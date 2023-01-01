Выбор нескольких жестко заданных строк в SQL: альтернативы UNION

#SQL для аналитиков  #SELECT и выборка данных  #UNION / UNION ALL  
Быстрый ответ

Чтобы выбрать указанные строки, можно использовать конструкцию UNION ALL, которая объединяет результаты нескольких запросов SELECT, каждый из которых формирует отдельную строку:

SELECT 1 AS id, 'A' AS value
UNION ALL
SELECT 2, 'B'
UNION ALL
SELECT 3, 'C';
Пошаговый план для смены профессии

Альтернативные способы получения нескольких строк

Создание строк при помощи ключевого слова VALUES

Можно выбрать определенные строки, используя конструкцию VALUES в подзапросе:

SELECT * FROM (VALUES
(1, 'A'),
(2, 'B'),
(3, 'C')
) AS x (id, value);

Вставка значений во временную таблицу

В некоторых случаях создание временной таблицы с последующим выполнением запроса SELECT для получения данных может оказаться более удобным решением:

CREATE TABLE #TempRows (id INT, value CHAR(1));
INSERT INTO #TempRows (id, value)
VALUES (1, 'A'), (2, 'B'), (3, 'C');
SELECT id, value FROM #TempRows;

Oracle SQL и таблица DUAL

В Oracle SQL для выбора определенного набора строк часто используется таблица DUAL:

SELECT 1 AS id, 'A' AS value FROM DUAL
UNION ALL
SELECT 2, 'B' FROM DUAL
UNION ALL
SELECT 3, 'C' FROM DUAL;

Визуализация

Указанные строки SQL можно представить как поваров на кулинарном шоу, подающих блюда:

Повар 🧑‍🍳: SELECT 'Блюдо 1' AS Наименование_меню
Повар 👩‍🍳: SELECT 'Блюдо 2' AS Наименование_меню
Повар 🧑‍🍳: SELECT 'Блюдо 3' AS Наименование_меню

Каждая строка – это уникальное "блюдо", объединяемое с помощью UNION ALL для удовлетворения гастрономических запросов базы данных.

(SELECT 'Блюдо 1' AS Наименование_меню)
UNION ALL
(SELECT 'Блюдо 2' AS Наименование_меню)
UNION ALL
(SELECT 'Блюдо 3' AS Наименование_меню)

Рекомендации по использованию UNION ALL

Соответствие структуры и типов данных

При использовании UNION ALL важно, чтобы столбцы и типы данных были согласованы, иначе результаты могут быть некорректными.

Производительность

При работе с большими объемами данных следует учитывать производительность. Методы VALUES и UNION влияют на скорость выполнения запросов, поэтому выбор между ними должен быть обоснованным.

Полезные материалы

  1. Inserting Multiple Rows – Stack Overflow — обсуждение различных подходов к вставке строк.
  2. SQL INSERT INTO Statement – W3Schools — практическое руководство по использованию команды SQL INSERT INTO.
  3. Introduction To SQL Server Common Table Expression (CTE) – Simple Talk — простое объяснение применения общетабличного выражения (CTE) в SQL Server.
  4. INSERT with a SELECT statement for SQL Server – Database Journal — анализ сочетания INSERT и SELECT в SQL Server.
  5. Equivalent of the Oracle's DUAL Table in SQL Server – TechOnTheNet — объяснение использования таблицы DUAL в SQL Server, подобно Oracle.
Свежие материалы
Основные принципы работы HTTPS
6 сентября 2024
Различия между HTTP и HTTPS
6 сентября 2024
Системные требования для установки Swift
6 сентября 2024

Загрузка...