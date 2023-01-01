Выбор между DROP...CREATE и ALTER: что лучше в SQL?
Быстрый ответ
При замене объекта SQL рекомендуется использовать
ALTER. Это позволяет вносить изменения, сохраняя данные и связи, как при ремонте помещения. Если же требуется полное обновление объекта, используйте
DROP...CREATE. Однако имейте в виду риск потери данных и возможные сложности с зависимостями.
Пример изменения столбца в таблице:
ALTER TABLE MyTable ALTER COLUMN MyColumn NewDataType;
ALTER хорош тем, что позволяет точечно изменять объекты, сохраняя данные.
DROP...CREATE подразумевает полное обновление и может нарушить установленные связи.
Проверка на существование объекта
Перед тем, как модифицировать объекты, стоит проверить их наличие. Пример шаблона для такой проверки:
IF OBJECT_ID('MyObject', 'P') IS NOT NULL
ALTER OBJECT...
ELSE
CREATE OBJECT...
Начиная с версии SQL Server 2016 SP1, доступна команда
CREATE OR ALTER, что упрощает написание скриптов благодаря автоматической проверке существования объекта.
Безопасность прежде всего: сохранение разрешений
При использовании
DROP...CREATE не стоит забывать о сохранении разрешений на объект и их восстановлении после пересоздания.
Поддержание метаданных
ALTER предпочтителен при сохранении расширенных свойств и зависимостей объекта, особенно в сложных системах с множеством взаимосвязей.
Вопрос производительности
DROP...CREATE требует больше ресурсов по сравнению с
ALTER, который влияет на систему минимально, так как затрагивает только необходимые части.
Удобство использования CREATE OR ALTER
С введением SQL Server 2016 SP1 появилась возможность использовать
CREATE OR ALTER, что облегчает процесс управления кодом, позволяя изменять или создавать объекты без лишних усилий.
Визуализация
Представьте городской пейзаж, где каждое здание — это таблица в базе данных:
Город до: 🏢🏬🏦🏣
- DROP...CREATE:
- Шаг 1: 🏢 демонтируется 🚧➡️🕳️ (удаление таблицы)
- Шаг 2: Строится новое здание 🏢 🏗️➡️🆕 (создание таблицы)
- Результат: город изменился 🏬🏦🏣🆕
- ALTER:
- Шаг 1: 🏢 реконструируется 🛠️ (изменение таблицы)
- Результат: город остался без изменений 🏬🏦🏣🏢🆒
Эта аналогия иллюстрирует, что
DROP...CREATE создает объект с нуля, а
ALTER дополняет и настраивает уже существующий.
Продвинутые случаи использования: Джунгли ALTER
В сложных ситуациях, требующих масштабного рефакторинга, важно осуществлять изменения с помощью
ALTER в рамках одной транзакции для обеспечения атомарности обновлений.
Вечные споры: DROP...CREATE или ALTER
Нет универсального решения в выборе между
DROP...CREATE и
ALTER. Каждый подход имеет свои преимущества и недостатки, что вызывает обсуждения в профессиональном сообществе.
Применение CREATE OR ALTER в реальной жизни
CREATE OR ALTER упрощает поддержку кода и может значительно облегчить выполнение ваших задач в SQL. Пример использования:
CREATE OR ALTER PROCEDURE MyProcedure AS
BEGIN
-- Здесь ваш SQL-код
END
Алина Карпова
инженер по данным