Выбор первой строки для каждого уникального значения в SQL
Быстрый ответ
Чтобы извлечь первую строку для каждого уникального значения в столбце, можно объединить функцию
ROW_NUMBER() с
PARTITION BY. Этот подход позволит присвоить уникальные номера строкам в пределах раздела и выбрать из них первые.
SELECT * FROM (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY unique_column ORDER BY order_criteria) AS rn
FROM your_table
) WHERE rn = 1;
Замените
unique_column на нужный вам столбец, а
order_criteria — на критерий, который определяет первую строку. Весьма просто, правда? 🍰
Повышаем уровень: Продвинутые применения и альтернативы
Точная сортировка: Многоуровневое упорядочивание
Если требуется использовать несколько критериев сортировки, добавьте их в
ORDER BY. Такой метод подойдет, когда порядок строк определяется сразу несколькими параметрами:
ORDER BY primary_criteria, secondary_criteria DESC
Теперь ваш запрос передаёт SQL следующую информацию: "Давай подойдем к этому серьезно!"
Старая школа: Когда оконные функции недоступны
Если вы работаете с устаревшей базой данных или версией SQL, где оконные функции отсутствуют, вернитесь к проверенной временем комбинации
GROUP BY и
MIN():
SELECT your_table.*
FROM your_table
JOIN (
SELECT unique_column, MIN(order_criteria) AS first_criteria
FROM your_table
GROUP BY unique_column
) AS subquery ON your_table.unique_column = subquery.unique_column
AND your_table.order_criteria = subquery.first_criteria;
Старое всегда хорошо! 😎
Путешественники во времени: Выбор строк по дате добавления
Если под "первой" строкой подразумевается строка добавленная раньше остальных, воспользуйтесь столбцом
inserted_time:
ORDER BY inserted_time ASC
Так ваши запросы будут как капсулы времени! 🕰
Быстрые как молния: Учтите производительность
Чем объемнее данные, тем больше нагрузка на ваш сервер. Чтобы её уменьшить, создайте индексы на столбцах, которые используются в
PARTITION BY и
ORDER BY.
Визуализация
Строки таблицы SQL можно представить, как ряды книжных полок:
Массив: [🔴A, 🔴B, 🔴C, 🔵A, 🔵D, 🟢A, 🟢B, 🟣A, 🟣C, 🟣D]
Задача: выбрать первую книгу на каждой полке определенного цвета.
С функцией
ROW_NUMBER() вы легко справитесь с этим заданием:
SELECT * FROM (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY color ORDER BY book) as rn
FROM array
) tmp WHERE rn = 1;
И вот ваш результат! 🧙♂️✨
Результат: [🔴A, 🔵A, 🟢A, 🟣A]
А что если...?: Ситуации и сценарии
PostgreSQL и DISTINCT ON
При работе с PostgreSQL можно использовать
DISTINCT ON, рассматриваемый как бритва SQL — всегда острая и точная:
SELECT DISTINCT ON (unique_column) *
FROM your_table
ORDER BY unique_column, order_criteria;
Целостность данных: Как избавиться от дубликатов
Чтобы предотвратить дублирование строк, которое может ввести вас в заблуждение, используйте ограничения или индексы.
JOIN на вечеринке: Работаем со сложными условиями
Иногда нужно учитывать данные из других таблиц — это помогут сделать JOINS:
WITH RankedData AS (
SELECT t1.*, t2.some_column,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY t1.unique_column ORDER BY t1.order_criteria) AS rn
FROM your_table t1
JOIN other_table t2 ON t1.foreign_key = t2.primary_key
)
SELECT * FROM RankedData WHERE rn = 1;
С таким подходом вы получаете пропуск за кулисы на самые Интересные мероприятия! 🎉
Украшения и фишки: Улучшаем наши запросы
Чистота и порядок: Выбираем только нужные столбцы
Вместо того чтобы выбирать все столбцы с помощью
*, укажите только необходимые. Такой запрос будет быстрее и точнее — настоящее украшение SQL! 🌟
Предотвращение ловушек: Как избежать ошибок
Остерегайтесь скрытых ловушек при использовании
GROUP BY — неправильное использование может исказить результаты. Им следует избегать, чтобы не получить непригодный SQL-салат! 🍽
Дополнительная изюминка: Комбинирование агрегатов и партиционирования
Добавьте изюминку ваших запросам, используя агрегатные функции с
PARTITION BY:
SUM(column_name) OVER (PARTITION BY unique_column ORDER BY order_criteria)
Так вы ясно укажете вашим данным: "У нас есть главная функция аггрегации!"
