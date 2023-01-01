Выбор поля в SQL при пустом значении: замена blank
Быстрый ответ
Для выбора первого ненулевого значения из столбцов можно использовать функцию
COALESCE вместе с
NULLIF для обработки пустых строк. Также возможно применение оператора
CASE для более сложных условий выбора.
-- Не всегда оптимальное решение является самым очевидным 😉
SELECT COALESCE(NULLIF(first_column, ''), second_column) AS result_column FROM your_table;
Для реализации более сложной логики используйте оператор
CASE:
-- Важно иметь план Б, не так ли? 🤷♀️
SELECT CASE WHEN first_column <> '' THEN first_column ELSE second_column END AS result_column FROM your_table;
Глубокий разбор: функции COALESCE и NULLIF
Функция
COALESCE в SQL возвращает первый аргумент, не равный
NULL. Функция
NULLIF, в свою очередь, выдает
NULL, если оба ее аргумента совпадают. Таким образом, пустая строка рассматривается как
NULL.
Интеллектуальная обработка: оператор CASE для пробельных символов
Оператор
CASE пригодится, когда нужно работать с составными условиями и разными столбцами. Например, вы можете изменить значение в столбце, если оно пустое или состоит из пробелов:
-- Никто не захочет пустое место или пробелы! 🚀
SELECT CASE
WHEN LEN(TRIM(first_column)) = 0 THEN second_column
ELSE first_column
END AS result_column
FROM your_table;
Визуализация
Попытайтесь представить выбор данных как сбор яблок с деревьев 🌳:
Первое дерево (🌳1): [🍎, , 🍎, ]
Второе дерево (🌳2): [ , 🍏, , 🍏]
Ваша задача: заполнить корзину яблоками 🧺 так, чтобы не было пустых мест!
| Место в корзине | Сбор с первого дерева (🌳1) | Сбор со второго дерева (🌳2) | Итоговый сбор 🧺 |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 🍎 | | 🍎 |
| 2 | | 🍏 | 🍏 |
| 3 | 🍎 | | 🍎 |
| 4 | | 🍏 | 🍏 |
Вначале собирайте яблоки с первого дерева 🌳1, если оно полно плодов. В противном случае, обращайтесь к второму дереву 🌳2.
Для функции
COALESCE в SQL важна задача по поиску первого подходящего "яблока". 🍎 → 🍏 → 🧺
Настройки SQL: ANSINULLS и QUOTEDIDENTIFIER
Помните, что работа функций
COALESCE и
NULLIF может зависеть от конкретных параметров базы данных. При использовании пользовательских функций в SQL Server обязательно проверьте настройки
ANSI_NULLS и
QUOTED_IDENTIFIER.
Производительность против читаемости: Пользовательские функции
Создание пользовательских функций для проверки на пустоту улучшает читаемость кода, но может негативно влиять на производительность. Каждый вызов функции создает дополнительную нагрузку. Необходимо найти баланс между удобством и потенциальным ухудшением производительности.
Алина Карпова
инженер по данным