Выбор поля в SQL при пустом значении: замена blank

#SQL для аналитиков  #CASE WHEN  #NULL и обработка пропусков  
Быстрый ответ

Для выбора первого ненулевого значения из столбцов можно использовать функцию COALESCE вместе с NULLIF для обработки пустых строк. Также возможно применение оператора CASE для более сложных условий выбора.

-- Не всегда оптимальное решение является самым очевидным 😉
SELECT COALESCE(NULLIF(first_column, ''), second_column) AS result_column FROM your_table;

Для реализации более сложной логики используйте оператор CASE:

-- Важно иметь план Б, не так ли? 🤷‍♀️
SELECT CASE WHEN first_column <> '' THEN first_column ELSE second_column END AS result_column FROM your_table;
Глубокий разбор: функции COALESCE и NULLIF

Функция COALESCE в SQL возвращает первый аргумент, не равный NULL. Функция NULLIF, в свою очередь, выдает NULL, если оба ее аргумента совпадают. Таким образом, пустая строка рассматривается как NULL.

Интеллектуальная обработка: оператор CASE для пробельных символов

Оператор CASE пригодится, когда нужно работать с составными условиями и разными столбцами. Например, вы можете изменить значение в столбце, если оно пустое или состоит из пробелов:

-- Никто не захочет пустое место или пробелы! 🚀
SELECT CASE 
  WHEN LEN(TRIM(first_column)) = 0 THEN second_column 
  ELSE first_column 
END AS result_column 
FROM your_table;

Визуализация

Попытайтесь представить выбор данных как сбор яблок с деревьев 🌳:

Первое дерево (🌳1): [🍎, , 🍎, ]
Второе дерево (🌳2): [ , 🍏, , 🍏]

Ваша задача: заполнить корзину яблоками 🧺 так, чтобы не было пустых мест!

| Место в корзине | Сбор с первого дерева (🌳1) | Сбор со второго дерева (🌳2) | Итоговый сбор 🧺 |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1               | 🍎                         |                               | 🍎                 |
| 2               |                            | 🍏                            | 🍏                 |
| 3               | 🍎                         |                               | 🍎                 |
| 4               |                            | 🍏                            | 🍏                 |

Вначале собирайте яблоки с первого дерева 🌳1, если оно полно плодов. В противном случае, обращайтесь к второму дереву 🌳2.

Для функции COALESCE в SQL важна задача по поиску первого подходящего "яблока". 🍎 → 🍏 → 🧺

Настройки SQL: ANSINULLS и QUOTEDIDENTIFIER

Помните, что работа функций COALESCE и NULLIF может зависеть от конкретных параметров базы данных. При использовании пользовательских функций в SQL Server обязательно проверьте настройки ANSI_NULLS и QUOTED_IDENTIFIER.

Производительность против читаемости: Пользовательские функции

Создание пользовательских функций для проверки на пустоту улучшает читаемость кода, но может негативно влиять на производительность. Каждый вызов функции создает дополнительную нагрузку. Необходимо найти баланс между удобством и потенциальным ухудшением производительности.

Полезные материалы

  1. Функция COALESCE в SQL Server — подробное руководство по функции COALESCE в системе SQL Server.
  2. NVL — детальное описание функции NVL от Oracle.
  3. ISNULL (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — официальная справка по функции ISNULL от Microsoft.
  4. Обсуждение на Stack Overflow: использование COALESCE вместо ISNULL — диалог на форуме, в котором участники сравнивают применение функций COALESCE и ISNULL.
  5. Встраиваемые скалярные SQL-функции — основной справочник SQLite, описывающий функции управления потоком, включая обработку NULL.
Алина Карпова

инженер по данным

