Выбор столбцов в SQL не включенных в Group By: решение

#SQL для аналитиков  #SELECT и выборка данных  #GROUP BY и агрегации  
Быстрый ответ

Если вам нужно включить в запрос колонки, которые не упоминаются в GROUP BY, используйте агрегатные функции SQL, такие как MAX() или MIN(). Они позволяют выделить отдельные значения из сгруппированных строк. Для выборки специфических значений, связанных с агрегацией, примените коррелирующие подзапросы. Это основные методы решения этой задачи.

Пример использования агрегатной функции:

--Поиск последнего заказа каждого клиента
SELECT customer_id, MAX(last_order_date) 
FROM orders 
GROUP BY customer_id;

Пример с коррелирующим подзапросом:

--Вывод последней даты заказа для каждого клиента
SELECT customer_id, 
    (SELECT MAX(order_date) FROM orders o2 WHERE o2.customer_id = o1.customer_id) 
FROM orders o1 
GROUP BY customer_id;
Углубляемся в сложности

Для работы с сложными запросами и детализации данных используйте общие табличные выражения (CTE) и оконные функции, такие как ROW_NUMBER() или RANK(). Они позволяют оперировать строками в контексте группирования.

CTE и оконные функции: примечания на полях!

--Кто первый в списке заказов? Более точно будет спросить, у кого RANK равен 1?
WITH RankedOrders AS (
  SELECT
    order_id,
    customer_id,
    order_date,
    RANK() OVER (PARTITION BY customer_id ORDER BY order_date DESC) as rank
  FROM orders
)
SELECT order_id, customer_id, order_date
FROM RankedOrders
WHERE rank = 1;

Избегаем подводных камней

Убедитесь, что все колонки в SELECT либо включены в агрегацию, либо присутствуют в GROUP BY. Будьте внимательны к дублирующимся данным, если в таблице нет механизмов для проверки уникальности. Фильтрация по условиям WHERE не должна быть невнятной: используйте четкие условия фильтрации для ограничения результатов.

Визуализация

Давайте представим, как выглядит выбор колонки, которая не попала в клаузу GROUP BY:

| GROUP BY city🌆    | SUM(population)👥 | AVG(income)💰 | CITY_AREA(не в группе)🏞️ |
| ----------------- | ----------------- | ------------- | ----------------------- |
| New York          | 8,336,817         | 85,000        | ❓                       |
| Los Angeles       | 3,979,576         | 75,000        | ❓                       |
| Chicago           | 2,693,976         | 70,000        | ❓                       |

Как будто колонка CITY_AREA исчезает после применения GROUP BY :

GROUP BY city🌆 – показывает: [🌆, 👥, 💰]
CITY_AREA🏞️ – отображено как: [???]

Вывод: CITY_AREA уходит в тень при применении GROUP BY.

Преодолеваем трудности: стратегия объединения

Для включения колонок, отсутствующих в GROUP BY, можно объединить агрегированные результаты с исходным набором данных, сохраняя при этом детальную информацию о строках вместе с группировкой.

Процесс объединения

--Сортируем заказы
SELECT o1.customer_id, o1.order_id, o1.order_details, o.max_date
FROM orders o1
JOIN (SELECT customer_id, MAX(order_date) AS max_date FROM orders GROUP BY customer_id) o
ON o1.customer_id = o.customer_id AND o1.order_date = o.max_date;

Акробатика с избеганием дубликатов

Если одна и та же максимальная дата в сочетании с идентификатором группы не уникальна, могут появиться дубликаты. Для предотвращения этой нежелательной "охоты за клонами", поместите дополнительные колонны в агрегатные функции или используйте их как дополнительные условия JOIN.

Подзапросы: ваша секретная техника

Если нужно изолировать данные, связанные с агрегацией, подзапросы или CTE могут стать неоценимыми помощниками. Их объединение с исходной таблицей даст доступ к колонкам, которые не входят в группировку.

--Сгруппированы, но не забыты!
SELECT o.order_id, o.customer_id, o.order_details, a.max_order_date
FROM orders o
JOIN (SELECT customer_id, MAX(order_date) AS max_order_date FROM orders GROUP BY customer_id) a
ON o.customer_id = a.customer_id;

