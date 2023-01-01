Выбор строк SQL по нескольким условиям одного столбца

Быстрый ответ

Если требуется выбрать строки, соответствующие нескольким значениям в конкретном столбце, вы можете применить оператор IN , позволяющий перечислить необходимые значения:

SQL Скопировать код -- 'Немо', 'Дори' и 'Брюс' собираются вместе поужинать SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваш_столбец IN ('Немо', 'Дори', 'Брюс');

Если условия имеют большую сложность и не сводятся к списку, возможно использование логического оператора OR :

SQL Скопировать код -- Брюс заявляет: "Я дружелюбная акула, не бездумный хищник" SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваш_столбец > 'Немо' OR ваш_столбец = 'Брюс';

Для создания более сложных фильтраций вы можете использовать подзапросы:

SQL Скопировать код -- Анемоны всегда кажутся домашнее уютными! SELECT * FROM ваша_таблица JOIN ( SELECT ваш_столбец FROM ваша_таблица WHERE ваше_условие ) AS фильтр ON ваша_таблица.ваш_столбец = фильтр.ваш_столбец;

Не забывайте корректно вставлять названия таблицы и столбца, а также условие выборки в соответствии с вашей базой данных.

Использование совокупного подхода с применением GROUP BY и HAVING

Когда необходимо удостовериться в выполнении всех условий WHERE, может пригодиться сочетание операторов GROUP BY и HAVING :

SQL Скопировать код -- Марлин, Дори и Краш — все они здесь собрались! SELECT ContactID FROM Contacts WHERE Flag IN ('Марлин', 'Дори', 'Краш') GROUP BY ContactID HAVING COUNT(DISTINCT Flag) = 3;

Такой запрос обеспечит присутствие всех указанных значений в выборке.

Сопоставление множества критериев с использованием JOIN

В некоторых случаях критерии выборки могут представлять собой множественные соединения:

SQL Скопировать код -- Я запомнила адрес: Шерман-стрит, дом 42, Валлаби Вей, Сидней! SELECT a.ContactID FROM Contacts a JOIN Contacts b ON a.ContactID = b.ContactID AND b.Flag = 'Сидней' JOIN Contacts c ON a.ContactID = c.ContactID AND c.Flag = 'Валлаби' WHERE a.Flag = 'Шерман';

Такой подход может быть эффективным при небольшом количестве критериев и хорошо индексированных данных.

Выявление общих критериев с использованием INTERSECT

Оператор INTERSECT позволяет выделить общие элементы для различных условий:

SQL Скопировать код -- Хорошо, мы пришли, Пич! -- Племянница стоматолога, Дарла, снова здесь. SELECT ContactID FROM Contacts WHERE Flag = 'Пич' INTERSECT SELECT ContactID FROM Contacts WHERE Flag = 'Дарла';

Применение INTERSECT может упростить запросы и повысить их эффективность.

Визуализация

Можно представить условия WHERE в виде последовательности фильтров, уточняющих данные на каждом этапе:

Markdown Скопировать код 🚰: Вода (Данные) -> | Фильтр 1 (Условие WHERE A) | -> | Фильтр 2 (Условие WHERE B) | -> 🥤 (Очищенные данные)

Учет эффективности

Необходимо учитывать такие параметры, как:

Количество элементов в списке : чем короче список, тем быстрее обработка.

: чем короче список, тем быстрее обработка. Уникальность результатов : важно отсекать дублирования с помощью операторов GROUP BY и HAVING .

: важно отсекать дублирования с помощью операторов и . Сложность подзапросов: они могут замедлить обработку, учет индексации может помочь ускорить запросы.

Волокуша в виде возможных сложностей

Вот что следует учитывать:

Типы данных : слежение за соответствием данных в условиях имеет значительное значение.

: слежение за соответствием данных в условиях имеет значительное значение. Дубликаты : контролируйте уникальность данных с применением COUNT(DISTINCT ...) .

: контролируйте уникальность данных с применением . Подобные совпадения: для поиска схожих значений используйте LIKE .

Точность

Независимо от масштаба задачи, на своей стороне у вас всегда есть IN , GROUP BY , JOIN и INTERSECT , помогающие с навигацией по данным. Продолжайте работать с условиями WHERE – и все получится!

Полезные материалы