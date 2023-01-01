Выбор поля в SQL при пустом значении: замена blank

Быстрый ответ

Для выбора первого ненулевого значения из столбцов можно использовать функцию COALESCE вместе с NULLIF для обработки пустых строк. Также возможно применение оператора CASE для более сложных условий выбора.

SQL Скопировать код -- Не всегда оптимальное решение является самым очевидным 😉 SELECT COALESCE(NULLIF(first_column, ''), second_column) AS result_column FROM your_table;

Для реализации более сложной логики используйте оператор CASE :

SQL Скопировать код -- Важно иметь план Б, не так ли? 🤷‍♀️ SELECT CASE WHEN first_column <> '' THEN first_column ELSE second_column END AS result_column FROM your_table;

Глубокий разбор: функции COALESCE и NULLIF

Функция COALESCE в SQL возвращает первый аргумент, не равный NULL . Функция NULLIF , в свою очередь, выдает NULL , если оба ее аргумента совпадают. Таким образом, пустая строка рассматривается как NULL .

Интеллектуальная обработка: оператор CASE для пробельных символов

Оператор CASE пригодится, когда нужно работать с составными условиями и разными столбцами. Например, вы можете изменить значение в столбце, если оно пустое или состоит из пробелов:

SQL Скопировать код -- Никто не захочет пустое место или пробелы! 🚀 SELECT CASE WHEN LEN(TRIM(first_column)) = 0 THEN second_column ELSE first_column END AS result_column FROM your_table;

Визуализация

Попытайтесь представить выбор данных как сбор яблок с деревьев 🌳:

Markdown Скопировать код Первое дерево (🌳1): [🍎, , 🍎, ] Второе дерево (🌳2): [ , 🍏, , 🍏]

Ваша задача: заполнить корзину яблоками 🧺 так, чтобы не было пустых мест!

Markdown Скопировать код | Место в корзине | Сбор с первого дерева (🌳1) | Сбор со второго дерева (🌳2) | Итоговый сбор 🧺 | |-----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------| | 1 | 🍎 | | 🍎 | | 2 | | 🍏 | 🍏 | | 3 | 🍎 | | 🍎 | | 4 | | 🍏 | 🍏 |

Вначале собирайте яблоки с первого дерева 🌳1, если оно полно плодов. В противном случае, обращайтесь к второму дереву 🌳2.

Для функции COALESCE в SQL важна задача по поиску первого подходящего "яблока". 🍎 → 🍏 → 🧺

Настройки SQL: ANSINULLS и QUOTEDIDENTIFIER

Помните, что работа функций COALESCE и NULLIF может зависеть от конкретных параметров базы данных. При использовании пользовательских функций в SQL Server обязательно проверьте настройки ANSI_NULLS и QUOTED_IDENTIFIER .

Производительность против читаемости: Пользовательские функции

Создание пользовательских функций для проверки на пустоту улучшает читаемость кода, но может негативно влиять на производительность. Каждый вызов функции создает дополнительную нагрузку. Необходимо найти баланс между удобством и потенциальным ухудшением производительности.

