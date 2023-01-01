Выбор максимального значения каждой группы в SQL без дублей

Быстрый ответ

Чтобы определить максимальное значение в каждой группе данных, применим комбинацию GROUP BY и MAX() :

SQL Скопировать код SELECT category, MAX(score) AS max_score FROM records GROUP BY category;

Данный запрос группирует записи из таблицы records по полю category и вычисляет максимальное значение score для каждой категории, присваивая ему псевдоним max_score .

Продвинутый уровень: далее MAX и GROUP BY

Вышеобозначенный простой запрос прекрасно справляется в базовых сценариях. Тем не менее, при обработке более сложных данных столкновение с такими задачами как устранение дубликатов или выборка дополнительных полей неизбежно.

Борьба с дубликатами: применение ROW_NUMBER

Как утверждает интернет-тезис, "Излишество дубликатов – враг данных". Для их устранения на помощь приходит ROW_NUMBER() , который эффективно помогает упорядочить данные и отпугивает SQL-полтергейсты.

SQL Скопировать код SELECT category, score FROM ( SELECT category, score, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY category ORDER BY score DESC) AS rnk FROM records ) as ranked_records WHERE rnk = 1;

В данном случае ROW_NUMBER() присваивает уникальный ранг каждому значению внутри групп категорий, сортируя значения по убыванию score . Получить максимальные значения можно, отфильтровав результаты с рангом 1.

Сохраняем целостность данных: INNER JOIN с подзапросом

Применение INNER JOIN в сочетании с подзапросом позволяет нам не только выявить максимальные значения, но и сохранить целостность соответствующих строк. Методика эта отлично работает, примерно как построение диаграммы Венна, только с данными и без разочарования в рамках изобразительного искусства.

SQL Скопировать код SELECT r1.category, r1.score FROM records r1 INNER JOIN ( SELECT category, MAX(score) AS max_score FROM records GROUP BY category ) r2 ON r1.category = r2.category AND r1.score = r2.max_score;

Таким образом, мы получим не только максимальные значения, но и всю связанную с ними информацию в каждой группе.

Визуализация

Попробуйте вообразить ферму с множеством разнообразных фруктов (🍎🍌🍇), каждый вид из которых представлен в определённом количестве.

Markdown Скопировать код Группы на ферме: 🍎 Яблоки: [🍎🍎🍎🍎🍎🍎] 🍌 Бананы: [🍌🍌🍌] 🍇 Виноград: [🍇🍇🍇🍇]

Для выявления самого распространённого фрукта в каждой группе нужно найти максимальное их количество:

Markdown Скопировать код Определение наибольшего количества фруктов: 🍎 Яблоки: 🍎🍎🍎🍎🍎🍎 -> 🍎 🍌 Бананы: 🍌🍌🍌 -> 🍌 🍇 Виноград: 🍇🍇🍇🍇 -> 🍇

Аналогично, мы определяем лидера в каждой категории с помощью SQL-запроса:

SQL Скопировать код SELECT MAX(count) FROM records GROUP BY category;

Улучшение производительности, точности и гибкости запросов

Особенно важно оптимизировать производительность запросов при работе с крупными массивами данных, полагаясь на их мощность, точность и гибкость.

Производительность запросов: индексация

Специалисты по данным, также как и игровые разработчики, осознают важность производительности. Не боясь впускаться в перипетии индексации, можно ускорить запросы, проникая в глубь данных и бесстрашно противостоя их объему. Умная индексация, возможно с применением PRIMARY KEY, поможет с эффективностью работы с базами данных.

Обработка ошибок

В мире данных случаются и непредсказуемости, пересекающиеся с ситуацией в онлайн-играх. Будьте готовы к значениям NULL и неожиданным типам данных. Вы должны быть уверены и иметь запасные пути выхода при столкновении с необычными значениями, чтобы обеспечить стабильность SQL-процессов.

Гибкая настройка для детерминированных результатов

Чтобы результаты вывода были стабильными, может потребоваться дополнительная фокусировка. Работа с данными бывает порой похожа на дрессуру котов! Включайте детерминированные поля в ORDER BY вместе с ROW_NUMBER() для предсказуемых результатов.

