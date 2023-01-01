Выбор первых N строк из каждой группы в PostgreSQL

Быстрый ответ

Если вам надо получить первые N строк для каждой группы в PostgreSQL, примените оконную функцию ROW_NUMBER() в подзапросе, определив столбец для группировки и сортировки. После этого фильтруйте результат, используя условие rn <= N во внешнем запросе.

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY group_column ORDER BY order_column) AS rn FROM table_name ) AS ranked WHERE ranked.rn <= N;

Для group_column укажите имя столбца, используемого для группировки; для order_column — имя столбца, по которому производится сортировка в группах; вместо table_name подставьте имя таблицы; N замените на желаемое число записей в каждой группе.

Подробности

Функция ROW_NUMBER() , появившаяся в PostgreSQL начиная с версии 8.4, присваивает уникальный номер каждой строке в результатах запроса. Использование ключевого слова PARTITION BY вместе с указанием group_column позволяет независимо нумеровать строки в разных группах. Порядок сортировки внутри каждой группы устанавливается с помощью ORDER BY , а условие WHERE rn <= N ограничивает выборку до N записей в каждой группе.

Что нужно знать об эффективности?

Для повышения производительности можно применить correlated subqueries с клаузой ORDER BY , выполненной до применения LIMIT . Создание индексов на group_column и order_column значительно ускорит выполнение запроса. Индексирование позволяет PostgreSQL более эффективно использовать индексы, сокращая время, затрачиваемое на сортировку, и увеличивая скорость извлечения данных.

При работе с большими объемами данных ценными становятся вложенные запросы и тщательно продуманное условие WHERE , влияющее на производительность. Если запросы выполняются слишком медленными, стоит рассмотреть возможность обновления версии PostgreSQL для использования более современных оптимизаторов.

Как работать с разреженными данными?

Если в группах имеется менее чем N записей и необходимо исключить значения null, к вашим услугам функции COALESCE или LEFT JOIN . Они помогут корректно обрабатывать пропущенные значения и обеспечат эффективное представление данных с пробелами.

Визуализация

Представьте себе школьную фотосессию. Каждый класс выстроился в ряд:

Markdown Скопировать код Класс A (👩‍🎓👨‍🎓🧑‍🎓): [Алиса, Боб, Чарли, ...] Класс B (👩‍🔬👨‍🔬🧑‍🔬): [Энни, Брайан, Крис, ...]

Наша цель – сделать фотографии первых N учеников из каждого класса.

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY classroom ORDER BY name) AS row FROM school ) photoshoot WHERE row <= N;

В результате мы получаем ежегодник, в котором представлены первые N учеников из каждого класса:

Markdown Скопировать код 📸 Класс A: [👩‍🎓, 👨‍🎓] 📸 Класс B: [👩‍🔬, 👨‍🔬]

Таким образом, мы видим в годовом альбоме первые N учеников каждого класса.

Когда стандартные ограничения не подходят – применяем объединения LATERAL

Для коррелированных подзапросов и сложных запросов отлично подходят соединения LATERAL . Благодаря такому мощному инструменту, можно эффективно ограничивать количество записей в группах.

SQL Скопировать код SELECT * FROM table_name t, LATERAL ( SELECT * FROM other_table WHERE other_table.group_column = t.group_column ORDER BY other_table.order_column LIMIT N ) AS lateral_subquery;

Без повторений, пожалуйста – только уникальные результаты

Если вам необходимы уникальные идентификаторы групп, используйте DISTINCT ON в сочетании с ORDER BY для получения первой строки каждой группы по определенному порядку.

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT ON (section_id) * FROM your_table ORDER BY section_id, custom_order_column;

Однако, учтите, что DISTINCT ON может быть неэффективным при работе с большими объемами данных, поэтому предпочтительней все же использовать ROW_NUMBER() .

Группировка результатов по группам

Чтобы преподнести результаты удобным способом, можно сгруппировать их по соответствующим идентификаторам.

SQL Скопировать код SELECT section_id, array_agg(name ORDER BY name) AS names FROM ( SELECT section_id, name FROM ( SELECT section_id, name, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY section_id ORDER BY name) AS row_num FROM students ) subquery WHERE row_num <= N ) AS subquery_grouped GROUP BY section_id;

Таким образом мы организуем ежегодник, показывая первые N учеников из каждого класса, сгруппированных по section_id .

