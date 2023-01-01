Выбор случайных строк в SQL: пример для таблицы customerNames

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для получения 10 случайных строк используйте следующие команды, в зависимости от вашей SQL-системы:

SQL Server:

SQL Скопировать код SELECT TOP 10 * FROM TableName ORDER BY NEWID(); -- Перемешиваем строки, как белки в колесе.

MySQL/SQLite:

SQL Скопировать код SELECT * FROM TableName ORDER BY RAND() LIMIT 10; -- Случайный выбор, как цифры в билете лотереи.

PostgreSQL:

SQL Скопировать код SELECT * FROM TableName ORDER BY RANDOM() LIMIT 10; -- Запускаем механизм случайности и извлекаем 10 строк.

Запросы вернут вам 10 случайных записей из таблицы TableName .

Генерация случайности в SQL

Выбор случайной строки — функция, предоставляемая SQL, и её реализация варьируется в разных СУБД. Результаты получаются непредсказуемыми, словно вы выбираете книгу с полки глазами закрытыми.

Различия случайности в SQL

Oracle: Oracle использует функцию dbms_random.value для создания случайного порядка. Ограничение строк достигается с помощью rownum .

SQL Скопировать код SELECT * FROM (SELECT * FROM TableName ORDER BY dbms_random.value) WHERE rownum <= 10; -- Oracle машет волшебной палочкой для перемешивания строк.

IBM DB2: В DB2 используется подход, аналогичный ORDER BY RAND() , для ограничения количества строк существует FETCH FIRST n ROWS ONLY .

SQL Скопировать код SELECT * FROM TableName ORDER BY RAND() FETCH FIRST 10 ROWS ONLY; -- Вариация DB2: "Выбери любую карту!"

Тюнинг производительности

Большие таблицы могут замедлить работу с использованием функций случайности, как RAND() или NEWID() . SQL Server предлагает альтернативный метод TABLESAMPLE для улучшения эффективности.

SQL Скопировать код SELECT * FROM TableName TABLESAMPLE (10 PERCENT); -- Выбираем подарки из коробки с данными.

При использовании TABLESAMPLE на больших наборах данных может потребоваться дополнительная настройка для обеспечения одинакового распределения выборки.

При работе с большими таблицами рекомендуется сначала ограничить количество обрабатываемых строк.

SQL Скопировать код SELECT TOP 10 * FROM (SELECT * FROM TableName WHERE SomeCondition = true) AS FilteredTable ORDER BY NEWID(); -- Фильтрация данных перед их перемешиванием — это разумно.

Адаптируйте ваши SQL-запросы в соответствии с потребностями ваших наборов данных и схем, чтобы достичь оптимального баланса между скоростью и случайностью.

Значение индексов

Помимо всего прочего, помните, что индексы ускоряют поиск по базе данных и могут существенно увеличить производительность запросов. Они не генерируют случайность напрямую, но неоценимы при предварительной фильтрации данных, прежде чем будет применяться функция случайности.

Визуализация

Рассмотрим колоду карт (🃏):

plaintext Скопировать код До: [2♠, 5♦, 7♣, 9♥, J♠, Q♦, K♣, A♥] -- Колода до перемешивания!

Применяем ORDER BY NEWID() или аналог:

plaintext Скопировать код Перемешивание: 🃏🔀 -- Время магии и перемешивания.

Выбираем случайные карты:

Markdown Скопировать код После: [Q♦, 2♠, A♥, 7♣] -- Берем те карты, которые нам выпали.

В SQL это выглядит так:

SQL Скопировать код SELECT * FROM deck ORDER BY NEWID(); -- Перетасовываем и раздаем!

Важно перемешать строки также, как вы тасуете игральные карты, и выбрать карты, которые удивят ваших оппонентов!

Практическое применение и вариации случайности в SQL

Выбор случайных строк находит своё применение во множестве практических ситуаций:

Тестирование ПО

Выбирая случайные строки, вы можете проверить различные аспекты и изучить предельные случаи при тестировании баз данных или функциональности ПО, словно вы ищете ошибки в горе бегемотов.

Развитие игрового процесса

Случайность — важный компонент в игродизайне, влияющий на непредсказуемость событий или выпадение итемов. SQL-функции могут служить реальным источником вариативности геймплея!

Применение в Data Science

Случайная выборка данных для статистического анализа или обучения алгоритмов в области машинного обучения может помочь в улучшении качества. Это как выбор мозгов для вашего AI!

Избегаем ошибок

При использовании случайности в SQL могут возникнуть некоторые ошибки:

Частое использование функций, таких как ORDER BY RAND() , может плохо сказываться на производительности .

, может плохо сказываться на . Функции RAND() и RANDOM() могут вести себя по-разному в разных СУБД — важно учитывать различия в начальных значениях .

и могут вести себя по-разному в разных СУБД — важно учитывать различия в . Будьте особенно внимательны при использовании случайных подзапросов в JOIN — они могут работать не так, как вы ожидаете, при неправильном использовании.

Полезные материалы