Выбор первой строки из таблицы в Oracle 11g: top 1 аналог

Быстрый ответ

Воспользуйтесь псевдоколонкой ROWNUM для того, чтобы извлечь первую строку из упорядоченного набора данных в Oracle:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ROWNUM = 1 ORDER BY ваш_критерий;

Такой подход позволит извлечь самую первую запись, ориентируясь на заданный критерий, минуя подзапросы.

Использование аналитических функций для выбора первой строки

Чтобы точно упорядочить строки, следует сначала отсортировать данные и только затем применить фильтрацию по ROWNUM :

SQL Скопировать код -- Девиз SQL: "Сначала сортируем, потом фильтруем". SELECT * FROM ( SELECT * FROM ваша_таблица ORDER BY ваш_критерий DESC ) WHERE ROWNUM = 1;

Выбор первой строки внутри разделов

Если требуется выбрать лучшую запись в каждой категории, то комбинация функций ROW_NUMBER() и PARTITION BY станет оптимальным решением:

SQL Скопировать код -- В спартакиаде SQL каждой дисциплине присваивается свой победитель. SELECT * FROM ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY категория ORDER BY критерий) as rn FROM ваша_таблица ) WHERE rn = 1;

Такой запрос назначает лучшую запись в каждой группе.

Внедрение новшеств Oracle 12c

В Oracle 12c выбор первой строки облегчается благодаря конструкции OFFSET/FETCH NEXT :

SQL Скопировать код -- Пусть SQL облегчит вам труд, ищите свой путь к мечте. SELECT * FROM ваша_таблица ORDER BY ваш_критерий OFFSET 0 ROWS FETCH NEXT 1 ROWS ONLY;

Обратите внимание: данная опция доступна начиная с версии Oracle 12c и в более поздних версиях.

Визуализация

Представьте выбор первой строки в Oracle как выбор победителя Олимпийских игр:

Markdown Скопировать код | Место | Участник | | ------ | -------- | | 🥇 | Строка 1 | | 🥈 | Строка 2 | | 🥉 | Строка 3 |

Находим чемпиона при помощи SQL:

И вуаля! Мы нашли победителя! 🏆

Применение аналитических функций

Oracle предлагает ряд аналитических функций, которые упрощают процедуру ранжирования и обработки данных:

Все возможности row_number()

Для детальной сортировки строки функция ROW_NUMBER() является наиболее подходящим инструментом:

SQL Скопировать код -- row_number() — волшебная шляпа SQL для упорядочивания данных. SELECT fname, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY показатель) rank FROM MyTbl WHERE rank = 1;

Нахождение максимума с помощью max()

Чтобы получить максимальное значение с сортировкой строк, используйте функцию max() :

SQL Скопировать код -- Кто же в итоге достигнет вершины? SELECT fname, MAX(fname) OVER (ORDER BY показатель) FROM MyTbl;

Аналитика в Oracle 11g

В Oracle 11g для выборки строчек следует использовать подзапросы или аналитические функции, т.к. последующие версии Oracle расширили эти возможности.

Детальное разделение и выборка

Не ограничивайтесь выбором одной строки! Распространите ваш запрос, чтобы получить верхние N записей или их подмножества по группам.

Аналитическое ранжирование для верхних N записей

Используйте RANK() или DENSE_RANK() , чтобы извлечь верхние N записей:

SQL Скопировать код -- Иногда нужно больше одного победителя. SELECT fname, RANK() OVER (ORDER BY показатель) rank FROM MyTbl WHERE rank <= N;

Не забывайте о разнице между функциями: RANK() оставляет зазор после равных результатов, тогда как DENSE_RANK() этого не делает.

Выбор верхних N записей по категориям

Вы можете получить верхние N записей по каждой категории с помощью PARTITION BY :

SQL Скопировать код -- В каждой номинации свои лидеры... SELECT fname, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY категория ORDER BY показатель) rn FROM MyTbl WHERE rn <= N;

Так каждая категория получает свой набор верхних N, как если бы это были маленькие Олимпийские игры в рамках большого турнира.

