Выбор первой строки каждой группы в SQL: по дате создания
Быстрый ответ
Для того чтобы извлечь первую строку из каждой группы, мы используем функцию
ROW_NUMBER(), настроив её параметры группировки таким образом, чтобы она пронумеровывала строки внутри каждой группы, позволяя нам выполнять сортировку по указанному критерию.
Вот пример такого запроса:
WITH CTE AS (
SELECT *,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY GroupColumn ORDER BY OrderCriteria) AS Rnk
FROM YourTable
)
SELECT * FROM CTE WHERE Rnk = 1;
В данном запросе
GroupColumn – это столбец, по которому группировка производится,
OrderCriteria – критерий сортировки, а
YourTable – название вашей таблицы. В итоге
SELECT вернёт первую строку каждой группы.
Эффективные альтернативы
Если объёмы обрабатываемых данных сопоставимы с Великой Китайской стеной или вас не устраивает скорость обработки данных, рассмотрите использование:
- Функции
DENSE_RANK(), если за день сложилось несколько событий.
- Конструкции
CROSS APPLYс подзапросом
TOP (1)для ускорения выборки.
Проектирование баз данных: Нормализация против Денормализации
Схема вашей базы данных значительно влияет на скорость выполнения запросов. Использование поля
CurrentStatus в основной таблице упрощает формулирование запросов, однако приводит к избыточности данных. В свою очередь, нормализованная структура усложняет формулирование запросов, но обеспечивает точность и сохранение истории изменений.
Переход на новый уровень: Рутинная эффективность
Продвинутое группирование
Если вам требуется получить не только первую строку, посмотрите на использование
CROSS APPLY для формирования подзапроса, связанного с каждой записью основного запроса.
Масштабирование производительности
Системы, которым необходимо масштабирование, требуют особого подхода к использованию
ROW_NUMBER(),
CROSS APPLY,
TOP (1) WITH TIES с точки зрения производительности. Не забывайте анализировать планы выполнения и тестировать на данных, близких к реальным.
Колонка текущего статуса
Если вы часто занимаетесь запросами текущего статуса, рассмотрите возможность добавления денормализованного столбца и использования триггеров для поддержки актуальности данных.
Визуализация
Рассмотрим в качестве примера визуализацию конкурса, в котором группы в SQL соответствуют категориям, а первая строка — это победитель.
🎨🏆 **Художественный Конкурс**
| Категория | Работы | Победитель |
| -------------- | -------------------- | ---------- |
| Дикая природа | 🦁🐯🐵🐺 | 🦁 |
| Пейзаж | 🏞️🌋🏜️🏖️ | 🏞️ |
| Портреты | 👧🧔👵👨 | 👧 |
| Абстракция | 🚀⏹️🌀⚫ | 🌀 |
SQL запрос:
SELECT * FROM (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY Category ORDER BY Votes DESC) AS Rank
FROM Entries
) AS RankedEntries
WHERE Rank = 1;
Производительность
Производительность запросов при работе с большими объемами данных становится также критичной, как и планирование конкурсной сессии. Правильное применение индексов существенно ускоряет выборку первой строки.
Проектные решения
Установка триггеров для оперативного обновления статусов в базе данных позволит обеспечить быстрый доступ к актуальной информации, такой как лучшие работы каждой категории.
Критерии выбора лучших
Сложные критерии выбора победителей на конкурсе могут быть успешно реализованы в SQL с использованием агрегатных и оконных функций для определения необходимых данных.
Полезные материалы
- SQL select only rows with max value on a column – Stack Overflow — здесь вы найдёте интересные способы выбора строк с максимальными значениями с помощью
ROW_NUMBER().
- SQL Functions — официальная документация Oracle, посвящённая функциям аналитики, незаменимых при осуществлении группировки и схожих операций.
- MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 12.19.3 MySQL Handling of GROUP BY — подробное описание работы с
GROUP BYв MySQL, предложенное разработчиками.
- The WITH Clause — это материал содержит доступное объяснение концепции общих табличных выражений (CTE) в SQLite, сильно упрощающих формулирование сложных запросов.
- SQL Server Common Table Expression (CTE) Basics – Simple Talk — этот материал поможет вам разобраться в базовых элементах работы с CTE для формирования сложных SQL-запросов в SQL Server.
- Tuning SQL LIKE using indexes — тут описаны проверенные на практике методы ускорения запросов с
LIKE, использующие индексы.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы