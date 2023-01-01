Выбор оператора неравенства в T-SQL: != или <>#SQL для аналитиков #Синтаксис запросов #WHERE и фильтрация
Быстрый ответ
В T-SQL оба оператора:
!= и
<> имеют значение неравенства. Однако, предпочтение следует отдать
<>, ведь именно он соответствует стандарту ISO и обеспечивает более широкую совместимость.
Вот как он может быть применен в коде:
-- Найдем все животные, которые не свиньи. Хрю-хрю! 🐷
SELECT * FROM animal_table WHERE kind <> 'pig';
Как выбирать между операторами неравенства: подробный анализ
В выборе между операторами
!= и
<> следует взвесить следующие аспекты:
Консистентность в коде
Соблюдение консистентности в коде проекта упрощает его чтение. Да,
!= может казаться более интуитивным, ведь его часто используют в других языках. Однако выбор
<> значит следование стандарту SQL, и это будет более понятно для тех, кто знаком с SQL.
Совместимость с разными базами данных
С точки зрения совместимости
<> доминирует над
!=:
- SQL Server (2000-2016): поддерживает оба оператора
!=и
<>.
- MySQL, PostgreSQL, Oracle: оба оператора приемлемы, но
<>соответствует стандарту.
- IBM DB2 UDB 9.5 + Microsoft Access 2010: поддерживают только
<>.
Ваш опыт с другими языками программирования
Если вы работали в Visual Basic, вероятно, захотите выбрать
<>. Важно помнить, что мы работаем с SQL, а не VB. Думайте в масштабах всего языка, местно реализовывайте решения!
Значимость официальных ресурсов
Лучшие практики кодирования во многом субъективны – что считается "правильным", часто зависит от особого контекста. Поэтому не стесняйтесь обращаться к официальной документации и авторитетным источникам, таким, как стандарты ANSI SQL на Википедии, чтобы принять осознанное решение.
Подводные камни при миграции
При миграции баз данных или выполнении межсистемных операций использование нестандартных операторов, таких как
!=, может спровоцировать непредвиденные проблемы. Хорошая новость: этих головоломок можно избежать, если применять общепризнанный
<>.
Бывает ли миграция безболезненной?
Вот несколько причин, по которым замена на
<> облегчает миграцию:
- Исключает возможные ошибки при переносе.
- Обеспечивает универсальную совместимость: это удобно для обмена кодом и увеличивает независимость разработки.
- Гарантирует соблюдение стандарта SQL.
Если потребуется заменить
!= на
<> или наоборот, большинство интегрированных сред разработки (IDE) существенно упростят этот процесс до нескольких операций поиска и замены.
Производительность: есть ли реальная разница между ними?
Поверьте, скорость исполнения T-SQL для
!= и
<> одинакова. SQL Server обрабатывает эти операторы по одному и тому же принципу, поэтому мысль о том, что один оператор работает быстрее другого, является иллюзией.
Эффективность в плане производительности
- Время выполнения запроса не зависит от выбранного оператора.
- При выборе оператора следует акцентировать внимание на читаемости и поддержке кода, а не на его производительности.
Итог: лучшие практики
Исходя из нашего обсуждения, можно выделить следующие лучшие практики:
- Следуйте принципу единообразия: в рамках одного проекта используйте только один оператор.
- Всегда отдавайте предпочтение
<>для обеспечения соответствия стандарту ISO и совместимости с различными базами данных.
- Не забывайте согласовывать выбор оператора с командой, чтобы избежать путаницы.
Визуализация
Попробуйте вообразить следующую картину!
Ваш старт: 📍
Путь 1: != 🚶♂️---------> 🏁 (Неравенство проверено)
Путь 2: <> 🚶♂️---------> 🏁 (Неравенство проверено)
Финиш: 🏁 (Значения разные)
Независимо от того, выберете ли вы Путь 1 (
!=) или Путь 2 (
<>), оба ведут к одному и тому же – к проверке неравенства. Этот выбор – это как выбор между картофельным пюре и жареным картофелем: оба варианта – это картошка, но выбор зависит от ваших предпочтений. 🍟😉
Полезные материалы
- Стиль написания кода на SQL Саймона Холивелла — Детальное руководство по оформлению SQL кода.
- Элементы языка (Transact-SQL) – SQL Server | Учебный центр Microsoft — Официальный стандарт Microsoft по элементам языка T-SQL.
- SQL server – Должен ли я использовать != или <> для неравенства в T-SQL? – Stack Overflow — Ознакомьтесь с обсуждением сообщества и узнайте мнения других об использовании операторов неравенства в SQL.
- Операторы SQL — Обзор часто используемых операторов SQL, включая операторы сравнения и примеры их применения.
- = (Equals) (Transact-SQL) | Учебный центр Microsoft — Описание старого, но актуального материала о сравнении на равенство в Transact-SQL, который предлагает достаточно информации о операторах сравнения для погружения в ностальгию.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик