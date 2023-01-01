Выбор подстроки до символа в Oracle SQL: решение

Быстрый ответ

Готовы приступить к работе с подстроками в SQL? Для извлечения строки до указанного символа используйте функции SUBSTR и INSTR :

SQL Скопировать код SELECT SUBSTR(your_column, 1, INSTR(your_column, '|') – 1) FROM your_table;

Таким образом, вы удаляете всё после символа | в столбце your_column .

Изящное регулярное выражение

Давайте усложним задачу! Чтобы выделить часть строки до указанного символа, можно воспользоваться функцией REGEXP_SUBSTR :

SQL Скопировать код SELECT REGEXP_SUBSTR(your_column, '[^_]+', 1, 1) FROM your_table;

Данная команда возвращает часть строки до первого встретившегося нижнего подчёркивания, а в случае его отсутствия, строка будет возвращена целиком.

Методы устранения NULL

Всегда ли "невозможное исключается, остаётся истина", как гласит канон Шерлока Холмса? Для обработки ситуаций, когда INSTR не обнаруживает символ и возвращает NULL, используйте функцию NVL :

SQL Скопировать код SELECT NVL(SUBSTR(your_column, 1, INSTR(your_column, '|') – 1), your_column) FROM your_table;

Визуализация

Вообразим музыкальный 🎵 концерт, где символ '#' — это примадонна, которая не желает делить сцену. Ваша задача — выбрать артистов, выступающих до её выхода:

SQL Скопировать код SELECT SUBSTR('🚂ABCDE#FGH', 1, INSTR('🚂ABCDE#FGH', '#') – 1) FROM DUAL;

Пример работы:

Markdown Скопировать код Исходная строка: 🚂[A][B][C][D][E][#][F][G][H] Остановка на '#' : 🚂[A][B][C][D][E] 🚫

Функцию SUBSTR можно считать идеальным менеджером талантов, выбирающим звёзд до того, как на сцену появится примадонна ( # ).🛑

Советы и стратегии для сложных patterns

Искусство регулярных выражений

Для работы с комплексными шаблонами идеально подходит функция REGEXP_SUBSTR , которая демонстрирует всю мощь регулярных выражений. Замените 'pattern' на ваш шаблон:

SQL Скопировать код SELECT REGEXP_SUBSTR(your_column, 'pattern', 1, 1) FROM your_table;

Сочетание SUBSTR и INSTR

Использование нескольких функций SUBSTR и INSTR может приводить к сложному коду, который затрудняет восприятие. В таких случаях функция REGEXP_SUBSTR поможет упростить и улучшить код:

SQL Скопировать код SELECT REGEXP_SUBSTR(your_column, 'your_regex') FROM your_table;

Заглянем в арсенал Oracle

Мощь в INSTR

Функция INSTR может не только определять позиции символов, но и выполнять поиск от начала или конца строки, а также находить определённое вхождение символа.

Почему RTRIM не подойдет?

Хотя RTRIM может показаться подходящим инструментом для обрезки строки до символа, на деле он удаляет указанные символы только с конца строки, а не до нужного символа.

NVL – спасательная шлюпка

Если INSTR не находит символ и возвращает ноль, на помощь приходит NVL . Эта функция заменяет NULL на предопределенное значение или всю строку, предотвращая проблемы с NULL.

