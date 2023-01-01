Выбор отдельных уникальных значений по столбцам в MySQL

Быстрый ответ

Чтобы выбрать уникальные комбинации значений из нескольких колонок, используется оператор DISTINCT :

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT column1, column2 FROM table;

С помощью этого запроса вы получите набор уникальных пар значений, взятых из колонок column1 и column2 .

Уникальные значения в каждой колонке

Если вам требуется извлечь уникальные значения для каждой колонки отдельно, используйте подзапросы этаким юнным искателем SQL:

SQL Скопировать код (SELECT DISTINCT column1 FROM table) UNION (SELECT DISTINCT column2 FROM table);

В ответе будет содержаться список уникальных значений из колонок column1 и column2 , все собранные в одной колонке.

Когда применять GROUP BY

Если вам нужно получить комбинацию значений в колонках с возможностью дальнейшей агрегации данных, GROUP BY будет наиболее подходящим выбором. Однако для получения только уникальных пар значений лучше использовать SELECT DISTINCT .

SQL Скопировать код SELECT column1, column2, COUNT(*) FROM table GROUP BY column1, column2;

Такой запрос вернет число уникальных пар значений из колонок column1 и column2 .

Проектирование таблицы для оптимальной производительности

Оптимизация структуры таблицы может значительно ускорить запросы с оператором DISTINCT, повышая общую производительность системы. Денормализация данных и использование индексов помогут вам увеличить скорость выполнения запросов.

Визуализация

Можно воспринимать SELECT DISTINCT через призму фотографии:

Markdown Скопировать код Представьте, что каждая строка вашей таблицы MySQL — это фотография в альбоме. | Фото | Человек (столбец 1) | Пейзаж (столбец 2) | Погода (столбец 3) | | ---- | -------------------- | ------------------- | ------------------ | | 📸1 | Алиса | Горы | Солнечно | | 📸2 | Алиса | Горы | Дождливо | | 📸3 | Боб | Лес | Солнечно | | 📸4 | Алиса | Горы | Солнечно |

Применяя SELECT DISTINCT к колонкам Человек и Пейзаж:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT `Person`, `Landscape` FROM `Photos`;

Вы получите следующую коллекцию уникальных снимков:

Markdown Скопировать код | Человек | Пейзаж | | -------- | ------ | | Алиса | Горы | | Боб | Лес |

Все фотографии в этой коллекции уникальны – без повторений! 🖼️

Продвинутые методы для достижения уникальности

Использование GROUP_CONCAT

Для создания списка уникальных значений в колонке можно использовать GROUP_CONCAT вместе с DISTINCT :

SQL Скопировать код SELECT GROUP_CONCAT(DISTINCT column1 ORDER BY column1) AS unique_col1, GROUP_CONCAT(DISTINCT column2 ORDER BY column2) AS unique_col2 FROM table;

Запрос вернет уникальные значения, разделенные запятыми, для каждой колонки.

Избегайте CONCAT для уникальности

CONCAT() объединяет значения в единую строку, что не обеспечивает уникальность каждого значения. Этот метод не подходит, когда нужно обеспечить уникальность.

Использование UNION для уникальности

UNION позволяет получить уникальный результат двух запросов:

SQL Скопировать код (SELECT DISTINCT column1 FROM table) UNION (SELECT DISTINCT column2 FROM table);

Этот запрос удалит дублированные значения из разных колонок.

Использование псевдонимов для колонок

Использование псевдонимов помогает упростить восприятие и чтение SQL-кода:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT column1 AS unique_column1, column2 AS unique_column2 FROM table;

Пропуск GROUP BY при ненадобности

Оператор GROUP BY используется для агрегации данных. Если требуются только уникальные значения в отдельных колонках, от него можно отказаться.

