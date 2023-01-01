Выбор типа первичного ключа в SQL: int или varchar

Быстрый ответ

Предпочтение в выборе типа данных для первичного ключа в SQL обычно отдается целочисленному типу. Этот подход наиболее эффективен и позволяет оптимизировать расходы памяти. Благодаря меньшему размеру, целочисленные ключи упрощают и ускоряют индексацию и объединение таблиц. К тому же, возможность автоинкремента помогает обеспечить уникальность значений даже при высоких нагрузках.

Пример:

SQL Скопировать код /* Профессиональное определение первичного ключа целочисленного типа */ CREATE TABLE Users ( UserID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, UserName VARCHAR(255) );

Сравнение целочисленных значений происходит невероятно быстро, что упрощает обработку сложных запросов к базе данных. В отличие от них, varchar замедляет процессы из-за своего относительно большого размера.

Особенности суррогатных ключей

Суррогатные ключи обеспечивают сохранность данных и укрепляют информационную безопасность. Они создаются искусственно, не зависят от бизнес-логики и не раскрывают конфиденциальную информацию, что делает их устойчивыми к изменениям данных. В отличие от них, естественные ключи могут содержать важные бизнес-данные, однако их актуальность со временем может подвергаться угрозе.

Первичные ключи: значимость учета моделей доступа

Выбор первичного ключа начинается с анализа моделей доступа к базе данных. Размер ключа существенно влияет на производительность запросов. Суррогатные ключи целочисленного типа с фиксированной шириной обеспечивают эффективное использование дискового пространства и быстрый доступ к данным.

Соответствие принципам предметно-ориентированного проектирования

Выбор первичного ключа должен соответствовать доменной модели. Важно определить те поля, которые неизменны в течение длительного времени и имеют значение для основной бизнес-задачи. Проблемы хранения, несмотря на свою важность, лишь часть более обширного процесса построения логической модели бизнеса и обеспечения целостности данных.

Стабильность: ключевой аспект при выборе ключей

Первичные ключи должны отображать наиболее стабильные элементы сущностей в базе данных. Стоит избегать использования изменчивых данных в качестве ключей, чтобы избежать возникновения аномалий при обновлениях. Неизменяемые ключи помогают устанавливать порядок в структуре базы данных.

Избегание подтверждающего предвзятого мнения

Дебаты по поводу оригинальности типов данных integer и varchar часто сопровождаются подтверждающим предвзятым мнением. Нужно тщательно анализировать каждый конкретный случай, включая все преимущества и недостатки, чтобы выбрать ключ, который поддерживает долгосрочное значимость сущностей.

Аргументы в пользу суррогатных ключей

Применение суррогатных ключей требует обоснования перед тем, как принять решение о добавлении сложности в логическую модель. Главный вопрос здесь: дает ли ввод суррогатных ключей конкретное преимущество или лишь увеличивает уровень абстракции?

Визуализация

Рассмотрим аналогию с ключами и замками для дома:

Тип замка Тип ключа Компромисс Замок типа integer 🔒 Числовой ключ 🔑 Быстрота и экономичность Замок типа varchar 🗝️ Буквенно-цифровой ключ 🎹 Возможности и гибкость плюс повышенное потребление ресурсов

Integer:

Просты и понятны, они — «ПИН-коды» в мире баз данных.

Varchars:

Как «пароли» в СУБД, они предоставляют широкие возможности и гибкость, но потребляют больше ресурсов.

Когда изменение ключа кажется неизбежным

Сложности, связанные с необходимостью изменения первичного ключа, требуют тщательного рассмотрения:

Используйте суррогатные ключи для отслеживания истории изменений, сохраняя ее неизменной даже при модификации данных.

Естественные ключи предпочтительны при взаимодействии с внешними системами, так как они могут содержать значимые бизнес-данные.

Суррогатные ключи упрощают корректировку данных и гарантируют их целостность и согласованность.

Varchar: выигрышный выбор в определенных условиях

Первичные ключи типа varchar могут быть полезны, если:

Множество возможных значений ограничено, стабильно и известно заранее.

Применение таких ключей улучшает производительность при учете текущих моделей доступа.

Требования экосистемы приложений включают использование текстовых идентификаторов, таких как UUID.

