Выбор подстроки до символа в Oracle SQL: решение#SQL для аналитиков
Быстрый ответ
Готовы приступить к работе с подстроками в SQL? Для извлечения строки до указанного символа используйте функции
SUBSTR и
INSTR:
SELECT SUBSTR(your_column, 1, INSTR(your_column, '|') – 1)
FROM your_table;
Таким образом, вы удаляете всё после символа
| в столбце
your_column.
Изящное регулярное выражение
Давайте усложним задачу! Чтобы выделить часть строки до указанного символа, можно воспользоваться функцией
REGEXP_SUBSTR:
SELECT REGEXP_SUBSTR(your_column, '[^_]+', 1, 1)
FROM your_table;
Данная команда возвращает часть строки до первого встретившегося нижнего подчёркивания, а в случае его отсутствия, строка будет возвращена целиком.
Методы устранения NULL
Всегда ли "невозможное исключается, остаётся истина", как гласит канон Шерлока Холмса? Для обработки ситуаций, когда
INSTR не обнаруживает символ и возвращает NULL, используйте функцию
NVL:
SELECT NVL(SUBSTR(your_column, 1, INSTR(your_column, '|') – 1), your_column)
FROM your_table;
Визуализация
Вообразим музыкальный 🎵 концерт, где символ '#' — это примадонна, которая не желает делить сцену. Ваша задача — выбрать артистов, выступающих до её выхода:
SELECT SUBSTR('🚂ABCDE#FGH', 1, INSTR('🚂ABCDE#FGH', '#') – 1) FROM DUAL;
Пример работы:
Исходная строка: 🚂[A][B][C][D][E][#][F][G][H]
Остановка на '#' : 🚂[A][B][C][D][E] 🚫
Функцию SUBSTR можно считать идеальным менеджером талантов, выбирающим звёзд до того, как на сцену появится примадонна (
#).🛑
Советы и стратегии для сложных patterns
Искусство регулярных выражений
Для работы с комплексными шаблонами идеально подходит функция
REGEXP_SUBSTR, которая демонстрирует всю мощь регулярных выражений. Замените
'pattern' на ваш шаблон:
SELECT REGEXP_SUBSTR(your_column, 'pattern', 1, 1)
FROM your_table;
Сочетание
SUBSTR и
INSTR
Использование нескольких функций
SUBSTR и
INSTR может приводить к сложному коду, который затрудняет восприятие. В таких случаях функция
REGEXP_SUBSTR поможет упростить и улучшить код:
SELECT REGEXP_SUBSTR(your_column, 'your_regex')
FROM your_table;
Заглянем в арсенал Oracle
Мощь в
INSTR
Функция
INSTR может не только определять позиции символов, но и выполнять поиск от начала или конца строки, а также находить определённое вхождение символа.
Почему
RTRIM не подойдет?
Хотя
RTRIM может показаться подходящим инструментом для обрезки строки до символа, на деле он удаляет указанные символы только с конца строки, а не до нужного символа.
NVL – спасательная шлюпка
Если
INSTR не находит символ и возвращает ноль, на помощь приходит
NVL. Эта функция заменяет NULL на предопределенное значение или всю строку, предотвращая проблемы с NULL.
Полезные материалы
- Oracle / PLSQL: SUBSTR Function — руководство по функции SUBSTR в Oracle.
- Oracle / PLSQL: INSTR Function — подробное описание функции INSTR.
- Stack Overflow: oracle+substring — обсуждение вопросов по извлечению подстрок на Stack Overflow.
- Oracle Regular Expression Support — документация по поддержке регулярных выражений в Oracle.
- Ask TOM — вопросы и ответы сообщества по работе с функциями SUBSTR и INSTR в Oracle.
Екатерина Громова
аналитик данных