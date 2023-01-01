Выбор номера строки в PostgreSQL: функция row_number()

#SQL для аналитиков  #PostgreSQL  #Оконные функции (Window Functions)  
Быстрый ответ

Для нумерации строк в PostgreSQL используется функция ROW_NUMBER(). Она вставляется в запрос SELECT c применением спецификации OVER, и порядок сортировки определяется через ORDER BY:

SQL
Скопировать код
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY your_order_column) AS row_id, *
FROM your_table;

В данном случае, your_order_column определяет порядок нумерации строк, а your_table – это исходная таблица. В результате выполнения запроса появляется новый столбец row_id, который содержит номер каждой строки в соответствии с заданным порядком.

Изучаем оконные функции

Анализ больших массивов данных требует использования эффективных инструментов для навигации и организации информации. Оконные функции – это один из таких инструментов. В качестве примера можно привести ROW_NUMBER(). Оконные функции применяются к группе строк, связанной с текущим рядом, и позволяют выполнять вычисления без сводки данных в одну строку, что отличает их от агрегатных функций.

Группировка данных

Оконные функции not only позволяют нумеровать строки, но и группировать данные с помощью PARTITION BY. При этом в каждой группе строки нумеруются отдельно:

SQL
Скопировать код
SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY category ORDER BY sales DESC) AS row_id, *
FROM products;

Это особенно актуально для анализа данных внутри отдельных категорий, например, для ранжирования продуктов по объему продаж.

Известные проблемы и пути их решения

  • Не соответствие типов данных: Убедитесь, что типы данных столбца ORDER BY в OVER совпадают.
  • Падение производительности: Индексация столбца, используемого при сортировке, может значительно улучшить производительность при работе с большими объемами данных.

Практические примеры использования ROW_NUMBER()

Генерация уникальных идентификаторов

Если требуется обновить уникальные идентификаторы или они вообще отсутствуют, ROW_NUMBER() будет очень полезен:

SQL
Скопировать код
-- Прощай, проблемы с ID!
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY created_at) AS unique_id, *
FROM user_actions;

Пагинация данных

ROW_NUMBER() незаменим для пагинации результатов запросов при разработке веб-приложений:

SQL
Скопировать код
-- Нужна следующая страница!
SELECT *
FROM (
  SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY timestamp DESC) AS row_number, *
  FROM comments
) AS numbered_comments
WHERE row_number BETWEEN 21 AND 40;

Этот запрос присваивает комментариям номера, затем выводит комментарии из нужного диапазона, например, для отображения на третьей странице.

Сравнение соседних строк

Иногда требуется сравнить текущую запись с предыдущей. В этом случае также может помочь ROW_NUMBER():

SQL
Скопировать код
-- Анализируем изменения
WITH ordered_sales AS (
  SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY date) AS row_id, date, amount
  FROM sales
)
SELECT curr.date, curr.amount, prev.amount AS previous_amount,
       curr.amount – prev.amount AS difference
FROM ordered_sales curr
LEFT JOIN ordered_sales prev ON curr.row_id = prev.row_id + 1;

Пронумеровав строки продаж, можно легко рассчитать изменения объемов по дням.

Визуализация

Представьте себе, что вы находитесь в кофейне и наблюдаете за очередью:

До:            К посетители в общей очереди -> [☕️, ☕️, ☕️, ☕️]
После: Посетители с номерами – (1, ☕️), (2, ☕️), (3, ☕️), (4, ☕️)

PostgreSQL в данном примере – это как бариста, который структурирует очередь:

SQL
Скопировать код
-- Кофе для каждого под номером!
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY "timestamp") 
AS "sequence", *
FROM "coffee_queue";

☕️ Каждый клиент получает свой уникальный номер и свой заказ.

Работа со сложными сценариями

Управление ошибками

Ошибки при сортировке, вызванные пустыми значениями или дубликатами, могут помешать последовательной нумерации строк. Хорошо организованная база данных и систематическая проверка на наличие ошибок помогут предотвратить подобные проблемы.

Продвинутые сортировки

В случаях, когда требуется сортировка по нескольким столбцам, условия отбора или приведение типов, функция ROW_NUMBER() проявит свою гибкость и способность решать эти задачи.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация: 9.22. Оконные функции — официальное руководство по оконным функциям PostgreSQL с основными концептами и примерами.
  2. SQL: выбор только строк с максимальным значением в столбце – Stack Overflow — полезное обсуждение на Stack Overflow о применении ROW_NUMBER() в сложных запросах.
  3. Postgres Pro Standard: Документация: 9.6: 9.21. Оконные функции — глава о оконных функциях у Postgres Pro с множеством примеров.
  4. Пять способов выполнить пагинацию в Postgres: от простого к сложному — подробное рассмотрение различных подходов к пагинации в PostgreSQL, включая использование оконных функций.
  5. Оконные функции SQL | Продвинутый SQL – Mode — обучающее руководство от Mode Analytics с реальными примерами использования оконных функций SQL.
Денис Сурков

архитектор данных

