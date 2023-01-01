Выбор оператора неравенства в T-SQL: != или <>

#SQL для аналитиков  #Синтаксис запросов  #WHERE и фильтрация  
Быстрый ответ

В T-SQL оба оператора: != и <> имеют значение неравенства. Однако, предпочтение следует отдать <>, ведь именно он соответствует стандарту ISO и обеспечивает более широкую совместимость.

Вот как он может быть применен в коде:

SQL

-- Найдем все животные, которые не свиньи. Хрю-хрю! 🐷
SELECT * FROM animal_table WHERE kind <> 'pig';
Как выбирать между операторами неравенства: подробный анализ

В выборе между операторами != и <> следует взвесить следующие аспекты:

Консистентность в коде

Соблюдение консистентности в коде проекта упрощает его чтение. Да, != может казаться более интуитивным, ведь его часто используют в других языках. Однако выбор <> значит следование стандарту SQL, и это будет более понятно для тех, кто знаком с SQL.

Совместимость с разными базами данных

С точки зрения совместимости <> доминирует над !=:

  • SQL Server (2000-2016): поддерживает оба оператора != и <>.
  • MySQL, PostgreSQL, Oracle: оба оператора приемлемы, но <> соответствует стандарту.
  • IBM DB2 UDB 9.5 + Microsoft Access 2010: поддерживают только <>.

Ваш опыт с другими языками программирования

Если вы работали в Visual Basic, вероятно, захотите выбрать <>. Важно помнить, что мы работаем с SQL, а не VB. Думайте в масштабах всего языка, местно реализовывайте решения!

Значимость официальных ресурсов

Лучшие практики кодирования во многом субъективны – что считается "правильным", часто зависит от особого контекста. Поэтому не стесняйтесь обращаться к официальной документации и авторитетным источникам, таким, как стандарты ANSI SQL на Википедии, чтобы принять осознанное решение.

Подводные камни при миграции

При миграции баз данных или выполнении межсистемных операций использование нестандартных операторов, таких как !=, может спровоцировать непредвиденные проблемы. Хорошая новость: этих головоломок можно избежать, если применять общепризнанный <>.

Бывает ли миграция безболезненной?

Вот несколько причин, по которым замена на <> облегчает миграцию:

  • Исключает возможные ошибки при переносе.
  • Обеспечивает универсальную совместимость: это удобно для обмена кодом и увеличивает независимость разработки.
  • Гарантирует соблюдение стандарта SQL.

Если потребуется заменить != на <> или наоборот, большинство интегрированных сред разработки (IDE) существенно упростят этот процесс до нескольких операций поиска и замены.

Производительность: есть ли реальная разница между ними?

Поверьте, скорость исполнения T-SQL для != и <> одинакова. SQL Server обрабатывает эти операторы по одному и тому же принципу, поэтому мысль о том, что один оператор работает быстрее другого, является иллюзией.

Эффективность в плане производительности

  • Время выполнения запроса не зависит от выбранного оператора.
  • При выборе оператора следует акцентировать внимание на читаемости и поддержке кода, а не на его производительности.

Итог: лучшие практики

Исходя из нашего обсуждения, можно выделить следующие лучшие практики:

  • Следуйте принципу единообразия: в рамках одного проекта используйте только один оператор.
  • Всегда отдавайте предпочтение <> для обеспечения соответствия стандарту ISO и совместимости с различными базами данных.
  • Не забывайте согласовывать выбор оператора с командой, чтобы избежать путаницы.

Визуализация

Попробуйте вообразить следующую картину!

Markdown

Ваш старт: 📍

Путь 1: != 🚶‍♂️---------> 🏁 (Неравенство проверено)

Путь 2: <> 🚶‍♂️---------> 🏁 (Неравенство проверено)

Финиш: 🏁 (Значения разные)

Независимо от того, выберете ли вы Путь 1 (!=) или Путь 2 (<>), оба ведут к одному и тому же – к проверке неравенства. Этот выбор – это как выбор между картофельным пюре и жареным картофелем: оба варианта – это картошка, но выбор зависит от ваших предпочтений. 🍟😉

Полезные материалы

  1. Стиль написания кода на SQL Саймона Холивелла — Детальное руководство по оформлению SQL кода.
  2. Элементы языка (Transact-SQL) – SQL Server | Учебный центр Microsoft — Официальный стандарт Microsoft по элементам языка T-SQL.
  3. SQL server – Должен ли я использовать != или <> для неравенства в T-SQL? – Stack Overflow — Ознакомьтесь с обсуждением сообщества и узнайте мнения других об использовании операторов неравенства в SQL.
  4. Операторы SQL — Обзор часто используемых операторов SQL, включая операторы сравнения и примеры их применения.
  5. = (Equals) (Transact-SQL) | Учебный центр Microsoft — Описание старого, но актуального материала о сравнении на равенство в Transact-SQL, который предлагает достаточно информации о операторах сравнения для погружения в ностальгию.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

