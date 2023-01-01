Выбор столбцов в SQL не включенных в Group By: решение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если вам нужно включить в запрос колонки, которые не упоминаются в GROUP BY , используйте агрегатные функции SQL, такие как MAX() или MIN() . Они позволяют выделить отдельные значения из сгруппированных строк. Для выборки специфических значений, связанных с агрегацией, примените коррелирующие подзапросы. Это основные методы решения этой задачи.

Пример использования агрегатной функции:

SQL Скопировать код --Поиск последнего заказа каждого клиента SELECT customer_id, MAX(last_order_date) FROM orders GROUP BY customer_id;

Пример с коррелирующим подзапросом:

SQL Скопировать код --Вывод последней даты заказа для каждого клиента SELECT customer_id, (SELECT MAX(order_date) FROM orders o2 WHERE o2.customer_id = o1.customer_id) FROM orders o1 GROUP BY customer_id;

Углубляемся в сложности

Для работы с сложными запросами и детализации данных используйте общие табличные выражения (CTE) и оконные функции, такие как ROW_NUMBER() или RANK() . Они позволяют оперировать строками в контексте группирования.

CTE и оконные функции: примечания на полях!

SQL Скопировать код --Кто первый в списке заказов? Более точно будет спросить, у кого RANK равен 1? WITH RankedOrders AS ( SELECT order_id, customer_id, order_date, RANK() OVER (PARTITION BY customer_id ORDER BY order_date DESC) as rank FROM orders ) SELECT order_id, customer_id, order_date FROM RankedOrders WHERE rank = 1;

Избегаем подводных камней

Убедитесь, что все колонки в SELECT либо включены в агрегацию, либо присутствуют в GROUP BY . Будьте внимательны к дублирующимся данным, если в таблице нет механизмов для проверки уникальности. Фильтрация по условиям WHERE не должна быть невнятной: используйте четкие условия фильтрации для ограничения результатов.

Визуализация

Давайте представим, как выглядит выбор колонки, которая не попала в клаузу GROUP BY :

Markdown Скопировать код | GROUP BY city🌆 | SUM(population)👥 | AVG(income)💰 | CITY_AREA(не в группе)🏞️ | | ----------------- | ----------------- | ------------- | ----------------------- | | New York | 8,336,817 | 85,000 | ❓ | | Los Angeles | 3,979,576 | 75,000 | ❓ | | Chicago | 2,693,976 | 70,000 | ❓ |

Как будто колонка CITY_AREA исчезает после применения GROUP BY :

Markdown Скопировать код GROUP BY city🌆 – показывает: [🌆, 👥, 💰] CITY_AREA🏞️ – отображено как: [???]

Вывод: CITY_AREA уходит в тень при применении GROUP BY .

Преодолеваем трудности: стратегия объединения

Для включения колонок, отсутствующих в GROUP BY , можно объединить агрегированные результаты с исходным набором данных, сохраняя при этом детальную информацию о строках вместе с группировкой.

Процесс объединения

SQL Скопировать код --Сортируем заказы SELECT o1.customer_id, o1.order_id, o1.order_details, o.max_date FROM orders o1 JOIN (SELECT customer_id, MAX(order_date) AS max_date FROM orders GROUP BY customer_id) o ON o1.customer_id = o.customer_id AND o1.order_date = o.max_date;

Акробатика с избеганием дубликатов

Если одна и та же максимальная дата в сочетании с идентификатором группы не уникальна, могут появиться дубликаты. Для предотвращения этой нежелательной "охоты за клонами", поместите дополнительные колонны в агрегатные функции или используйте их как дополнительные условия JOIN .

Подзапросы: ваша секретная техника

Если нужно изолировать данные, связанные с агрегацией, подзапросы или CTE могут стать неоценимыми помощниками. Их объединение с исходной таблицей даст доступ к колонкам, которые не входят в группировку.

SQL Скопировать код --Сгруппированы, но не забыты! SELECT o.order_id, o.customer_id, o.order_details, a.max_order_date FROM orders o JOIN (SELECT customer_id, MAX(order_date) AS max_order_date FROM orders GROUP BY customer_id) a ON o.customer_id = a.customer_id;

