Выбор нескольких жестко заданных строк в SQL: альтернативы UNION

Быстрый ответ

Чтобы выбрать указанные строки, можно использовать конструкцию UNION ALL , которая объединяет результаты нескольких запросов SELECT , каждый из которых формирует отдельную строку:

SQL Скопировать код SELECT 1 AS id, 'A' AS value UNION ALL SELECT 2, 'B' UNION ALL SELECT 3, 'C';

Альтернативные способы получения нескольких строк

Создание строк при помощи ключевого слова VALUES

Можно выбрать определенные строки, используя конструкцию VALUES в подзапросе:

SQL Скопировать код SELECT * FROM (VALUES (1, 'A'), (2, 'B'), (3, 'C') ) AS x (id, value);

Вставка значений во временную таблицу

В некоторых случаях создание временной таблицы с последующим выполнением запроса SELECT для получения данных может оказаться более удобным решением:

SQL Скопировать код CREATE TABLE #TempRows (id INT, value CHAR(1)); INSERT INTO #TempRows (id, value) VALUES (1, 'A'), (2, 'B'), (3, 'C'); SELECT id, value FROM #TempRows;

Oracle SQL и таблица DUAL

В Oracle SQL для выбора определенного набора строк часто используется таблица DUAL:

SQL Скопировать код SELECT 1 AS id, 'A' AS value FROM DUAL UNION ALL SELECT 2, 'B' FROM DUAL UNION ALL SELECT 3, 'C' FROM DUAL;

Визуализация

Указанные строки SQL можно представить как поваров на кулинарном шоу, подающих блюда:

Markdown Скопировать код Повар 🧑‍🍳: SELECT 'Блюдо 1' AS Наименование_меню Повар 👩‍🍳: SELECT 'Блюдо 2' AS Наименование_меню Повар 🧑‍🍳: SELECT 'Блюдо 3' AS Наименование_меню

Каждая строка – это уникальное "блюдо", объединяемое с помощью UNION ALL для удовлетворения гастрономических запросов базы данных.

SQL Скопировать код (SELECT 'Блюдо 1' AS Наименование_меню) UNION ALL (SELECT 'Блюдо 2' AS Наименование_меню) UNION ALL (SELECT 'Блюдо 3' AS Наименование_меню)

Рекомендации по использованию UNION ALL

Соответствие структуры и типов данных

При использовании UNION ALL важно, чтобы столбцы и типы данных были согласованы, иначе результаты могут быть некорректными.

Производительность

При работе с большими объемами данных следует учитывать производительность. Методы VALUES и UNION влияют на скорость выполнения запросов, поэтому выбор между ними должен быть обоснованным.

Способы избежать проблем

Соответствие структуры и типов данных

Все запросы SELECT , включенные в UNION ALL , должны иметь одинаковое количество столбцов с совместимыми типами данных, чтобы избежать ошибок.

Производительность при работе с большими объемами данных

Важно обеспечить производительность, особенно при работе с большими объемами данных, выбирая между VALUES и UNION ALL .

