Выбор типа первичного ключа в SQL: int или varchar#Разное
Быстрый ответ
Предпочтение в выборе типа данных для первичного ключа в SQL обычно отдается целочисленному типу. Этот подход наиболее эффективен и позволяет оптимизировать расходы памяти. Благодаря меньшему размеру, целочисленные ключи упрощают и ускоряют индексацию и объединение таблиц. К тому же, возможность автоинкремента помогает обеспечить уникальность значений даже при высоких нагрузках.
Пример:
/* Профессиональное определение первичного ключа целочисленного типа */
CREATE TABLE Users (
UserID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
UserName VARCHAR(255)
);
Сравнение целочисленных значений происходит невероятно быстро, что упрощает обработку сложных запросов к базе данных. В отличие от них, varchar замедляет процессы из-за своего относительно большого размера.
Особенности суррогатных ключей
Суррогатные ключи обеспечивают сохранность данных и укрепляют информационную безопасность. Они создаются искусственно, не зависят от бизнес-логики и не раскрывают конфиденциальную информацию, что делает их устойчивыми к изменениям данных. В отличие от них, естественные ключи могут содержать важные бизнес-данные, однако их актуальность со временем может подвергаться угрозе.
Первичные ключи: значимость учета моделей доступа
Выбор первичного ключа начинается с анализа моделей доступа к базе данных. Размер ключа существенно влияет на производительность запросов. Суррогатные ключи целочисленного типа с фиксированной шириной обеспечивают эффективное использование дискового пространства и быстрый доступ к данным.
Соответствие принципам предметно-ориентированного проектирования
Выбор первичного ключа должен соответствовать доменной модели. Важно определить те поля, которые неизменны в течение длительного времени и имеют значение для основной бизнес-задачи. Проблемы хранения, несмотря на свою важность, лишь часть более обширного процесса построения логической модели бизнеса и обеспечения целостности данных.
Стабильность: ключевой аспект при выборе ключей
Первичные ключи должны отображать наиболее стабильные элементы сущностей в базе данных. Стоит избегать использования изменчивых данных в качестве ключей, чтобы избежать возникновения аномалий при обновлениях. Неизменяемые ключи помогают устанавливать порядок в структуре базы данных.
Избегание подтверждающего предвзятого мнения
Дебаты по поводу оригинальности типов данных integer и varchar часто сопровождаются подтверждающим предвзятым мнением. Нужно тщательно анализировать каждый конкретный случай, включая все преимущества и недостатки, чтобы выбрать ключ, который поддерживает долгосрочное значимость сущностей.
Аргументы в пользу суррогатных ключей
Применение суррогатных ключей требует обоснования перед тем, как принять решение о добавлении сложности в логическую модель. Главный вопрос здесь: дает ли ввод суррогатных ключей конкретное преимущество или лишь увеличивает уровень абстракции?
Визуализация
Рассмотрим аналогию с ключами и замками для дома:
|Тип замка
|Тип ключа
|Компромисс
|Замок типа integer 🔒
|Числовой ключ 🔑
|Быстрота и экономичность
|Замок типа varchar 🗝️
|Буквенно-цифровой ключ 🎹
|Возможности и гибкость плюс повышенное потребление ресурсов
Integer:
Просты и понятны, они — «ПИН-коды» в мире баз данных.
Varchars:
Как «пароли» в СУБД, они предоставляют широкие возможности и гибкость, но потребляют больше ресурсов.
Когда изменение ключа кажется неизбежным
Сложности, связанные с необходимостью изменения первичного ключа, требуют тщательного рассмотрения:
- Используйте суррогатные ключи для отслеживания истории изменений, сохраняя ее неизменной даже при модификации данных.
- Естественные ключи предпочтительны при взаимодействии с внешними системами, так как они могут содержать значимые бизнес-данные.
- Суррогатные ключи упрощают корректировку данных и гарантируют их целостность и согласованность.
Varchar: выигрышный выбор в определенных условиях
Первичные ключи типа varchar могут быть полезны, если:
- Множество возможных значений ограничено, стабильно и известно заранее.
- Применение таких ключей улучшает производительность при учете текущих моделей доступа.
- Требования экосистемы приложений включают использование текстовых идентификаторов, таких как UUID.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы