж дает ясное представление о наиболее успешных сегментах.

