Выбор последней записи в Oracle: ORDER BY и ROWNUM
Быстрый ответ
Для того, чтобы верно использовать
ORDER BY и
ROWNUM в Oracle, следует прибегнуть к подзапросам. Сначала произведите сортировку результатов внутри подзапроса. Только после этого примените ограничение
ROWNUM:
SELECT * FROM (
-- Сначала сортируем результаты
SELECT col1, col2, ROWNUM AS rn
FROM your_table
ORDER BY col1, col2 DESC
)
WHERE rn <= 10; -- Теперь применяем ROWNUM
Такой подход позволяет извлечь первые 10 записей из уже отсортированных данных.
Особенности использования: ORDER BY, ROWNUM и WHERE-клауза
Отметим, что в SQL Oracle важен порядок выполнения операторов, особенно при работе с
ORDER BY и
ROWNUM. Клауза
WHERE исполняется раньше
ORDER BY, поэтому прямое применение
ROWNUM может приносить неожиданные результаты.
Порядок выполняемых операций
Для корректного сочетания
ROWNUM и
ORDER BY важно уяснить, что
ROWNUM присваивается перед сортировкой строк. Именно поэтому подзапросы являются не просто хорошей практикой, а обязательным условием. В противном случае прийдется столкнуться с абсолютно неожиданными результатами.
-- Этот запрос не даст ожидаемого результата, не повторяйте его!
SELECT ROWNUM, col1
FROM your_table
WHERE ROWNUM <= 10
ORDER BY col1;
В данном случае
ROWNUM присваивается до сортировки, и
ORDER BY на результат не влияет, что приводит к непредсказуемым и неотсортированным данным.
Альтернатива для ROWNUM
Если работаете на Oracle 12c или более поздних версиях, рекомендуем воспользоваться клаузами
FETCH FIRST и
OFFSET. Они делают код более понятным:
SELECT col1, col2
FROM your_table
ORDER BY col1 DESC -- Сортируем данные в обратном порядке.
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY; -- Современный синтаксис для выборки первых 10 строк.
Учет временных меток
Иной раз можно обойтись без сортировки при выборе самых свежих записей, если использовать функции агрегации, например,
MAX(), в подзапросе:
SELECT t.*
FROM (
SELECT MAX(t_stamp), col1
FROM your_table
GROUP BY col1
) subq
JOIN your_table t ON t.t_stamp = subq.MAX(t_stamp);
Оптимизация выборки данных
Важно экономично подходить к выборке данных, подобно тому как не стоит переедать на буфете. По этой причине рекомендуется выбирать конкретные столбцы, а не использовать
SELECT * без необходимости:
SELECT col1, col2, ROWNUM AS rn
FROM your_table
ORDER BY col1, col2 DESC
Визуализация
Можно представить принципы работы
ORDER BY и
ROWNUM в Oracle с помощью аналогии с колодой карт.
Карты до сортировки: [🂡, 🂷, 🂮, 🂢, 🃑]
Нам надо их отсортировать (
ORDER BY) и взять первые три (
ROWNUM <= 3).
Шаг 1: Сортируем колоду ----> [🂢, 🂡, 🂷, 🂮, 🃑]
Шаг 2: Берем первые три ----> [🂢, 🂡, 🂷]
После сортировки мы забираем карты, которые решили использовать – это можно сравнить с подготовкой колоды карт к игре.
Экономия времени: использование TO_DATE и ручных ограничений
Знакомство с TO_DATE
Функция
TO_DATE в Oracle позволяет эффективно ограничивать по времени результаты:
SELECT col1
FROM (
SELECT col1, col2, ROWNUM AS rn
FROM your_table
WHERE col2 >= TO_DATE('2023-01-01', 'YYYY-MM-DD') -- Да придет с нами новый 2023 год!
ORDER BY col2
)
WHERE rn <= 10;
Внесение ручных ограничений данных
Чтобы выбрать данные за определенный период, наиболее эффективно будет использовать клаузу «WHERE» внутри подзапроса:
SELECT col1, col2
FROM (
SELECT col1, col2
FROM your_table
ORDER BY col2 DESC -- Делаем путешествие в прошлое!
)
WHERE col2 BETWEEN TO_DATE('2023-01-01', 'YYYY-MM-DD') AND TO_DATE('2023-01-31', 'YYYY-MM-DD');
Акцентируйте внимание на эффективности запросов и правильно поставьте ограничения в подзапросах, которые соответствуют вашим целям.
Полезные материалы
Виктор Ермаков
SQL-разработчик