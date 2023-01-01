Выбор первой строки для каждого уникального значения в SQL

#Разное  
Быстрый ответ

Чтобы извлечь первую строку для каждого уникального значения в столбце, можно объединить функцию ROW_NUMBER() с PARTITION BY. Этот подход позволит присвоить уникальные номера строкам в пределах раздела и выбрать из них первые.

SQL

SELECT * FROM (
  SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY unique_column ORDER BY order_criteria) AS rn
  FROM your_table
) WHERE rn = 1;

Замените unique_column на нужный вам столбец, а order_criteria — на критерий, который определяет первую строку. Весьма просто, правда? 🍰

Повышаем уровень: Продвинутые применения и альтернативы

Точная сортировка: Многоуровневое упорядочивание

Если требуется использовать несколько критериев сортировки, добавьте их в ORDER BY. Такой метод подойдет, когда порядок строк определяется сразу несколькими параметрами:

SQL

ORDER BY primary_criteria, secondary_criteria DESC

Теперь ваш запрос передаёт SQL следующую информацию: "Давай подойдем к этому серьезно!"

Старая школа: Когда оконные функции недоступны

Если вы работаете с устаревшей базой данных или версией SQL, где оконные функции отсутствуют, вернитесь к проверенной временем комбинации GROUP BY и MIN():

SQL

SELECT your_table.*
FROM your_table
JOIN (
  SELECT unique_column, MIN(order_criteria) AS first_criteria
  FROM your_table
  GROUP BY unique_column
) AS subquery ON your_table.unique_column = subquery.unique_column
AND your_table.order_criteria = subquery.first_criteria;

Старое всегда хорошо! 😎

Путешественники во времени: Выбор строк по дате добавления

Если под "первой" строкой подразумевается строка добавленная раньше остальных, воспользуйтесь столбцом inserted_time:

SQL

ORDER BY inserted_time ASC

Так ваши запросы будут как капсулы времени! 🕰

Быстрые как молния: Учтите производительность

Чем объемнее данные, тем больше нагрузка на ваш сервер. Чтобы её уменьшить, создайте индексы на столбцах, которые используются в PARTITION BY и ORDER BY.

Визуализация

Строки таблицы SQL можно представить, как ряды книжных полок:

Markdown

Массив: [🔴A, 🔴B, 🔴C, 🔵A, 🔵D, 🟢A, 🟢B, 🟣A, 🟣C, 🟣D]

Задача: выбрать первую книгу на каждой полке определенного цвета.

С функцией ROW_NUMBER() вы легко справитесь с этим заданием:

SQL

SELECT * FROM (
  SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY color ORDER BY book) as rn
  FROM array
) tmp WHERE rn = 1;

И вот ваш результат! 🧙‍♂️✨

Markdown

Результат: [🔴A, 🔵A, 🟢A, 🟣A]

А что если...?: Ситуации и сценарии

PostgreSQL и DISTINCT ON

При работе с PostgreSQL можно использовать DISTINCT ON, рассматриваемый как бритва SQL — всегда острая и точная:

SQL

SELECT DISTINCT ON (unique_column) *
FROM your_table
ORDER BY unique_column, order_criteria;

Целостность данных: Как избавиться от дубликатов

Чтобы предотвратить дублирование строк, которое может ввести вас в заблуждение, используйте ограничения или индексы.

JOIN на вечеринке: Работаем со сложными условиями

Иногда нужно учитывать данные из других таблиц — это помогут сделать JOINS:

SQL

WITH RankedData AS (
  SELECT t1.*, t2.some_column,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY t1.unique_column ORDER BY t1.order_criteria) AS rn
  FROM your_table t1
  JOIN other_table t2 ON t1.foreign_key = t2.primary_key
)
SELECT * FROM RankedData WHERE rn = 1;

С таким подходом вы получаете пропуск за кулисы на самые Интересные мероприятия! 🎉

Украшения и фишки: Улучшаем наши запросы

Чистота и порядок: Выбираем только нужные столбцы

Вместо того чтобы выбирать все столбцы с помощью *, укажите только необходимые. Такой запрос будет быстрее и точнее — настоящее украшение SQL! 🌟

Предотвращение ловушек: Как избежать ошибок

Остерегайтесь скрытых ловушек при использовании GROUP BY — неправильное использование может исказить результаты. Им следует избегать, чтобы не получить непригодный SQL-салат! 🍽

Дополнительная изюминка: Комбинирование агрегатов и партиционирования

Добавьте изюминку ваших запросам, используя агрегатные функции с PARTITION BY:

SQL

SUM(column_name) OVER (PARTITION BY unique_column ORDER BY order_criteria)

Так вы ясно укажете вашим данным: "У нас есть главная функция аггрегации!"

Полезные материалы

  1. Агрегация: отбор первой строки в каждой группе — искусство получения первых строк в SQL.
  2. Выбор лучших N записей в группе — когда необходимо получить не просто первую строку, а несколько лучших записей группы.
  3. Оконные функции для начинающих — детальное руководство по оконным функциям SQL.
  4. Основы CTE (Common Table Expressions) — введение в общие табличные выражения.
  5. Руководство по оконным функциям MySQL — подробное изучение оконных функций в MySQL.
  6. Станьте экспертом в OVER с MSDN — всё о предложении OVER в SQL Server.
Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

