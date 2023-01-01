Выбор первых N строк из каждой группы в PostgreSQL#SQL для аналитиков #PostgreSQL #Оконные функции (Window Functions)
Быстрый ответ
Если вам надо получить первые N строк для каждой группы в PostgreSQL, примените оконную функцию
ROW_NUMBER() в подзапросе, определив столбец для группировки и сортировки. После этого фильтруйте результат, используя условие
rn <= N во внешнем запросе.
SELECT * FROM (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY group_column ORDER BY order_column) AS rn
FROM table_name
) AS ranked
WHERE ranked.rn <= N;
Для
group_column укажите имя столбца, используемого для группировки; для
order_column — имя столбца, по которому производится сортировка в группах; вместо
table_name подставьте имя таблицы;
N замените на желаемое число записей в каждой группе.
Подробности
Функция
ROW_NUMBER(), появившаяся в PostgreSQL начиная с версии 8.4, присваивает уникальный номер каждой строке в результатах запроса. Использование ключевого слова
PARTITION BY вместе с указанием
group_column позволяет независимо нумеровать строки в разных группах. Порядок сортировки внутри каждой группы устанавливается с помощью
ORDER BY, а условие
WHERE rn <= N ограничивает выборку до
N записей в каждой группе.
Что нужно знать об эффективности?
Для повышения производительности можно применить correlated subqueries с клаузой
ORDER BY, выполненной до применения
LIMIT. Создание индексов на
group_column и
order_column значительно ускорит выполнение запроса. Индексирование позволяет PostgreSQL более эффективно использовать индексы, сокращая время, затрачиваемое на сортировку, и увеличивая скорость извлечения данных.
При работе с большими объемами данных ценными становятся вложенные запросы и тщательно продуманное условие
WHERE, влияющее на производительность. Если запросы выполняются слишком медленными, стоит рассмотреть возможность обновления версии PostgreSQL для использования более современных оптимизаторов.
Как работать с разреженными данными?
Если в группах имеется менее чем N записей и необходимо исключить значения null, к вашим услугам функции
COALESCE или
LEFT JOIN. Они помогут корректно обрабатывать пропущенные значения и обеспечат эффективное представление данных с пробелами.
Визуализация
Представьте себе школьную фотосессию. Каждый класс выстроился в ряд:
Класс A (👩🎓👨🎓🧑🎓): [Алиса, Боб, Чарли, ...]
Класс B (👩🔬👨🔬🧑🔬): [Энни, Брайан, Крис, ...]
Наша цель – сделать фотографии первых N учеников из каждого класса.
SELECT *
FROM (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY classroom ORDER BY name) AS row
FROM school
) photoshoot
WHERE row <= N;
В результате мы получаем ежегодник, в котором представлены первые N учеников из каждого класса:
📸 Класс A: [👩🎓, 👨🎓]
📸 Класс B: [👩🔬, 👨🔬]
Таким образом, мы видим в годовом альбоме первые N учеников каждого класса.
Когда стандартные ограничения не подходят – применяем объединения
LATERAL
Для коррелированных подзапросов и сложных запросов отлично подходят соединения
LATERAL. Благодаря такому мощному инструменту, можно эффективно ограничивать количество записей в группах.
SELECT *
FROM table_name t,
LATERAL (
SELECT *
FROM other_table
WHERE other_table.group_column = t.group_column
ORDER BY other_table.order_column
LIMIT N
) AS lateral_subquery;
Без повторений, пожалуйста – только уникальные результаты
Если вам необходимы уникальные идентификаторы групп, используйте
DISTINCT ON в сочетании с
ORDER BY для получения первой строки каждой группы по определенному порядку.
SELECT DISTINCT ON (section_id) *
FROM your_table
ORDER BY section_id, custom_order_column;
Однако, учтите, что
DISTINCT ON может быть неэффективным при работе с большими объемами данных, поэтому предпочтительней все же использовать
ROW_NUMBER().
Группировка результатов по группам
Чтобы преподнести результаты удобным способом, можно сгруппировать их по соответствующим идентификаторам.
SELECT section_id, array_agg(name ORDER BY name) AS names
FROM (
SELECT section_id, name
FROM (
SELECT section_id, name, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY section_id ORDER BY name) AS row_num
FROM students
) subquery
WHERE row_num <= N
) AS subquery_grouped
GROUP BY section_id;
Таким образом мы организуем ежегодник, показывая первые N учеников из каждого класса, сгруппированных по
section_id.
Полезные материалы
- PostgreSQL: Документация: 16: 7.8. Запросы WITH (Общие Табличные Выражения) — главная информация о сложных SQL-запросах.
- PostgreSQL's Powerful New Join Type: LATERAL | Heap — обзор новых возможностей PostgreSQL.
- PostgreSQL: Документация: 16: 4.2. Выражения Значений — оконные функции как инструменты SQL.
- PostgreSQL – Подзапросы — руководство по подзапросам в PostgreSQL.
- Введение в массивы – PostgreSQL wiki — информация о работе с массивами в PostgreSQL.
Денис Сурков
архитектор данных