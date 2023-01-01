Выбор нескольких жестко заданных строк в SQL: альтернативы UNION#SQL для аналитиков #SELECT и выборка данных #UNION / UNION ALL
Быстрый ответ
Чтобы выбрать указанные строки, можно использовать конструкцию
UNION ALL, которая объединяет результаты нескольких запросов
SELECT, каждый из которых формирует отдельную строку:
SELECT 1 AS id, 'A' AS value
UNION ALL
SELECT 2, 'B'
UNION ALL
SELECT 3, 'C';
Альтернативные способы получения нескольких строк
Создание строк при помощи ключевого слова VALUES
Можно выбрать определенные строки, используя конструкцию
VALUES в подзапросе:
SELECT * FROM (VALUES
(1, 'A'),
(2, 'B'),
(3, 'C')
) AS x (id, value);
Вставка значений во временную таблицу
В некоторых случаях создание временной таблицы с последующим выполнением запроса
SELECT для получения данных может оказаться более удобным решением:
CREATE TABLE #TempRows (id INT, value CHAR(1));
INSERT INTO #TempRows (id, value)
VALUES (1, 'A'), (2, 'B'), (3, 'C');
SELECT id, value FROM #TempRows;
Oracle SQL и таблица DUAL
В Oracle SQL для выбора определенного набора строк часто используется таблица DUAL:
SELECT 1 AS id, 'A' AS value FROM DUAL
UNION ALL
SELECT 2, 'B' FROM DUAL
UNION ALL
SELECT 3, 'C' FROM DUAL;
Визуализация
Указанные строки SQL можно представить как поваров на кулинарном шоу, подающих блюда:
Повар 🧑🍳: SELECT 'Блюдо 1' AS Наименование_меню
Повар 👩🍳: SELECT 'Блюдо 2' AS Наименование_меню
Повар 🧑🍳: SELECT 'Блюдо 3' AS Наименование_меню
Каждая строка – это уникальное "блюдо", объединяемое с помощью
UNION ALL для удовлетворения гастрономических запросов базы данных.
(SELECT 'Блюдо 1' AS Наименование_меню)
UNION ALL
(SELECT 'Блюдо 2' AS Наименование_меню)
UNION ALL
(SELECT 'Блюдо 3' AS Наименование_меню)
Рекомендации по использованию UNION ALL
Соответствие структуры и типов данных
При использовании
UNION ALL важно, чтобы столбцы и типы данных были согласованы, иначе результаты могут быть некорректными.
Производительность
При работе с большими объемами данных следует учитывать производительность. Методы
VALUES и
UNION влияют на скорость выполнения запросов, поэтому выбор между ними должен быть обоснованным.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик