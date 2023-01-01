Выбор всех записей в SQL: условие WHERE column = ALL

Быстрый ответ

Если вам необходимо извлечь все записи из таблицы, в этом случае условие WHERE можно пропустить: SELECT * FROM ваша_таблица; Другим способом может быть использование '%' с оператором LIKE для строковых полей, либо '1=1' для создания условия, которое всегда возвращает истину: SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваш_столбец LIKE '%'; SELECT * FROM ваша_таблица WHERE 1=1;

Выбирайте подходящий для вашей ситуации метод – любой из них дает возможность извлечь данные из всей таблицы.

Динамический SQL: сходимость колонок

В мире динамического SQL, где запросы составляются во время исполнения программы, иногда бывает полезно сравнить столбец с самим собой:

SQL Скопировать код -- Это может быть полезным, поверьте SELECT * FROM таблица WHERE столбец = столбец;

Такое сравнение всегда возвращает истину, если столбец не содержит значений NULL. Прием улучшает читаемость запросов, когда имя столбца используется как ключевой элемент динамической логики.

Исключаем значения NULL

Бывают моменты, когда нужно исключить значения NULL:

SQL Скопировать код -- Очищаем выборку от NULL значений SELECT * FROM таблица WHERE столбец IS NOT NULL;

Такой запрос гарантирует, что в результате выборки будут представлены только записи с данными.

Вольный дух SQL: оператор LIKE и символы подстановки

Иногда больше свободы в запросах могут дать знаки подстановки:

SQL Скопировать код -- Когда мне нужно выбрать что-то конкретное, но в итоге я получаю все! SELECT * FROM таблица WHERE столбец LIKE '%';

Символ % действует как универсальный символ подстановки и может заменять любое количество символов.

Управляем сложностью: применяем CASE WHEN в условии WHERE

Для создания сложных запросов можно использовать условную логику CASE WHEN:

SQL Скопировать код -- Ведь иногда столбец заслуживает роли ключевого элемента выборки SELECT * FROM таблица WHERE (CASE WHEN @параметр THEN столбец = @значение ELSE столбец = столбец END);

Структура CASE позволяет добавлять условия в ваши SQL-запросы и эффективно управлять результатами выборки.

Используем трюк 'WHERE 1=1'

Применение WHERE 1=1 значительно облегчает добавление дополнительных условий в запрос:

SQL Скопировать код -- Универсальная истина, объединяющая всех, кто работает с SQL! SELECT * FROM таблица WHERE 1=1;

Такой прием упрощает расширение запроса дополнительными параметрами.

Управляем необязательными параметрами

Работая с необязательными параметрами, можно использовать следующую конструкцию:

SQL Скопировать код -- Будь то в зоне видимости, будь то вне ее – в SQL это возможно. SELECT * FROM таблица WHERE (@параметр IS NULL OR столбец = @параметр);

Этот прием идеально подходит для ситуаций, когда присутствие конкретного значения параметра не является обязательным.

Всеобъемлющий оператор сравнения

Основной оператор сравнения ( = ) является неотъемлемым инструментом при отсутствии специфических критериев выборки:

SQL Скопировать код -- Результат будет такой же, как при сравнении двух идентичных элементов. SELECT * FROM таблица WHERE столбец = столбец;

Он особенно полезен при работе с динамическим SQL.

Визуализация

Представьте себе, что вы используете фильтр поиска (🔍), в который можно ввести любой критерий:

Критерий Фильтр поиска Конкретное значение (напр., 3) 🔍: 3 Диапазон значений (напр., 1-5) 🔍: 1-5 Строковый шаблон (напр., 'A') 🔍: 'A'

Если мы установим фильтр в положение, которое позволяет выбирать любое значение (🌐), это будет эквивалентно отсутствию фильтра:

Фильтр для выбора всех значений Результат выборки 🔍: 🌐 Все строки (✅)

Таким образом, в SQL строка WHERE столбец = everything отменяет фильтрацию:

SQL Скопировать код SELECT * FROM таблица; -- 🌐 Без условия WHERE – все дороги открыты!

Не забывайте, что в сложных сценариях применяются более продвинутые методы выборки.

Справиться с NULL

Очень важно уметь работать со значениями NULL, которые могут ввести в заблуждение даже опытных специалистов. Оператор IS NOT NULL поможет сохранить ваш запрос «чистым».

Выбираем аккуратный подход: не всегда следует использовать SELECT *

В результате работы с SQL вы начинаете понимать, почему важно выбирать конкретные поля, а не использовать универсальный SELECT * , особенно при работе с большими объемами данных.

SQL Скопировать код -- Чем точнее запрос, тем эффективнее его исполнение. SELECT id, имя FROM таблица

Выбор конкретных столбцов вместо * делает запросы более эффективными и прозрачными.

Полезные материалы