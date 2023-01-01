Выбор первой строки из таблицы в Oracle 11g: top 1 аналог

Быстрый ответ

Воспользуйтесь псевдоколонкой ROWNUM для того, чтобы извлечь первую строку из упорядоченного набора данных в Oracle:

SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ROWNUM = 1
ORDER BY ваш_критерий;

Такой подход позволит извлечь самую первую запись, ориентируясь на заданный критерий, минуя подзапросы.

Использование аналитических функций для выбора первой строки

Чтобы точно упорядочить строки, следует сначала отсортировать данные и только затем применить фильтрацию по ROWNUM:

-- Девиз SQL: "Сначала сортируем, потом фильтруем".
SELECT *
FROM (
  SELECT * FROM ваша_таблица
  ORDER BY ваш_критерий DESC
)
WHERE ROWNUM = 1;

Выбор первой строки внутри разделов

Если требуется выбрать лучшую запись в каждой категории, то комбинация функций ROW_NUMBER() и PARTITION BY станет оптимальным решением:

-- В спартакиаде SQL каждой дисциплине присваивается свой победитель.
SELECT *
FROM (
  SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY категория ORDER BY критерий) as rn
  FROM ваша_таблица
)
WHERE rn = 1;

Такой запрос назначает лучшую запись в каждой группе.

Внедрение новшеств Oracle 12c

В Oracle 12c выбор первой строки облегчается благодаря конструкции OFFSET/FETCH NEXT:

-- Пусть SQL облегчит вам труд, ищите свой путь к мечте.
SELECT *
FROM ваша_таблица
ORDER BY ваш_критерий
OFFSET 0 ROWS FETCH NEXT 1 ROWS ONLY;

Обратите внимание: данная опция доступна начиная с версии Oracle 12c и в более поздних версиях.

Визуализация

Представьте выбор первой строки в Oracle как выбор победителя Олимпийских игр:

| Место  | Участник |
| ------ | -------- |
| 🥇     | Строка 1 |
| 🥈     | Строка 2 |
| 🥉     | Строка 3 |

Находим чемпиона при помощи SQL:

-- "Да здравствует SQL!" – восклицает толпа болельщиков.
SELECT * FROM (
  SELECT *
  FROM ваша_таблица
  ORDER BY ваш_критерий DESC
)
WHERE ROWNUM = 1;

И вуаля! Мы нашли победителя! 🏆

Применение аналитических функций

Oracle предлагает ряд аналитических функций, которые упрощают процедуру ранжирования и обработки данных:

Все возможности row_number()

Для детальной сортировки строки функция ROW_NUMBER() является наиболее подходящим инструментом:

-- row_number() — волшебная шляпа SQL для упорядочивания данных.
SELECT fname, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY показатель) rank
FROM MyTbl
WHERE rank = 1;

Нахождение максимума с помощью max()

Чтобы получить максимальное значение с сортировкой строк, используйте функцию max():

-- Кто же в итоге достигнет вершины?
SELECT fname, MAX(fname) OVER (ORDER BY показатель)
FROM MyTbl;

Аналитика в Oracle 11g

В Oracle 11g для выборки строчек следует использовать подзапросы или аналитические функции, т.к. последующие версии Oracle расширили эти возможности.

Детальное разделение и выборка

Не ограничивайтесь выбором одной строки! Распространите ваш запрос, чтобы получить верхние N записей или их подмножества по группам.

Аналитическое ранжирование для верхних N записей

Используйте RANK() или DENSE_RANK(), чтобы извлечь верхние N записей:

-- Иногда нужно больше одного победителя.
SELECT fname,
       RANK() OVER (ORDER BY показатель) rank
FROM MyTbl
WHERE rank <= N;

Не забывайте о разнице между функциями: RANK() оставляет зазор после равных результатов, тогда как DENSE_RANK() этого не делает.

Выбор верхних N записей по категориям

Вы можете получить верхние N записей по каждой категории с помощью PARTITION BY:

-- В каждой номинации свои лидеры...
SELECT fname, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY категория ORDER BY показатель) rn
FROM MyTbl
WHERE rn <= N;

Так каждая категория получает свой набор верхних N, как если бы это были маленькие Олимпийские игры в рамках большого турнира.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

