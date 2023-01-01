Выбор последней оплаты каждого пользователя в MySQL с JOIN#SQL для аналитиков #MySQL / MariaDB #JOIN (соединения таблиц)
Быстрый ответ
Если требуется гарантировать получение ровно одной строки из второй таблицы при использовании INNER JOIN, можно использовать подзапрос с оператором
LIMIT 1. Этот подход успешно применяется, например, для извлечения самой последней записи.
SELECT t1.*, t2.*
FROM table1 t1
INNER JOIN (
SELECT *
FROM table2
ORDER BY some_column DESC -- выбор самых актуальных данных из table2
LIMIT 1
) AS t2 ON t1.id = t2.matching_id
В данном случае запрос гарантирует соединение
t1 только с самой последней записью
t2, исключая возможность дублирования строк.
Работа с группированными данными
Оптимизация выбора при помощи подзапроса с GROUP BY
Если есть необходимость работать с группированными данными – например, выбрать последний платёж каждого клиента – успешно применяются
GROUP BY и функция
MAX, чтобы определить последнюю дату платежа.
SELECT u.*, p.payment_amount, p.payment_date
FROM users u
INNER JOIN (
SELECT user_id, MAX(payment_date) AS latest_payment_date
FROM payments
GROUP BY user_id
) AS latest_payments ON u.id = latest_payments.user_id
INNER JOIN payments p ON p.user_id = u.id AND p.payment_date = latest_payments.latest_payment_date
WHERE u.package_id = 1
Применение ROW_NUMBER() для ранжирования
Функция
ROW_NUMBER() в сочетании с оконными функциями позволяет упорядочивать данные по определённому критерию. Это позволяет связывать пользователя с его последним платежом.
SELECT u.*, p.*
FROM users u
LEFT JOIN (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY payment_date DESC) AS rn
FROM payments
) AS p ON u.id = p.user_id AND p.rn = 1
WHERE u.package_id = 1
Улучшение производительности запросов при помощи определенных условий и оптимизаций
Фильтрация – ключевой элемент успеха
Для отсечения строк, отвечающих определенным критериям, можно использовать
JOIN с условиями или подзапросы с
NOT EXISTS.
Использование LEFT JOIN для отображения полного состава данных
Если требуется включить в выборку всех пользователей, включая тех, у кого нет платежей, лучшим решением будет применение
LEFT JOIN.
Выбор нужных столбцов для улучшения эффективности запроса
Правильный выбор конкретных столбцов может значительно повысить эффективность выполнения запроса, уменьшив объем обрабатываемых данных.
Правильная сортировка данных в подзапросах при работе с агрегированными данными
Следует обратить внимание на правильную сортировку агрегированных данных в подзапросе, чтобы в дальнейшем эти данные были корректно обработаны в основном запросе.
Визуализация
Представьте себе таблицу под названием "поезды" и таблицу "пассажиры". Наша задача – связать каждый поезд только с одним пассажиром. Вот как это реализуется с помощью
INNER JOIN:
|Поезд
|Пассажир
|Поезд 1
|Пассажир А
|Поезд 2
|Пассажир Б
|Поезд 3
|(нет данных)
SELECT t.train_id, p.passenger_id
FROM trains t
INNER JOIN (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY train_id ORDER BY priority) as row_num
FROM passengers
) p ON t.train_id = p.train_id AND p.row_num = 1;
В результате в каждом поезде оказывается только один пассажир, что и было нашей целью.
Софья Овчинникова
аналитик баз данных