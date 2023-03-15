Выбор только даты из datetime в SQL: без времени#SQL для аналитиков #Типы данных SQL #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
При необходимости возвращать в результате запроса только дату из поля с типом datetime, используйте в SQL преобразование посредством CAST:
SELECT CAST(datetime_col AS DATE) FROM table; -- Время отсекается, остаётся только дата. Проще простого.
Оператор CAST эффективно "отсекает" время, оставляя только дату. Это универсальное решение подойдет для различных SQL-систем управления базами данных.
Встроенные функции SQL для обработки дат
Каждая база данных обладает своим набором инструментов для работы с датами. Посмотрим на примеры таких функций:
SQL Server: Обрезка времени с помощью CONVERT
В SQL Server функция CONVERT будет полезна для преобразования формата даты и времени:
SELECT CONVERT(date, YourDateTimeColumn) FROM YourTable;
MySQL и Oracle: Сработают функции DATEFORMAT и TOCHAR
В MySQL функция DATE_FORMAT позволит оставить только дату:
SELECT DATE_FORMAT(YourDateTimeColumn, '%Y-%m-%d') FROM YourTable;
В Oracle за выполнение аналогичной задачи отвечает функция TO_CHAR:
SELECT TO_CHAR(YourDateTimeColumn, 'YYYY-MM-DD') FROM YourTable;
PostgreSQL: Простота и изящество с помощью CAST
В PostgreSQL также можно использовать простой метод, аналогичный предыдущим примерам:
SELECT YourDateTimeColumn::DATE FROM YourTable;
Искусство работы с DateTime в SQL Server
SQL Server предоставляет уникальный набор инструментов для работы с датами:
Точное извлечение даты с DATEDIFF и DATEADD
Комбинация DATEDIFF и DATEADD поможет точно отделить дату от времени:
SELECT DATEADD(day, DATEDIFF(day, 0, YourDateTimeColumn), 0) FROM YourTable; -- секунды будут отброшены
Получение текущей даты с GETDATE()
Используйте GETDATE(), чтобы вернуть текущую дату без времени:
SELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 120) FROM YourTable; -- Время под нашим контролем
Оптимизация сравнения дат в условиях WHERE
Применяйте DATEDIFF в условиях WHERE для оптимизации запросов:
WHERE YourDateColumn <= DATEDIFF(day, 0, GETDATE()); -- Ускорение наше всё
Визуализация
Представьте себе, что вы делаете SQL-селфи только со своей датой:
SELECT CAST(YourDateTimeColumn AS DATE) FROM YourTable;
А затем "обрезаете" время, чтобы получить идеал даты:
До: [2023-03-15 08:30:00] 📅🕗
После: [2023-03-15] 📅
Клик! 🌄✨ И следов времени уже нет!
Повышение эффективности и точности SQL
Важно не только получать точные результаты, но и обеспечивать высокую производительность SQL-запросов.
Оставляем только дату
Для простого и быстрого получения только даты используйте CAST:
SELECT CAST(GETDATE() AS DATE); -- Освобождаемся от оков времени
Оптимизация условий фильтрации в WHERE
Сокращайте расходы ресурсов при фильтрации, применяя DATEDIFF напрямую, минуя DATEADD:
WHERE YourDateColumn <= CAST(DATEDIFF(day, 0, GETDATE()) AS date); -- Фильтрация требует экономии и быстродействия
Обрезка времени с преобразованием во float
Время можно отсечь, применяя функцию FLOOR с преобразованием в float:
SELECT CAST(FLOOR(CAST(GETDATE() AS FLOAT)) AS DATETIME) -- Пусть время уплывает, мы бережем дату
Этот метод менее очевиден по сравнению с CAST, но также эффективен. Все дороги ведут в Рим.
Полезные материалы
- Функции работы с датами в SQL Server и MySQL на w3schools — Руководство для работы с датами в SQL.
- SQL DATE_FORMAT на w3resource — Учебные материалы по форматированию дат в MySQL.
- Преобразования даты и времени в SQL Server на MSSQLTips — Примеры использования функций для работы с датами и временем в SQL Server.
- Функция DATE_TRUNC в PostgreSQL — Официальная документация по обрезке дат в PostgreSQL.
Алина Карпова
инженер по данным