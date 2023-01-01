Выбор не null значения из двух колонок в SQL: примеры

Быстрый ответ

Чтобы отобрать значения из столбца, не содержащих NULL, используйте функцию COALESCE . Она ведёт себя как в игре в горячий картофель: предпочтение отдаётся первому значению, которое не NULL:

SQL Скопировать код SELECT COALESCE(col1, col2) AS result FROM table;

В этой "игре" преимущество отдаётся col1 , если это значение существует. Если нет, выбор переходит к col2 . Поле result в итоге становится "победителем".

Расширяем возможности SQL

COALESCE против IFNULL : что выбрать?

COALESCE выделяется как функция, соответствующая стандарту ANSI SQL, в то время как IFNULL более характерен для MySQL. Использование COALESCE позволяет универсализировать SQL-запросы для различных систем управления базами данных. Наверняка вы цените универсальность, не так ли?

Знакомьтесь, CASE : мультиинструмент SQL

Если перед вами стоит более сложная задача, чем просто выбор между первым не-null значением, то на помощь придёт выражение CASE . Оно рабоатет как блок if-else и может быть понятно для разработчика:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN col1 IS NOT NULL THEN col1 -- Если col1 есть ELSE col2 -- col2 на замену END AS result FROM table;

Обработка NULL: корректность превыше всего

Любой SQL-разработчик знает о важности целостности данных. Указанные функции ведут себя как проводник во тьме NULL значений, обеспечивая, что выбор данных будет осмысленным.

Визуализация

Для наглядности представьте себе ситуацию с шеф-поваром, который сталкивается с дилеммой выбора между ингредиентами:

Markdown Скопировать код Основной ингредиент (🍅): Свежий помидор Альтернативный ингредиент (🍄): Гриб

Логика проста: если нет основного ингредиента (🍅), используйте альтернативный (🍄).

SQL Скопировать код SELECT COALESCE(preferred_ingredient, backup_ingredient) AS chosen_ingredient FROM kitchen_shelf;

Готовое блюдо будет использовать доступные продукты:

Markdown Скопировать код Блюдо без 🍅: [🍄] Блюдо с 🍅: [🍅]

Шеф-повар работает с тем, что имеет в наличии. Аналогично работает и SQL, обрабатывая значения NULL!

Не только

Множество решений одной задачи

Если заглянуть за рамки функции COALESCE , то пользователи Oracle скорее выберут NVL , а в SQL Server оптимальнейвыбрать ISNULL . Все эти функции решают одну и ту же задачу: обработать NULL так, чтобы он не страшил. Вот примеры их применения:

SQL Скопировать код -- В мире Oracle SELECT NVL(col1, col2) AS result FROM table; -- NVL – звучит как шифровка? -- В королевстве SQL Server SELECT ISNULL(col1, col2) AS result FROM table; -- Потому что NULL никому не нравится

Использование OR — не без подводных камней

Если вы используете SELECT col1 OR col2 FROM table; , то, скорее всего, столкнётесь с проблемой. Запрос будет означать существование col1 или col2 , но не выбор между ними. Лучше избегать таких нюансов булевой логики!

Подготовка данных: лучше перебдеть...

Беспокоит мысль о том, что нужно обработать "грязные" данные? Подумайте о возможности очистки данных от null значений заблаговременно. Установление значений по умолчанию при импорте или предварительной обработке данных может значительно упростить все последующие операции. Такую подготовку можно сравнить с утренней чашечкой кофе.

