Выборка данных по месяцу в PostgresSQL: решение ошибки Month()

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для выбора данных за определённый месяц в PostgreSQL можно использовать функцию EXTRACT :

SQL Скопировать код -- Делаем запрос к первому маю SELECT * FROM ваша_таблица WHERE EXTRACT(MONTH FROM ваша_дата_колонка) = 5;

Не забудьте заменить ваша_таблица , ваша_дата_колонка и 5 на имя своей таблицы, колонку с датой и нужный месяц (от 1 до 12). В результате команда вернет строки, у которых месяц в дате совпадает с указанным месяцем.

Правильный инструмент для работы

Функции обработки дат в PostgreSQL оказываются неотъемлемыми при работе с датами и временем. Так, функция EXTRACT является одним из полезных инструментов, особенно учитывая отсутствие в PostgreSQL функции Month() , которая присутствует в других SQL-СУБД.

Когда числа не передают всего

Если предпочитается использовать названия месяцев, а не их порядковые номера, можно применить функцию TO_CHAR :

SQL Скопировать код -- У Шекспира был июль, а у нас – июнь SELECT TO_CHAR(ваша_дата_колонка, 'Month') AS month_name FROM ваша_таблица WHERE TO_CHAR(ваша_дата_колонка, 'Month') = 'June';

Визуализация

Предсталяйте себе выборку данных по месяцам в PostgreSQL как поиск нужной страницы в календаре 🗓️:

Markdown Скопировать код 🗓️: [Янв, Фев, Мар, Апр, Май, Июн, Июл, Авг, Сен, Окт, Ноя, Дек]

Применение EXTRACT напоминает поиск нужной квитанции 🧾 среди страниц этого календаря:

SQL Скопировать код -- Получаем данные за июнь SELECT * FROM транзакции WHERE EXTRACT(MONTH FROM дата_транзакции) = 6;

В результате вы увидите лишь операции, проведенные в июне.

Markdown Скопировать код До: [💸 Янв, 💸 Фев, 💸 Мар, 💸 Июн, 💸 Июн, 💸 Дек] После: [💸 Июн, 💸 Июн]

Избегайте подводных камней: особые случаи

Во время использования функции можно столкнуться с комплексностью, поэтому следует быть внимательными:

Часовые пояса могут запутать, поэтому при работе с данными из разных часовых поясов стоит нормализовать даты.

могут запутать, поэтому при работе с данными из разных часовых поясов стоит нормализовать даты. Високосные годы вносят определенный интерес ... до тех пор, пока не начинаете работать с месячными расчетами. Во избежание ошибок будьте внимательны.

Месяц, полученный при помощи EXTRACT , будет числом, и это надо иметь в виду при преобразовании его в строку.

Выборка за диапазон месяцев

Если требуется выбрать данные за несколько месяцев, можно использовать оператор BETWEEN :

SQL Скопировать код -- Летний период с апреля по июль SELECT * FROM ваша_таблица WHERE EXTRACT(MONTH FROM ваша_дата_колонка) BETWEEN 4 AND 7;

Ускорение наших запросов

При работе с большим объемом данных следует применять следующие советы для ускорения запросов:

Используйте индексы для дат, чтобы увеличить скорость выборки.

Применяйте выборку по диапазону дат до применения операции извлечения месяца для повышения производительности запроса.

до применения операции извлечения месяца для повышения производительности запроса. Избегайте применения функций в условиях выборки, так как это позволяет использовать поиск по индексам.

