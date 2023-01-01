Выбор SQL типа данных для хранения JSON: NVARCHAR, TEXT, BINARY#SQL для аналитиков #Типы данных SQL #JSON в SQL
Быстрый ответ
Для эффективного хранения и обработки JSON-строк рекомендуется использовать специализированный тип данных
JSON, предусмотренный вашей SQL-системой управления базами данных. Если такой тип не поддерживается, стоит обратить внимание на
NVARCHAR(MAX), подходящий для хранения JSON неограниченного объёма, или на
VARCHAR для хранения данных меньшего размера.
PostgreSQL:
-- Создайте новую таблицу с полем под JSON
CREATE TABLE example (json_data JSON);
MySQL:
-- Создаём таблицу для хранения JSON
CREATE TABLE example (json_data JSON);
SQL Server:
-- В Microsoft SQL Server используйте NVARCHAR(MAX) при необходимости хранить большие JSON-объекты
CREATE TABLE example (json_data NVARCHAR(MAX));
Тип данных следует выбирать в соответствии с возможностями вашей СУБД и размером JSON-записей.
Тип
Если в вашей SQL-системе управления базами данных отсутствует встроенный тип для JSON, то на выручку приходит
NVARCHAR(MAX). Этот тип данных обладает следующими преимуществами:
- Вместительность — способность хранить значительные по объему JSON-объекты.
- Поддержка многоязычности — работа с символами в кодировке Unicode, что делает его универсальным решением.
- Готовность к использованию — простота взаимодействия с JSON-функциями, легче, чем утренний забег.
Рекомендуется избегать типов данных
TEXT,
NTEXT и
IMAGE — они устарели и не соответствуют современным требованиям. Также не всегда целесообразно использовать
VARBINARY(MAX) для хранения JSON, так как это подходит не для каждого сценария.
Визуализация
Представьте SQL-типы данных как парковочные места для ваших данных в формате JSON:
| Тип данных SQL | Описание | Метафора |
| --------------- | --------------------------- | ----------------------------- |
| JSON | Встроенная поддержка JSON | 🌐🚘 (Мировой путешественник) |
| NVARCHAR(MAX) | Вместительный тип данных | 🚀🚐 (Космический вэн) |
| VARCHAR(n) | Переменный размер до 'n' | 📏🚗 (Компактный авто) |
Парковочные места для JSON — это соответствующие места для хранения ваших данных в формате JSON:
🎩🚘 JSON: Позволяет свободно работать с JSON, используя **интегрированные функции и опции индексации**
🎩🚘 NVARCHAR(MAX): Идеально подходит для **объёмных и мультиязычных данных**
🎩🚘 VARCHAR(n): Хорошо работает с малыми данными, размер которых известен заранее
Выбирая парковочное место для данных, вы обеспечиваете наиболее эффективное использование доступного пространства.
Интеграция JSON с SQL
Поддержка JSON в SQL Server
При работе с SQL Server 2016 и более поздними версиями, вы получаете возможность:
- Хранить JSON в удобном виде, используя
NVARCHAR(MAX).
- Индексировать свойства JSON, улучшая производительность запросов.
- Выполнять запросы с использованием JSON-функций для более удобного доступа и управления данными.
Сжатие — ключ к эффективности
Работая с большими массивами данных JSON, можно использовать
COMPRESS с
VARBINARY(MAX), если функции JSON не требуются. Это всё равно, что поселиться в уютном, но не слишком просторном жилище.
Производительность — главный приоритет
Выбирая тип данных для JSON, учитывайте размер хранилища, скорость обработки и гибкость выполнения запросов. Преимущество индексации может ускорять выполнение запросов, но не забывайте о том, что это увеличивает занимаемое пространство. Сжатие может помочь сэкономить место, но будьте готовы к потенциальным задержкам в обработке.
Гармония — ключевой момент
Следовать трендам
Важно быть в курсе последних изменений в SQL Server, так как появление новых инструментов может значительно изменить общую картину.
Размер имеет значение
Тщательно подходите к выбору «дома» для ваших JSON-данных, учитывая их объём и необходимость в индексации. Небольшие объемы данных, не требующие индексации, могут быть успешно помещены в тип
VARCHAR. Для крупных данных или запросов высокой сложности лучше подойдёт
NVARCHAR(MAX) или же родные типы
JSON.
Преимущества Azure
Будучи пользователь SQL Azure, вы получаете ряд преимуществ, включая родную поддержку JSON, в линии с SQL Server! Теперь вы можете ещё эффективнее управлять вашими JSON-данными в облачном пространстве!
Екатерина Громова
аналитик данных