Выбор уникальных значений столбца в SQLAlchemy/Elixir#SELECT и выборка данных #Базы данных и ORM (SQLAlchemy) #DISTINCT
Быстрый ответ
Чтобы извлечь уникальные значения из колонки
name в модели
User с использованием SQLAlchemy, воспользуйтесь функцией
distinct() следующим образом:
# Получаем список уникальных имен пользователей
unique_names = [name[0] for name in session.query(User.name).distinct()]
Функция
distinct() оставляет только уникальные значения из колонки
name.
SQLAlchemy: Подсчитываем единорогов, то есть, уникальные значения
Для подсчёта уникальных значений, используйте следующий подход SQLAlchemy:
from sqlalchemy import func
# Определяем количество уникальных имен пользователей
count_unique_names = session.query(func.count(func.distinct(User.name))).scalar()
Комбинированный использование функций
distinct() и
count() поможет вам определить количество уникальных имён, схоже с подсчётом редких существ в волшебном лесу.
Руководство по эффективным запросам
Если вам требуются только определённые данные, вы можете использовать
options(load_only(*columns)), чтобы уменьшить количество извлекаемой информации:
from sqlalchemy.orm import load_only
# Сфокусироваться только на необходимых данных
minimal_data = session.query(User).options(load_only('name')).distinct()
Таким образом, вы извлекаете только уникальные имена пользователей, делая запрос более быстрым и сжатым.
Извлекаем результаты
После применения
distinct() необходимо извлечь результаты. В этом помогут списковые выражения:
# Формируем список уникальных имен
unique_names = [result.name for result in session.query(User.name).distinct()]
Так вы организуете список уникальных имен пользователей, исключая ненужную информацию в виде кортежей.
Визуализация
Восприятие уникальных значений колонок становится более наглядным благодаря таблице данных:
|ID Зелья
|Эффект
|1
|Невидимость
|2
|Исцеление
|3
|Невидимость
|4
|Сила
|5
|Исцеление
SELECT DISTINCT Effect FROM potions;
В результате получаем уникальные эффекты, представленные единожды:
|Эффект
|Невидимость
|🌟
|Исцеление
|🌟
|Сила
|🌟
Такой подход помогает обойти дублирующиеся значения.
Умение работать в сложных ситуациях
Применение фильтров с distinct
Применяйте следующий метод, чтобы фильтровать выборку уникальных значений:
# Выбираем уникальные зелья с эффектом "Сила"
unique_strong_potions = session.query(Potion.name).filter(Potion.effect == 'Strength').distinct()
Сначала производится отбор зелий с эффектом 'Сила', и затем
distinct() выделет из них уникальные названия.
Агрегация уникальных значений
Для выведения дополнительной информации из уникальных значений используйте следующие запросы:
from sqlalchemy import func
# Находим зелье с максимальной силой
strongest_potion = session.query(func.max(Potion.strength)).filter(Potion.effect == 'Strength').scalar()
Такой запрос выводит зелье с максимальной силой среди зелий с эффектом 'Сила'.
Обеспечение точности результатов
Для проверки точности результата смотрите на сгенерированный SQL-запрос:
query = session.query(User.name).distinct()
print(query)
# Пример SQL-запроса
Просмотр SQL-запроса позволяет убедиться в его правильности, сравнивая его с конечным списком, например, перед выходом из магазина.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик