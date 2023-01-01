Выбор столбцов в SQL не включенных в Group By: решение#SQL для аналитиков #SELECT и выборка данных #GROUP BY и агрегации
Быстрый ответ
Если вам нужно включить в запрос колонки, которые не упоминаются в
GROUP BY, используйте агрегатные функции SQL, такие как
MAX() или
MIN(). Они позволяют выделить отдельные значения из сгруппированных строк. Для выборки специфических значений, связанных с агрегацией, примените коррелирующие подзапросы. Это основные методы решения этой задачи.
Пример использования агрегатной функции:
--Поиск последнего заказа каждого клиента
SELECT customer_id, MAX(last_order_date)
FROM orders
GROUP BY customer_id;
Пример с коррелирующим подзапросом:
--Вывод последней даты заказа для каждого клиента
SELECT customer_id,
(SELECT MAX(order_date) FROM orders o2 WHERE o2.customer_id = o1.customer_id)
FROM orders o1
GROUP BY customer_id;
Углубляемся в сложности
Для работы с сложными запросами и детализации данных используйте общие табличные выражения (CTE) и оконные функции, такие как
ROW_NUMBER() или
RANK(). Они позволяют оперировать строками в контексте группирования.
CTE и оконные функции: примечания на полях!
--Кто первый в списке заказов? Более точно будет спросить, у кого RANK равен 1?
WITH RankedOrders AS (
SELECT
order_id,
customer_id,
order_date,
RANK() OVER (PARTITION BY customer_id ORDER BY order_date DESC) as rank
FROM orders
)
SELECT order_id, customer_id, order_date
FROM RankedOrders
WHERE rank = 1;
Избегаем подводных камней
Убедитесь, что все колонки в
SELECT либо включены в агрегацию, либо присутствуют в
GROUP BY. Будьте внимательны к дублирующимся данным, если в таблице нет механизмов для проверки уникальности. Фильтрация по условиям
WHERE не должна быть невнятной: используйте четкие условия фильтрации для ограничения результатов.
Визуализация
Давайте представим, как выглядит выбор колонки, которая не попала в клаузу
GROUP BY:
| GROUP BY city🌆 | SUM(population)👥 | AVG(income)💰 | CITY_AREA(не в группе)🏞️ |
| ----------------- | ----------------- | ------------- | ----------------------- |
| New York | 8,336,817 | 85,000 | ❓ |
| Los Angeles | 3,979,576 | 75,000 | ❓ |
| Chicago | 2,693,976 | 70,000 | ❓ |
Как будто колонка CITY_AREA исчезает после применения
GROUP BY :
GROUP BY city🌆 – показывает: [🌆, 👥, 💰]
CITY_AREA🏞️ – отображено как: [???]
Вывод: CITY_AREA уходит в тень при применении
GROUP BY.
Преодолеваем трудности: стратегия объединения
Для включения колонок, отсутствующих в
GROUP BY, можно объединить агрегированные результаты с исходным набором данных, сохраняя при этом детальную информацию о строках вместе с группировкой.
Процесс объединения
--Сортируем заказы
SELECT o1.customer_id, o1.order_id, o1.order_details, o.max_date
FROM orders o1
JOIN (SELECT customer_id, MAX(order_date) AS max_date FROM orders GROUP BY customer_id) o
ON o1.customer_id = o.customer_id AND o1.order_date = o.max_date;
Акробатика с избеганием дубликатов
Если одна и та же максимальная дата в сочетании с идентификатором группы не уникальна, могут появиться дубликаты. Для предотвращения этой нежелательной "охоты за клонами", поместите дополнительные колонны в агрегатные функции или используйте их как дополнительные условия
JOIN.
Подзапросы: ваша секретная техника
Если нужно изолировать данные, связанные с агрегацией, подзапросы или CTE могут стать неоценимыми помощниками. Их объединение с исходной таблицей даст доступ к колонкам, которые не входят в группировку.
--Сгруппированы, но не забыты!
SELECT o.order_id, o.customer_id, o.order_details, a.max_order_date
FROM orders o
JOIN (SELECT customer_id, MAX(order_date) AS max_order_date FROM orders GROUP BY customer_id) a
ON o.customer_id = a.customer_id;
Полезные материалы
- Обработка GROUP BY в MySQL – Официальная документация — основные принципы работы с
GROUP BYв MySQL.
- Клауза GROUP BY в SQL Server – Официальная документация от Microsoft — глубокое погружение в особенности
GROUP BYот Microsoft.
- Клауза GROUP BY в SQL – Учебник от W3Schools — профессиональный мастер-класс по использованию
GROUP BYв SQL в исполнении W3Schools.
- Документация PostgreSQL о агрегатных функциях — комплексное руководство по агрегатным функциям PostgreSQL.
- Новые вопросы с тегом 'group-by' – Database Administrators Stack Exchange — обсуждение вопросов о
GROUP BYв сообществе специалистов по базам данных.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик