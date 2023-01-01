Выбор строки с последним timestamp по каждому id в SQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для выбора последней записи для каждого ключа, следует использовать подзапрос, рассчитывающий максимальный временной штамп для каждого ключа и соединяющий его с основной таблицей. В SQL такой подход будет выглядеть следующим образом:

SELECT r.*
FROM records r
JOIN (
    SELECT key, MAX(timestamp) AS latest
    FROM records
    GROUP BY key
) mr ON r.key = mr.key AND r.timestamp = mr.latest

С помощью этого запроса вы получите строки с наиболее поздним временным штампом для каждого значения key.

Пошаговый план для смены профессии

Адаптация к большим объемам данных

При обработке больших объемов данных, объединение таблиц может привести к существенной нагрузке на систему. Для оптимизации рекомендуется применять оконные функции, например, ROW_NUMBER():

WITH RankedRecords AS (
  SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY key ORDER BY timestamp DESC) rn
  FROM records
)
SELECT *
FROM RankedRecords
WHERE rn = 1;

Такой способ позволяет присвоить записям номера с учетом их группировки по key и сортировки по timestamp в обратном порядке. Запись с номером 1 (rn = 1) будет самой свежей для каждого ключа.

Собирательный способ обработки совпадающих временных штампов

В случае, когда записи имеют однаковые временные штампы, вы можете определить, какую конкретную запись вернуть, изменив условие сортировки ORDER BY в функции ROW_NUMBER(). В качестве альтернативы можно использовать функцию RANK(), которая позволяет извлекать все подходящие записи:

SELECT *
FROM (
  SELECT *, RANK() OVER (PARTITION BY key ORDER BY timestamp DESC) rnk
  FROM records
) Ranked
WHERE rnk = 1;

Этот запрос включает все строки с максимальным временным штампом для каждого ключа.

Визуализация

Представьте каждый ключ как уникальный временной отрезок, отмеченный снимками, где временные штампы играют роль даты съемки:

🗝 : 📸 (📅 Временной штамп)

Нашей задачей является нахождение самого позднего снимка для каждого ключа.

Ключ A:
- 📸 (📅 1 янв.) 
- 📸 (📅 2 февр.) <- Вот этот!
- 📸 (📅 15 янв.)

Ключ B:
- 📸 (📅 3 марта) 
- 📸 (📅 15 марта) <- Вот этот!
- 📸 (📅 20 февр.)

Запрос действует как фотокамера, которая выбирает самый свежий снимок для каждого ключа:

SELECT DISTINCT ON (key) key, data, timestamp
FROM records
ORDER BY key, timestamp DESC;

В результате получим: 🗝 A: 📸 (📅 2 февр.), 🗝 B: 📸 (📅 15 марта)

Адаптация к разным реализациям SQL

Реализации SQL могут существенно различаться. Так, команда DISTINCT ON отлично подходит для PostgreSQL, но может быть неприемлема для MySQL или SQL Server. В связи с этим следует отдавать предпочтение подходам, которые были описаны ранее, или оконным функциям, поскольку они обладают широкими возможностями поддержки.

  • Обеспечьте совместимость запросов с спецификой текущей СУБД и ее версии.
  • Обратитесь к руководствам или документации, и используйте специфичные для конкретной СУБД функции для решения более сложных задач.

Оптимизация под большие наборы данных

В случае работы с большими объемами данных, запросы могут создавать существенную нагрузку на систему. Индексация столбцов key и timestamp может значительно повысить эффективность выполнения запросов.

  • Изучите план выполнения запроса, используя команду EXPLAIN или ее аналоги.
  • Чтобы увеличить эффективность, настройте индексы, посмотрите на возможность разделения и, если это необходимо, даже денормализацию данных.

Полезные материалы

  1. Получение последней записи в каждой группе – MySQL – методы для выбора самых свежих записей по группам в MySQL.
  2. PostgreSQL: Документация: SELECT — объяснение применения выражения DISTINCT ON для выбора уникальных строк.
  3. Руководство по MySQL 8.0: Обработка GROUP BY в MySQL — обзор подходов к использованию GROUP BY в MySQL.
  4. Предложение OVER (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — руководство по применению OVER() в связке с PARTITION BY в SQL Server.
  5. ROW_NUMBER — База Знаний MariaDB – описание функции ROW_NUMBER() в MariaDB.
  6. SQL выбор только строк с максимальным значением в столбце – Stack Overflow — стратегии обработки ситуаций, когда столбцы имеют одинаковые значения в функции ROW_NUMBER().
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой SQL-запрос позволяет выбрать последнюю запись для каждого ключа?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

Свежие материалы
Вопросы по SQL на собеседовании для тестировщиков
6 сентября 2024
Системные требования для установки Swift
6 сентября 2024
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024

Загрузка...