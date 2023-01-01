Выбор строки с последним timestamp по каждому id в SQL#Разное
Быстрый ответ
Для выбора последней записи для каждого ключа, следует использовать подзапрос, рассчитывающий максимальный временной штамп для каждого ключа и соединяющий его с основной таблицей. В SQL такой подход будет выглядеть следующим образом:
SELECT r.*
FROM records r
JOIN (
SELECT key, MAX(timestamp) AS latest
FROM records
GROUP BY key
) mr ON r.key = mr.key AND r.timestamp = mr.latest
С помощью этого запроса вы получите строки с наиболее поздним временным штампом для каждого значения
key.
Адаптация к большим объемам данных
При обработке больших объемов данных, объединение таблиц может привести к существенной нагрузке на систему. Для оптимизации рекомендуется применять оконные функции, например,
ROW_NUMBER():
WITH RankedRecords AS (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY key ORDER BY timestamp DESC) rn
FROM records
)
SELECT *
FROM RankedRecords
WHERE rn = 1;
Такой способ позволяет присвоить записям номера с учетом их группировки по
key и сортировки по
timestamp в обратном порядке. Запись с номером 1 (rn = 1) будет самой свежей для каждого ключа.
Собирательный способ обработки совпадающих временных штампов
В случае, когда записи имеют однаковые временные штампы, вы можете определить, какую конкретную запись вернуть, изменив условие сортировки
ORDER BY в функции
ROW_NUMBER(). В качестве альтернативы можно использовать функцию
RANK(), которая позволяет извлекать все подходящие записи:
SELECT *
FROM (
SELECT *, RANK() OVER (PARTITION BY key ORDER BY timestamp DESC) rnk
FROM records
) Ranked
WHERE rnk = 1;
Этот запрос включает все строки с максимальным временным штампом для каждого ключа.
Визуализация
Представьте каждый ключ как уникальный временной отрезок, отмеченный снимками, где временные штампы играют роль даты съемки:
🗝 : 📸 (📅 Временной штамп)
Нашей задачей является нахождение самого позднего снимка для каждого ключа.
Ключ A:
- 📸 (📅 1 янв.)
- 📸 (📅 2 февр.) <- Вот этот!
- 📸 (📅 15 янв.)
Ключ B:
- 📸 (📅 3 марта)
- 📸 (📅 15 марта) <- Вот этот!
- 📸 (📅 20 февр.)
Запрос действует как фотокамера, которая выбирает самый свежий снимок для каждого ключа:
SELECT DISTINCT ON (key) key, data, timestamp
FROM records
ORDER BY key, timestamp DESC;
В результате получим: 🗝 A: 📸 (📅 2 февр.), 🗝 B: 📸 (📅 15 марта)
Адаптация к разным реализациям SQL
Реализации SQL могут существенно различаться. Так, команда
DISTINCT ON отлично подходит для PostgreSQL, но может быть неприемлема для MySQL или SQL Server. В связи с этим следует отдавать предпочтение подходам, которые были описаны ранее, или оконным функциям, поскольку они обладают широкими возможностями поддержки.
- Обеспечьте совместимость запросов с спецификой текущей СУБД и ее версии.
- Обратитесь к руководствам или документации, и используйте специфичные для конкретной СУБД функции для решения более сложных задач.
Оптимизация под большие наборы данных
В случае работы с большими объемами данных, запросы могут создавать существенную нагрузку на систему. Индексация столбцов
key и
timestamp может значительно повысить эффективность выполнения запросов.
- Изучите план выполнения запроса, используя команду EXPLAIN или ее аналоги.
- Чтобы увеличить эффективность, настройте индексы, посмотрите на возможность разделения и, если это необходимо, даже денормализацию данных.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы