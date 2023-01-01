Выбор строки с последним timestamp по каждому id в SQL

Быстрый ответ

Для выбора последней записи для каждого ключа, следует использовать подзапрос, рассчитывающий максимальный временной штамп для каждого ключа и соединяющий его с основной таблицей. В SQL такой подход будет выглядеть следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT r.* FROM records r JOIN ( SELECT key, MAX(timestamp) AS latest FROM records GROUP BY key ) mr ON r.key = mr.key AND r.timestamp = mr.latest

С помощью этого запроса вы получите строки с наиболее поздним временным штампом для каждого значения key .

Адаптация к большим объемам данных

При обработке больших объемов данных, объединение таблиц может привести к существенной нагрузке на систему. Для оптимизации рекомендуется применять оконные функции, например, ROW_NUMBER() :

SQL Скопировать код WITH RankedRecords AS ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY key ORDER BY timestamp DESC) rn FROM records ) SELECT * FROM RankedRecords WHERE rn = 1;

Такой способ позволяет присвоить записям номера с учетом их группировки по key и сортировки по timestamp в обратном порядке. Запись с номером 1 (rn = 1) будет самой свежей для каждого ключа.

Собирательный способ обработки совпадающих временных штампов

В случае, когда записи имеют однаковые временные штампы, вы можете определить, какую конкретную запись вернуть, изменив условие сортировки ORDER BY в функции ROW_NUMBER() . В качестве альтернативы можно использовать функцию RANK() , которая позволяет извлекать все подходящие записи:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( SELECT *, RANK() OVER (PARTITION BY key ORDER BY timestamp DESC) rnk FROM records ) Ranked WHERE rnk = 1;

Этот запрос включает все строки с максимальным временным штампом для каждого ключа.

Визуализация

Представьте каждый ключ как уникальный временной отрезок, отмеченный снимками, где временные штампы играют роль даты съемки:

Markdown Скопировать код 🗝 : 📸 (📅 Временной штамп)

Нашей задачей является нахождение самого позднего снимка для каждого ключа.

Markdown Скопировать код Ключ A: - 📸 (📅 1 янв.) - 📸 (📅 2 февр.) <- Вот этот! - 📸 (📅 15 янв.) Ключ B: - 📸 (📅 3 марта) - 📸 (📅 15 марта) <- Вот этот! - 📸 (📅 20 февр.)

Запрос действует как фотокамера, которая выбирает самый свежий снимок для каждого ключа:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT ON (key) key, data, timestamp FROM records ORDER BY key, timestamp DESC;

В результате получим: 🗝 A: 📸 (📅 2 февр.), 🗝 B: 📸 (📅 15 марта)

Адаптация к разным реализациям SQL

Реализации SQL могут существенно различаться. Так, команда DISTINCT ON отлично подходит для PostgreSQL, но может быть неприемлема для MySQL или SQL Server. В связи с этим следует отдавать предпочтение подходам, которые были описаны ранее, или оконным функциям, поскольку они обладают широкими возможностями поддержки.

Обеспечьте совместимость запросов с спецификой текущей СУБД и ее версии.

и ее версии. Обратитесь к руководствам или документации, и используйте специфичные для конкретной СУБД функции для решения более сложных задач.

Оптимизация под большие наборы данных

В случае работы с большими объемами данных, запросы могут создавать существенную нагрузку на систему. Индексация столбцов key и timestamp может значительно повысить эффективность выполнения запросов.

Изучите план выполнения запроса, используя команду EXPLAIN или ее аналоги.

запроса, используя команду или ее аналоги. Чтобы увеличить эффективность, настройте индексы, посмотрите на возможность разделения и, если это необходимо, даже денормализацию данных.

Полезные материалы