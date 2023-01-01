Выбор последних строк из набора данных в SQL: аналог TOP (200)

Быстрый ответ

Для выбора нескольких последних записей используйте ORDER BY с ключевым словом DESC для сортировки в обратном порядке, вкупе с LIMIT , обеспечивающим необходимое количество строк. Для таблицы YourTable следующий SQL-запрос вернет последние три строки:

SQL Скопировать код SELECT * FROM YourTable ORDER BY id DESC LIMIT 3;

Здесь id — это поле, определяющее последовательность строк. Данный запрос извлекает три последних строки таблицы YourTable , имея схожесть с процессом выхода из помещения, когда последними остаются шаги.

Подробное разъяснение ORDER BY DESC и LIMIT

При выделении последних записей из таблицы важно понимать действие сочетания ORDER BY и LIMIT . Команда ORDER BY упорядочивает данные по возрастанию (ASC) или убыванию (DESC) в выбранных колонках. LIMIT ограничивает количество возвращаемых строк отсортированных данных — эффективно сочетаясь, как дуэт супергероев в лице Ант-Мена и Осы!

Работа с большими объемами данных

При работе со значительными объемами данных, использование ORDER BY DESC может повлиять на производительность. Применение индексов и методов пакетной обработки способствуют оптимизации производительности, служа своеобразной картой для ускоренного поиска данных.

Практические сценарии применения

Выбор последних записей настолько разнообразен, как уникальны отпечатки пальцев. Например, из таблицы финансовых операций можно извлечь последние транзакции, а в таблице сенсорных показателей — свежайшие данные. Гибкий SQL-запрос способствует эффективному решению бизнес-задач и аналитических заданий — будьте готовы к тому, что SQL не даёт готовых рецептов, каждая ситуация уникальна.

Визуализация

Представим колоду карт 🂥, 🂤, 🂣, как строки в таблице:

Markdown Скопировать код Верх колоды (первая строка) ➡️ [🂡, 🂢, 🂣, 🂤, 🂥]

Следующий запрос выбирает последние три карты из колоды:

SQL Скопировать код SELECT * FROM deck ORDER BY entry_time DESC LIMIT 3;

В результате получаем:

Markdown Скопировать код Низ колоды ➡️ [🂥, 🂤, 🂣] // Самые последние строки

Этот SQL-трюк можно сравнить с трюком мага, который вытаскивает донные карты колоды.

Точность запроса

Важно подчеркнуть, что сочетание ORDER BY DESC и LIMIT выбирает последние записи только для упорядоченных полей при условии, что данные не подвергались существенным изменениям. Если DML-операции активно изменяют данные, то порядок может исказиться и «последние» строки не будут соответствовать «новейшим» или «самым свежим» — это как определить самого младшего ребенка в семье с годовым приростом близнецов!

Продвинутые методы SQL для выбора последних записей

В СУБД, где нет опции LIMIT , можно использовать команду SELECT TOP (200) в сочетании с ORDER BY и подзапросами. Пример запроса для SQL Server или MS Access:

SQL Скопировать код SELECT TOP 3 * FROM ( SELECT TOP 100 PERCENT * FROM YourTable ORDER BY id DESC ) AS reversed ORDER BY id ASC;

Сначала выбираются записи в порядке убывания, потом в подзапросе используется TOP 3 , чтобы выделить три последних строки в порядке возрастания данных — этот прием в SQL можно сравнить с иллюзией изогнутой ложки.

Советы по улучшению производительности

Примените индексы к полю, используемому при сортировке, что позволит ускорить операции с ORDER BY .

к полю, используемому при сортировке, что позволит ускорить операции с . При работе с большими объемами данных следует рассмотреть методы пакетной обработки или постраничных запросов .

или . Для уменьшения нагрузки и ускорения часто выполняемых запросов последних записей полезно использовать подходы к стратегиям кэширования.

Полезные материалы