Выбор первой строки из таблицы в Oracle 11g: top 1 аналог
Быстрый ответ
Воспользуйтесь псевдоколонкой
ROWNUM для того, чтобы извлечь первую строку из упорядоченного набора данных в Oracle:
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ROWNUM = 1
ORDER BY ваш_критерий;
Такой подход позволит извлечь самую первую запись, ориентируясь на заданный критерий, минуя подзапросы.
Использование аналитических функций для выбора первой строки
Чтобы точно упорядочить строки, следует сначала отсортировать данные и только затем применить фильтрацию по
ROWNUM:
-- Девиз SQL: "Сначала сортируем, потом фильтруем".
SELECT *
FROM (
SELECT * FROM ваша_таблица
ORDER BY ваш_критерий DESC
)
WHERE ROWNUM = 1;
Выбор первой строки внутри разделов
Если требуется выбрать лучшую запись в каждой категории, то комбинация функций
ROW_NUMBER() и
PARTITION BY станет оптимальным решением:
-- В спартакиаде SQL каждой дисциплине присваивается свой победитель.
SELECT *
FROM (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY категория ORDER BY критерий) as rn
FROM ваша_таблица
)
WHERE rn = 1;
Такой запрос назначает лучшую запись в каждой группе.
Внедрение новшеств Oracle 12c
В Oracle 12c выбор первой строки облегчается благодаря конструкции
OFFSET/FETCH NEXT:
-- Пусть SQL облегчит вам труд, ищите свой путь к мечте.
SELECT *
FROM ваша_таблица
ORDER BY ваш_критерий
OFFSET 0 ROWS FETCH NEXT 1 ROWS ONLY;
Обратите внимание: данная опция доступна начиная с версии Oracle 12c и в более поздних версиях.
Визуализация
Представьте выбор первой строки в Oracle как выбор победителя Олимпийских игр:
| Место | Участник |
| ------ | -------- |
| 🥇 | Строка 1 |
| 🥈 | Строка 2 |
| 🥉 | Строка 3 |
Находим чемпиона при помощи SQL:
-- "Да здравствует SQL!" – восклицает толпа болельщиков.
SELECT * FROM (
SELECT *
FROM ваша_таблица
ORDER BY ваш_критерий DESC
)
WHERE ROWNUM = 1;
И вуаля! Мы нашли победителя! 🏆
Применение аналитических функций
Oracle предлагает ряд аналитических функций, которые упрощают процедуру ранжирования и обработки данных:
Все возможности row_number()
Для детальной сортировки строки функция
ROW_NUMBER() является наиболее подходящим инструментом:
-- row_number() — волшебная шляпа SQL для упорядочивания данных.
SELECT fname, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY показатель) rank
FROM MyTbl
WHERE rank = 1;
Нахождение максимума с помощью max()
Чтобы получить максимальное значение с сортировкой строк, используйте функцию
max():
-- Кто же в итоге достигнет вершины?
SELECT fname, MAX(fname) OVER (ORDER BY показатель)
FROM MyTbl;
Аналитика в Oracle 11g
В Oracle 11g для выборки строчек следует использовать подзапросы или аналитические функции, т.к. последующие версии Oracle расширили эти возможности.
Детальное разделение и выборка
Не ограничивайтесь выбором одной строки! Распространите ваш запрос, чтобы получить верхние N записей или их подмножества по группам.
Аналитическое ранжирование для верхних N записей
Используйте
RANK() или
DENSE_RANK(), чтобы извлечь верхние N записей:
-- Иногда нужно больше одного победителя.
SELECT fname,
RANK() OVER (ORDER BY показатель) rank
FROM MyTbl
WHERE rank <= N;
Не забывайте о разнице между функциями:
RANK() оставляет зазор после равных результатов, тогда как
DENSE_RANK() этого не делает.
Выбор верхних N записей по категориям
Вы можете получить верхние N записей по каждой категории с помощью
PARTITION BY:
-- В каждой номинации свои лидеры...
SELECT fname, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY категория ORDER BY показатель) rn
FROM MyTbl
WHERE rn <= N;
Так каждая категория получает свой набор верхних N, как если бы это были маленькие Олимпийские игры в рамках большого турнира.
Полезные материалы
- PREDICTION_DETAILS — документация Oracle по функциям RANK и DENSE_RANK.
- ROWNUM Псевдоколонка — руководство по использованию ROWNUM в Oracle.
- getting rows N through M of a result set – Ask TOM — обсуждение выборки Top-N в Oracle с экспертами.
- sql – How do I limit the number of rows returned by an Oracle query after ordering? – Stack Overflow — обсуждение ограничения результатов в Oracle на Stack Overflow.
- Top-N queries: fetch only the first N rows — сравнение эффективности различных методов запроса верхних N строк в Oracle.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик