Выбор между DROP...CREATE и ALTER: что лучше в SQL?

Быстрый ответ

При замене объекта SQL рекомендуется использовать ALTER . Это позволяет вносить изменения, сохраняя данные и связи, как при ремонте помещения. Если же требуется полное обновление объекта, используйте DROP...CREATE . Однако имейте в виду риск потери данных и возможные сложности с зависимостями.

Пример изменения столбца в таблице:

SQL Скопировать код ALTER TABLE MyTable ALTER COLUMN MyColumn NewDataType;

ALTER хорош тем, что позволяет точечно изменять объекты, сохраняя данные. DROP...CREATE подразумевает полное обновление и может нарушить установленные связи.

Проверка на существование объекта

Перед тем, как модифицировать объекты, стоит проверить их наличие. Пример шаблона для такой проверки:

SQL Скопировать код IF OBJECT_ID('MyObject', 'P') IS NOT NULL ALTER OBJECT... ELSE CREATE OBJECT...

Начиная с версии SQL Server 2016 SP1, доступна команда CREATE OR ALTER , что упрощает написание скриптов благодаря автоматической проверке существования объекта.

Безопасность прежде всего: сохранение разрешений

При использовании DROP...CREATE не стоит забывать о сохранении разрешений на объект и их восстановлении после пересоздания.

Поддержание метаданных

ALTER предпочтителен при сохранении расширенных свойств и зависимостей объекта, особенно в сложных системах с множеством взаимосвязей.

Вопрос производительности

DROP...CREATE требует больше ресурсов по сравнению с ALTER , который влияет на систему минимально, так как затрагивает только необходимые части.

Удобство использования CREATE OR ALTER

С введением SQL Server 2016 SP1 появилась возможность использовать CREATE OR ALTER , что облегчает процесс управления кодом, позволяя изменять или создавать объекты без лишних усилий.

Визуализация

Представьте городской пейзаж, где каждое здание — это таблица в базе данных:

Город до: 🏢🏬🏦🏣

DROP...CREATE: Шаг 1: 🏢 демонтируется 🚧➡️🕳️ (удаление таблицы) Шаг 2: Строится новое здание 🏢 🏗️➡️🆕 (создание таблицы) Результат: город изменился 🏬🏦🏣🆕

ALTER: Шаг 1: 🏢 реконструируется 🛠️ (изменение таблицы) Результат: город остался без изменений 🏬🏦🏣🏢🆒



Эта аналогия иллюстрирует, что DROP...CREATE создает объект с нуля, а ALTER дополняет и настраивает уже существующий.

Продвинутые случаи использования: Джунгли ALTER

В сложных ситуациях, требующих масштабного рефакторинга, важно осуществлять изменения с помощью ALTER в рамках одной транзакции для обеспечения атомарности обновлений.

Вечные споры: DROP...CREATE или ALTER

Нет универсального решения в выборе между DROP...CREATE и ALTER . Каждый подход имеет свои преимущества и недостатки, что вызывает обсуждения в профессиональном сообществе.

Применение CREATE OR ALTER в реальной жизни

CREATE OR ALTER упрощает поддержку кода и может значительно облегчить выполнение ваших задач в SQL. Пример использования:

SQL Скопировать код CREATE OR ALTER PROCEDURE MyProcedure AS BEGIN -- Здесь ваш SQL-код END

