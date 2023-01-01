Выбор SQL типа данных для хранения JSON: NVARCHAR, TEXT, BINARY

Быстрый ответ

Для эффективного хранения и обработки JSON-строк рекомендуется использовать специализированный тип данных JSON , предусмотренный вашей SQL-системой управления базами данных. Если такой тип не поддерживается, стоит обратить внимание на NVARCHAR(MAX) , подходящий для хранения JSON неограниченного объёма, или на VARCHAR для хранения данных меньшего размера.

PostgreSQL:

SQL Скопировать код -- Создайте новую таблицу с полем под JSON CREATE TABLE example (json_data JSON);

MySQL:

SQL Скопировать код -- Создаём таблицу для хранения JSON CREATE TABLE example (json_data JSON);

SQL Server:

SQL Скопировать код -- В Microsoft SQL Server используйте NVARCHAR(MAX) при необходимости хранить большие JSON-объекты CREATE TABLE example (json_data NVARCHAR(MAX));

Тип данных следует выбирать в соответствии с возможностями вашей СУБД и размером JSON-записей.

Тип

Если в вашей SQL-системе управления базами данных отсутствует встроенный тип для JSON, то на выручку приходит NVARCHAR(MAX) . Этот тип данных обладает следующими преимуществами:

Вместительность — способность хранить значительные по объему JSON-объекты.

— способность хранить значительные по объему JSON-объекты. Поддержка многоязычности — работа с символами в кодировке Unicode, что делает его универсальным решением.

— работа с символами в кодировке Unicode, что делает его универсальным решением. Готовность к использованию — простота взаимодействия с JSON-функциями, легче, чем утренний забег.

Рекомендуется избегать типов данных TEXT , NTEXT и IMAGE — они устарели и не соответствуют современным требованиям. Также не всегда целесообразно использовать VARBINARY(MAX) для хранения JSON, так как это подходит не для каждого сценария.

Визуализация

Представьте SQL-типы данных как парковочные места для ваших данных в формате JSON:

Markdown Скопировать код | Тип данных SQL | Описание | Метафора | | --------------- | --------------------------- | ----------------------------- | | JSON | Встроенная поддержка JSON | 🌐🚘 (Мировой путешественник) | | NVARCHAR(MAX) | Вместительный тип данных | 🚀🚐 (Космический вэн) | | VARCHAR(n) | Переменный размер до 'n' | 📏🚗 (Компактный авто) |

Парковочные места для JSON — это соответствующие места для хранения ваших данных в формате JSON:

Markdown Скопировать код 🎩🚘 JSON: Позволяет свободно работать с JSON, используя **интегрированные функции и опции индексации** 🎩🚘 NVARCHAR(MAX): Идеально подходит для **объёмных и мультиязычных данных** 🎩🚘 VARCHAR(n): Хорошо работает с малыми данными, размер которых известен заранее

Выбирая парковочное место для данных, вы обеспечиваете наиболее эффективное использование доступного пространства.

Интеграция JSON с SQL

Поддержка JSON в SQL Server

При работе с SQL Server 2016 и более поздними версиями, вы получаете возможность:

Хранить JSON в удобном виде, используя NVARCHAR(MAX) .

JSON в удобном виде, используя . Индексировать свойства JSON, улучшая производительность запросов.

свойства JSON, улучшая производительность запросов. Выполнять запросы с использованием JSON-функций для более удобного доступа и управления данными.

Сжатие — ключ к эффективности

Работая с большими массивами данных JSON, можно использовать COMPRESS с VARBINARY(MAX) , если функции JSON не требуются. Это всё равно, что поселиться в уютном, но не слишком просторном жилище.

Производительность — главный приоритет

Выбирая тип данных для JSON, учитывайте размер хранилища, скорость обработки и гибкость выполнения запросов. Преимущество индексации может ускорять выполнение запросов, но не забывайте о том, что это увеличивает занимаемое пространство. Сжатие может помочь сэкономить место, но будьте готовы к потенциальным задержкам в обработке.

Гармония — ключевой момент

Следовать трендам

Важно быть в курсе последних изменений в SQL Server, так как появление новых инструментов может значительно изменить общую картину.

Размер имеет значение

Тщательно подходите к выбору «дома» для ваших JSON-данных, учитывая их объём и необходимость в индексации. Небольшие объемы данных, не требующие индексации, могут быть успешно помещены в тип VARCHAR . Для крупных данных или запросов высокой сложности лучше подойдёт NVARCHAR(MAX) или же родные типы JSON .

Преимущества Azure

Будучи пользователь SQL Azure, вы получаете ряд преимуществ, включая родную поддержку JSON, в линии с SQL Server! Теперь вы можете ещё эффективнее управлять вашими JSON-данными в облачном пространстве!

