Выбор строк SQL по нескольким условиям одного столбца

#Основы SQL  #SELECT и выборка данных  #WHERE и фильтрация  
Быстрый ответ

Если требуется выбрать строки, соответствующие нескольким значениям в конкретном столбце, вы можете применить оператор IN, позволяющий перечислить необходимые значения:

-- 'Немо', 'Дори' и 'Брюс' собираются вместе поужинать
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваш_столбец IN ('Немо', 'Дори', 'Брюс');

Если условия имеют большую сложность и не сводятся к списку, возможно использование логического оператора OR:

-- Брюс заявляет: "Я дружелюбная акула, не бездумный хищник"
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваш_столбец > 'Немо' OR ваш_столбец = 'Брюс';

Для создания более сложных фильтраций вы можете использовать подзапросы:

-- Анемоны всегда кажутся домашнее уютными!
SELECT * FROM ваша_таблица
JOIN (
  SELECT ваш_столбец FROM ваша_таблица WHERE ваше_условие
  ) AS фильтр
ON ваша_таблица.ваш_столбец = фильтр.ваш_столбец;

Не забывайте корректно вставлять названия таблицы и столбца, а также условие выборки в соответствии с вашей базой данных.

Использование совокупного подхода с применением GROUP BY и HAVING

Когда необходимо удостовериться в выполнении всех условий WHERE, может пригодиться сочетание операторов GROUP BY и HAVING:

-- Марлин, Дори и Краш — все они здесь собрались!
SELECT ContactID
FROM Contacts
WHERE Flag IN ('Марлин', 'Дори', 'Краш')
GROUP BY ContactID
HAVING COUNT(DISTINCT Flag) = 3;

Такой запрос обеспечит присутствие всех указанных значений в выборке.

Сопоставление множества критериев с использованием JOIN

В некоторых случаях критерии выборки могут представлять собой множественные соединения:

-- Я запомнила адрес: Шерман-стрит, дом 42, Валлаби Вей, Сидней!
SELECT a.ContactID
FROM Contacts a
JOIN Contacts b ON a.ContactID = b.ContactID AND b.Flag = 'Сидней'
JOIN Contacts c ON a.ContactID = c.ContactID AND c.Flag = 'Валлаби'
WHERE a.Flag = 'Шерман';

Такой подход может быть эффективным при небольшом количестве критериев и хорошо индексированных данных.

Выявление общих критериев с использованием INTERSECT

Оператор INTERSECT позволяет выделить общие элементы для различных условий:

-- Хорошо, мы пришли, Пич!
-- Племянница стоматолога, Дарла, снова здесь.
SELECT ContactID FROM Contacts WHERE Flag = 'Пич'
INTERSECT
SELECT ContactID FROM Contacts WHERE Flag = 'Дарла';

Применение INTERSECT может упростить запросы и повысить их эффективность.

Визуализация

Можно представить условия WHERE в виде последовательности фильтров, уточняющих данные на каждом этапе:

🚰: Вода (Данные) -> | Фильтр 1 (Условие WHERE A) | -> | Фильтр 2 (Условие WHERE B) | -> 🥤 (Очищенные данные)

Учет эффективности

Необходимо учитывать такие параметры, как:

  • Количество элементов в списке: чем короче список, тем быстрее обработка.
  • Уникальность результатов: важно отсекать дублирования с помощью операторов GROUP BY и HAVING.
  • Сложность подзапросов: они могут замедлить обработку, учет индексации может помочь ускорить запросы.

Волокуша в виде возможных сложностей

Вот что следует учитывать:

  • Типы данных: слежение за соответствием данных в условиях имеет значительное значение.
  • Дубликаты: контролируйте уникальность данных с применением COUNT(DISTINCT ...).
  • Подобные совпадения: для поиска схожих значений используйте LIKE.

Точность

Независимо от масштаба задачи, на своей стороне у вас всегда есть IN, GROUP BY, JOIN и INTERSECT, помогающие с навигацией по данным. Продолжайте работать с условиями WHERE – и все получится!

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

