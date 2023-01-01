Выбор первой строки для каждого уникального значения в SQL

Быстрый ответ

Чтобы извлечь первую строку для каждого уникального значения в столбце, можно объединить функцию ROW_NUMBER() с PARTITION BY . Этот подход позволит присвоить уникальные номера строкам в пределах раздела и выбрать из них первые.

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY unique_column ORDER BY order_criteria) AS rn FROM your_table ) WHERE rn = 1;

Замените unique_column на нужный вам столбец, а order_criteria — на критерий, который определяет первую строку. Весьма просто, правда? 🍰

Повышаем уровень: Продвинутые применения и альтернативы

Точная сортировка: Многоуровневое упорядочивание

Если требуется использовать несколько критериев сортировки, добавьте их в ORDER BY . Такой метод подойдет, когда порядок строк определяется сразу несколькими параметрами:

SQL Скопировать код ORDER BY primary_criteria, secondary_criteria DESC

Теперь ваш запрос передаёт SQL следующую информацию: "Давай подойдем к этому серьезно!"

Старая школа: Когда оконные функции недоступны

Если вы работаете с устаревшей базой данных или версией SQL, где оконные функции отсутствуют, вернитесь к проверенной временем комбинации GROUP BY и MIN() :

SQL Скопировать код SELECT your_table.* FROM your_table JOIN ( SELECT unique_column, MIN(order_criteria) AS first_criteria FROM your_table GROUP BY unique_column ) AS subquery ON your_table.unique_column = subquery.unique_column AND your_table.order_criteria = subquery.first_criteria;

Старое всегда хорошо! 😎

Если под "первой" строкой подразумевается строка добавленная раньше остальных, воспользуйтесь столбцом inserted_time :

SQL Скопировать код ORDER BY inserted_time ASC

Так ваши запросы будут как капсулы времени! 🕰

Быстрые как молния: Учтите производительность

Чем объемнее данные, тем больше нагрузка на ваш сервер. Чтобы её уменьшить, создайте индексы на столбцах, которые используются в PARTITION BY и ORDER BY .

Визуализация

Строки таблицы SQL можно представить, как ряды книжных полок:

Markdown Скопировать код Массив: [🔴A, 🔴B, 🔴C, 🔵A, 🔵D, 🟢A, 🟢B, 🟣A, 🟣C, 🟣D]

Задача: выбрать первую книгу на каждой полке определенного цвета.

С функцией ROW_NUMBER() вы легко справитесь с этим заданием:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY color ORDER BY book) as rn FROM array ) tmp WHERE rn = 1;

И вот ваш результат! 🧙‍♂️✨

Markdown Скопировать код Результат: [🔴A, 🔵A, 🟢A, 🟣A]

А что если...?: Ситуации и сценарии

PostgreSQL и DISTINCT ON

При работе с PostgreSQL можно использовать DISTINCT ON , рассматриваемый как бритва SQL — всегда острая и точная:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT ON (unique_column) * FROM your_table ORDER BY unique_column, order_criteria;

Целостность данных: Как избавиться от дубликатов

Чтобы предотвратить дублирование строк, которое может ввести вас в заблуждение, используйте ограничения или индексы.

JOIN на вечеринке: Работаем со сложными условиями

Иногда нужно учитывать данные из других таблиц — это помогут сделать JOINS:

SQL Скопировать код WITH RankedData AS ( SELECT t1.*, t2.some_column, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY t1.unique_column ORDER BY t1.order_criteria) AS rn FROM your_table t1 JOIN other_table t2 ON t1.foreign_key = t2.primary_key ) SELECT * FROM RankedData WHERE rn = 1;

С таким подходом вы получаете пропуск за кулисы на самые Интересные мероприятия! 🎉

Украшения и фишки: Улучшаем наши запросы

Чистота и порядок: Выбираем только нужные столбцы

Вместо того чтобы выбирать все столбцы с помощью * , укажите только необходимые. Такой запрос будет быстрее и точнее — настоящее украшение SQL! 🌟

Предотвращение ловушек: Как избежать ошибок

Остерегайтесь скрытых ловушек при использовании GROUP BY — неправильное использование может исказить результаты. Им следует избегать, чтобы не получить непригодный SQL-салат! 🍽

Дополнительная изюминка: Комбинирование агрегатов и партиционирования

Добавьте изюминку ваших запросам, используя агрегатные функции с PARTITION BY :

SQL Скопировать код SUM(column_name) OVER (PARTITION BY unique_column ORDER BY order_criteria)

Так вы ясно укажете вашим данным: "У нас есть главная функция аггрегации!"

