Выбор строк SQL по нескольким условиям одного столбца#Основы SQL #SELECT и выборка данных #WHERE и фильтрация
Быстрый ответ
Если требуется выбрать строки, соответствующие нескольким значениям в конкретном столбце, вы можете применить оператор
IN, позволяющий перечислить необходимые значения:
-- 'Немо', 'Дори' и 'Брюс' собираются вместе поужинать
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваш_столбец IN ('Немо', 'Дори', 'Брюс');
Если условия имеют большую сложность и не сводятся к списку, возможно использование логического оператора
OR:
-- Брюс заявляет: "Я дружелюбная акула, не бездумный хищник"
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваш_столбец > 'Немо' OR ваш_столбец = 'Брюс';
Для создания более сложных фильтраций вы можете использовать подзапросы:
-- Анемоны всегда кажутся домашнее уютными!
SELECT * FROM ваша_таблица
JOIN (
SELECT ваш_столбец FROM ваша_таблица WHERE ваше_условие
) AS фильтр
ON ваша_таблица.ваш_столбец = фильтр.ваш_столбец;
Не забывайте корректно вставлять названия таблицы и столбца, а также условие выборки в соответствии с вашей базой данных.
Использование совокупного подхода с применением GROUP BY и HAVING
Когда необходимо удостовериться в выполнении всех условий WHERE, может пригодиться сочетание операторов
GROUP BY и
HAVING:
-- Марлин, Дори и Краш — все они здесь собрались!
SELECT ContactID
FROM Contacts
WHERE Flag IN ('Марлин', 'Дори', 'Краш')
GROUP BY ContactID
HAVING COUNT(DISTINCT Flag) = 3;
Такой запрос обеспечит присутствие всех указанных значений в выборке.
Сопоставление множества критериев с использованием JOIN
В некоторых случаях критерии выборки могут представлять собой множественные соединения:
-- Я запомнила адрес: Шерман-стрит, дом 42, Валлаби Вей, Сидней!
SELECT a.ContactID
FROM Contacts a
JOIN Contacts b ON a.ContactID = b.ContactID AND b.Flag = 'Сидней'
JOIN Contacts c ON a.ContactID = c.ContactID AND c.Flag = 'Валлаби'
WHERE a.Flag = 'Шерман';
Такой подход может быть эффективным при небольшом количестве критериев и хорошо индексированных данных.
Выявление общих критериев с использованием INTERSECT
Оператор
INTERSECT позволяет выделить общие элементы для различных условий:
-- Хорошо, мы пришли, Пич!
-- Племянница стоматолога, Дарла, снова здесь.
SELECT ContactID FROM Contacts WHERE Flag = 'Пич'
INTERSECT
SELECT ContactID FROM Contacts WHERE Flag = 'Дарла';
Применение
INTERSECT может упростить запросы и повысить их эффективность.
Визуализация
Можно представить условия
WHERE в виде последовательности фильтров, уточняющих данные на каждом этапе:
🚰: Вода (Данные) -> | Фильтр 1 (Условие WHERE A) | -> | Фильтр 2 (Условие WHERE B) | -> 🥤 (Очищенные данные)
Учет эффективности
Необходимо учитывать такие параметры, как:
- Количество элементов в списке: чем короче список, тем быстрее обработка.
- Уникальность результатов: важно отсекать дублирования с помощью операторов
GROUP BYи
HAVING.
- Сложность подзапросов: они могут замедлить обработку, учет индексации может помочь ускорить запросы.
Волокуша в виде возможных сложностей
Вот что следует учитывать:
- Типы данных: слежение за соответствием данных в условиях имеет значительное значение.
- Дубликаты: контролируйте уникальность данных с применением
COUNT(DISTINCT ...).
- Подобные совпадения: для поиска схожих значений используйте
LIKE.
Точность
Независимо от масштаба задачи, на своей стороне у вас всегда есть
IN,
GROUP BY,
JOIN и
INTERSECT, помогающие с навигацией по данным. Продолжайте работать с условиями
WHERE – и все получится!
Полезные материалы
- SQL WHERE Clause — W3Schools представляет понятные примеры применения WHERE.
- SQL – AND and OR Conjunctive Operators — Tutorialspoint поможет разобраться с логическими операторами AND, OR, NOT.
- SQL: JOINS — На ресурсе Techonthenet есть подробная информация о принципах работы соединений в SQL.
- PL/SQL Static SQL — Oracle предлагает информацию о выполнении запросов с PL/SQL, которая особенно полезна для работы со сложными условиями WHERE.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик