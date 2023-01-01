Выбор первой строки каждой группы в SQL: по дате создания

#Разное  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы извлечь первую строку из каждой группы, мы используем функцию ROW_NUMBER(), настроив её параметры группировки таким образом, чтобы она пронумеровывала строки внутри каждой группы, позволяя нам выполнять сортировку по указанному критерию.

Вот пример такого запроса:

WITH CTE AS (
  SELECT *, 
  ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY GroupColumn ORDER BY OrderCriteria) AS Rnk
  FROM YourTable
)
SELECT * FROM CTE WHERE Rnk = 1;

В данном запросе GroupColumn – это столбец, по которому группировка производится, OrderCriteria – критерий сортировки, а YourTable – название вашей таблицы. В итоге SELECT вернёт первую строку каждой группы.

Пошаговый план для смены профессии

Эффективные альтернативы

Если объёмы обрабатываемых данных сопоставимы с Великой Китайской стеной или вас не устраивает скорость обработки данных, рассмотрите использование:

  • Функции DENSE_RANK(), если за день сложилось несколько событий.
  • Конструкции CROSS APPLY с подзапросом TOP (1) для ускорения выборки.

Проектирование баз данных: Нормализация против Денормализации

Схема вашей базы данных значительно влияет на скорость выполнения запросов. Использование поля CurrentStatus в основной таблице упрощает формулирование запросов, однако приводит к избыточности данных. В свою очередь, нормализованная структура усложняет формулирование запросов, но обеспечивает точность и сохранение истории изменений.

Переход на новый уровень: Рутинная эффективность

Продвинутое группирование

Если вам требуется получить не только первую строку, посмотрите на использование CROSS APPLY для формирования подзапроса, связанного с каждой записью основного запроса.

Масштабирование производительности

Системы, которым необходимо масштабирование, требуют особого подхода к использованию ROW_NUMBER(), CROSS APPLY, TOP (1) WITH TIES с точки зрения производительности. Не забывайте анализировать планы выполнения и тестировать на данных, близких к реальным.

Колонка текущего статуса

Если вы часто занимаетесь запросами текущего статуса, рассмотрите возможность добавления денормализованного столбца и использования триггеров для поддержки актуальности данных.

Визуализация

Рассмотрим в качестве примера визуализацию конкурса, в котором группы в SQL соответствуют категориям, а первая строка — это победитель.

🎨🏆 **Художественный Конкурс**

| Категория      | Работы               | Победитель |
| -------------- | -------------------- | ---------- |
| Дикая природа  | 🦁🐯🐵🐺               | 🦁         |
| Пейзаж         | 🏞️🌋🏜️🏖️             | 🏞️        |
| Портреты       | 👧🧔👵👨                | 👧         |
| Абстракция     | 🚀⏹️🌀⚫               | 🌀         |

SQL запрос:

SELECT * FROM (
  SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY Category ORDER BY Votes DESC) AS Rank
  FROM Entries
) AS RankedEntries
WHERE Rank = 1;

Производительность

Производительность запросов при работе с большими объемами данных становится также критичной, как и планирование конкурсной сессии. Правильное применение индексов существенно ускоряет выборку первой строки.

Проектные решения

Установка триггеров для оперативного обновления статусов в базе данных позволит обеспечить быстрый доступ к актуальной информации, такой как лучшие работы каждой категории.

Критерии выбора лучших

Сложные критерии выбора победителей на конкурсе могут быть успешно реализованы в SQL с использованием агрегатных и оконных функций для определения необходимых данных.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какая функция используется для получения первой строки каждой группы в SQL?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

