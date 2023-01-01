Выбор всех записей в SQL: условие WHERE column = ALL#WHERE и фильтрация
Быстрый ответ
Если вам необходимо извлечь все записи из таблицы, в этом случае условие WHERE можно пропустить:
SELECT * FROM ваша_таблица;
Другим способом может быть использование '%' с оператором LIKE для строковых полей, либо '1=1' для создания условия, которое всегда возвращает истину:
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваш_столбец LIKE '%';
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE 1=1;
Выбирайте подходящий для вашей ситуации метод – любой из них дает возможность извлечь данные из всей таблицы.
Динамический SQL: сходимость колонок
В мире динамического SQL, где запросы составляются во время исполнения программы, иногда бывает полезно сравнить столбец с самим собой:
-- Это может быть полезным, поверьте
SELECT * FROM таблица WHERE столбец = столбец;
Такое сравнение всегда возвращает истину, если столбец не содержит значений NULL. Прием улучшает читаемость запросов, когда имя столбца используется как ключевой элемент динамической логики.
Исключаем значения NULL
Бывают моменты, когда нужно исключить значения NULL:
-- Очищаем выборку от NULL значений
SELECT * FROM таблица WHERE столбец IS NOT NULL;
Такой запрос гарантирует, что в результате выборки будут представлены только записи с данными.
Вольный дух SQL: оператор LIKE и символы подстановки
Иногда больше свободы в запросах могут дать знаки подстановки:
-- Когда мне нужно выбрать что-то конкретное, но в итоге я получаю все!
SELECT * FROM таблица WHERE столбец LIKE '%';
Символ
% действует как универсальный символ подстановки и может заменять любое количество символов.
Управляем сложностью: применяем CASE WHEN в условии WHERE
Для создания сложных запросов можно использовать условную логику CASE WHEN:
-- Ведь иногда столбец заслуживает роли ключевого элемента выборки
SELECT * FROM таблица
WHERE (CASE
WHEN @параметр THEN столбец = @значение
ELSE столбец = столбец
END);
Структура
CASE позволяет добавлять условия в ваши SQL-запросы и эффективно управлять результатами выборки.
Используем трюк 'WHERE 1=1'
Применение
WHERE 1=1 значительно облегчает добавление дополнительных условий в запрос:
-- Универсальная истина, объединяющая всех, кто работает с SQL!
SELECT * FROM таблица WHERE 1=1;
Такой прием упрощает расширение запроса дополнительными параметрами.
Управляем необязательными параметрами
Работая с необязательными параметрами, можно использовать следующую конструкцию:
-- Будь то в зоне видимости, будь то вне ее – в SQL это возможно.
SELECT * FROM таблица
WHERE (@параметр IS NULL OR столбец = @параметр);
Этот прием идеально подходит для ситуаций, когда присутствие конкретного значения параметра не является обязательным.
Всеобъемлющий оператор сравнения
Основной оператор сравнения (
=) является неотъемлемым инструментом при отсутствии специфических критериев выборки:
-- Результат будет такой же, как при сравнении двух идентичных элементов.
SELECT * FROM таблица WHERE столбец = столбец;
Он особенно полезен при работе с динамическим SQL.
Визуализация
Представьте себе, что вы используете фильтр поиска (🔍), в который можно ввести любой критерий:
|Критерий
|Фильтр поиска
|Конкретное значение (напр., 3)
|🔍: 3
|Диапазон значений (напр., 1-5)
|🔍: 1-5
|Строковый шаблон (напр., 'A')
|🔍: 'A'
Если мы установим фильтр в положение, которое позволяет выбирать любое значение (🌐), это будет эквивалентно отсутствию фильтра:
|Фильтр для выбора всех значений
|Результат выборки
|🔍: 🌐
|Все строки (✅)
Таким образом, в SQL строка
WHERE столбец = everything отменяет фильтрацию:
SELECT * FROM таблица; -- 🌐 Без условия WHERE – все дороги открыты!
Не забывайте, что в сложных сценариях применяются более продвинутые методы выборки.
Справиться с NULL
Очень важно уметь работать со значениями NULL, которые могут ввести в заблуждение даже опытных специалистов. Оператор
IS NOT NULL поможет сохранить ваш запрос «чистым».
Выбираем аккуратный подход: не всегда следует использовать SELECT *
В результате работы с SQL вы начинаете понимать, почему важно выбирать конкретные поля, а не использовать универсальный
SELECT *, особенно при работе с большими объемами данных.
-- Чем точнее запрос, тем эффективнее его исполнение.
SELECT id, имя FROM таблица
Выбор конкретных столбцов вместо
* делает запросы более эффективными и прозрачными.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик