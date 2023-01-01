Выбор уникальных значений столбца в SQLAlchemy/Elixir

#SELECT и выборка данных  #Базы данных и ORM (SQLAlchemy)  #DISTINCT  
Быстрый ответ

Чтобы извлечь уникальные значения из колонки name в модели User с использованием SQLAlchemy, воспользуйтесь функцией distinct() следующим образом:

Python
Скопировать код
# Получаем список уникальных имен пользователей
unique_names = [name[0] for name in session.query(User.name).distinct()]

Функция distinct() оставляет только уникальные значения из колонки name.

Пошаговый план для смены профессии

SQLAlchemy: Подсчитываем единорогов, то есть, уникальные значения

Для подсчёта уникальных значений, используйте следующий подход SQLAlchemy:

Python
Скопировать код
from sqlalchemy import func

# Определяем количество уникальных имен пользователей
count_unique_names = session.query(func.count(func.distinct(User.name))).scalar()

Комбинированный использование функций distinct() и count() поможет вам определить количество уникальных имён, схоже с подсчётом редких существ в волшебном лесу.

Руководство по эффективным запросам

Если вам требуются только определённые данные, вы можете использовать options(load_only(*columns)), чтобы уменьшить количество извлекаемой информации:

Python
Скопировать код
from sqlalchemy.orm import load_only

# Сфокусироваться только на необходимых данных
minimal_data = session.query(User).options(load_only('name')).distinct()

Таким образом, вы извлекаете только уникальные имена пользователей, делая запрос более быстрым и сжатым.

Извлекаем результаты

После применения distinct() необходимо извлечь результаты. В этом помогут списковые выражения:

Python
Скопировать код
# Формируем список уникальных имен
unique_names = [result.name for result in session.query(User.name).distinct()]

Так вы организуете список уникальных имен пользователей, исключая ненужную информацию в виде кортежей.

Визуализация

Восприятие уникальных значений колонок становится более наглядным благодаря таблице данных:

ID Зелья Эффект
1 Невидимость
2 Исцеление
3 Невидимость
4 Сила
5 Исцеление
SQL
Скопировать код
SELECT DISTINCT Effect FROM potions;

В результате получаем уникальные эффекты, представленные единожды:

Эффект
Невидимость 🌟
Исцеление 🌟
Сила 🌟

Такой подход помогает обойти дублирующиеся значения.

Умение работать в сложных ситуациях

Применение фильтров с distinct

Применяйте следующий метод, чтобы фильтровать выборку уникальных значений:

Python
Скопировать код
# Выбираем уникальные зелья с эффектом "Сила"
unique_strong_potions = session.query(Potion.name).filter(Potion.effect == 'Strength').distinct()

Сначала производится отбор зелий с эффектом 'Сила', и затем distinct() выделет из них уникальные названия.

Агрегация уникальных значений

Для выведения дополнительной информации из уникальных значений используйте следующие запросы:

Python
Скопировать код
from sqlalchemy import func

# Находим зелье с максимальной силой
strongest_potion = session.query(func.max(Potion.strength)).filter(Potion.effect == 'Strength').scalar()

Такой запрос выводит зелье с максимальной силой среди зелий с эффектом 'Сила'.

Обеспечение точности результатов

Для проверки точности результата смотрите на сгенерированный SQL-запрос:

Python
Скопировать код
query = session.query(User.name).distinct()
print(query)
# Пример SQL-запроса

Просмотр SQL-запроса позволяет убедиться в его правильности, сравнивая его с конечным списком, например, перед выходом из магазина.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

