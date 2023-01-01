Выбор последней записи в Oracle: ORDER BY и ROWNUM

Быстрый ответ

Для того, чтобы верно использовать ORDER BY и ROWNUM в Oracle, следует прибегнуть к подзапросам. Сначала произведите сортировку результатов внутри подзапроса. Только после этого примените ограничение ROWNUM :

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( -- Сначала сортируем результаты SELECT col1, col2, ROWNUM AS rn FROM your_table ORDER BY col1, col2 DESC ) WHERE rn <= 10; -- Теперь применяем ROWNUM

Такой подход позволяет извлечь первые 10 записей из уже отсортированных данных.

Особенности использования: ORDER BY, ROWNUM и WHERE-клауза

Отметим, что в SQL Oracle важен порядок выполнения операторов, особенно при работе с ORDER BY и ROWNUM . Клауза WHERE исполняется раньше ORDER BY , поэтому прямое применение ROWNUM может приносить неожиданные результаты.

Порядок выполняемых операций

Для корректного сочетания ROWNUM и ORDER BY важно уяснить, что ROWNUM присваивается перед сортировкой строк. Именно поэтому подзапросы являются не просто хорошей практикой, а обязательным условием. В противном случае прийдется столкнуться с абсолютно неожиданными результатами.

SQL Скопировать код -- Этот запрос не даст ожидаемого результата, не повторяйте его! SELECT ROWNUM, col1 FROM your_table WHERE ROWNUM <= 10 ORDER BY col1;

В данном случае ROWNUM присваивается до сортировки, и ORDER BY на результат не влияет, что приводит к непредсказуемым и неотсортированным данным.

Альтернатива для ROWNUM

Если работаете на Oracle 12c или более поздних версиях, рекомендуем воспользоваться клаузами FETCH FIRST и OFFSET . Они делают код более понятным:

SQL Скопировать код SELECT col1, col2 FROM your_table ORDER BY col1 DESC -- Сортируем данные в обратном порядке. FETCH FIRST 10 ROWS ONLY; -- Современный синтаксис для выборки первых 10 строк.

Учет временных меток

Иной раз можно обойтись без сортировки при выборе самых свежих записей, если использовать функции агрегации, например, MAX() , в подзапросе:

SQL Скопировать код SELECT t.* FROM ( SELECT MAX(t_stamp), col1 FROM your_table GROUP BY col1 ) subq JOIN your_table t ON t.t_stamp = subq.MAX(t_stamp);

Оптимизация выборки данных

Важно экономично подходить к выборке данных, подобно тому как не стоит переедать на буфете. По этой причине рекомендуется выбирать конкретные столбцы, а не использовать SELECT * без необходимости:

SQL Скопировать код SELECT col1, col2, ROWNUM AS rn FROM your_table ORDER BY col1, col2 DESC

Визуализация

Можно представить принципы работы ORDER BY и ROWNUM в Oracle с помощью аналогии с колодой карт.

Карты до сортировки: [🂡, 🂷, 🂮, 🂢, 🃑]

Нам надо их отсортировать ( ORDER BY ) и взять первые три ( ROWNUM <= 3 ).

Markdown Скопировать код Шаг 1: Сортируем колоду ----> [🂢, 🂡, 🂷, 🂮, 🃑] Шаг 2: Берем первые три ----> [🂢, 🂡, 🂷]

После сортировки мы забираем карты, которые решили использовать – это можно сравнить с подготовкой колоды карт к игре.

Экономия времени: использование TO_DATE и ручных ограничений

Функция TO_DATE в Oracle позволяет эффективно ограничивать по времени результаты:

SQL Скопировать код SELECT col1 FROM ( SELECT col1, col2, ROWNUM AS rn FROM your_table WHERE col2 >= TO_DATE('2023-01-01', 'YYYY-MM-DD') -- Да придет с нами новый 2023 год! ORDER BY col2 ) WHERE rn <= 10;

Внесение ручных ограничений данных

Чтобы выбрать данные за определенный период, наиболее эффективно будет использовать клаузу «WHERE» внутри подзапроса:

SQL Скопировать код SELECT col1, col2 FROM ( SELECT col1, col2 FROM your_table ORDER BY col2 DESC -- Делаем путешествие в прошлое! ) WHERE col2 BETWEEN TO_DATE('2023-01-01', 'YYYY-MM-DD') AND TO_DATE('2023-01-31', 'YYYY-MM-DD');

Акцентируйте внимание на эффективности запросов и правильно поставьте ограничения в подзапросах, которые соответствуют вашим целям.

