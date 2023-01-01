Выбор максимального значения каждой группы в SQL без дублей#SQL для аналитиков #GROUP BY и агрегации #Оконные функции (Window Functions)
Быстрый ответ
Чтобы определить максимальное значение в каждой группе данных, применим комбинацию
GROUP BY и
MAX():
SELECT category, MAX(score) AS max_score
FROM records
GROUP BY category;
Данный запрос группирует записи из таблицы
records по полю
category и вычисляет максимальное значение
score для каждой категории, присваивая ему псевдоним
max_score.
Продвинутый уровень: далее MAX и GROUP BY
Вышеобозначенный простой запрос прекрасно справляется в базовых сценариях. Тем не менее, при обработке более сложных данных столкновение с такими задачами как устранение дубликатов или выборка дополнительных полей неизбежно.
Борьба с дубликатами: применение ROW_NUMBER
Как утверждает интернет-тезис, "Излишество дубликатов – враг данных". Для их устранения на помощь приходит
ROW_NUMBER(), который эффективно помогает упорядочить данные и отпугивает SQL-полтергейсты.
SELECT category, score
FROM (
SELECT category, score,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY category ORDER BY score DESC) AS rnk
FROM records
) as ranked_records
WHERE rnk = 1;
В данном случае
ROW_NUMBER() присваивает уникальный ранг каждому значению внутри групп категорий, сортируя значения по убыванию
score. Получить максимальные значения можно, отфильтровав результаты с рангом 1.
Сохраняем целостность данных: INNER JOIN с подзапросом
Применение
INNER JOIN в сочетании с подзапросом позволяет нам не только выявить максимальные значения, но и сохранить целостность соответствующих строк. Методика эта отлично работает, примерно как построение диаграммы Венна, только с данными и без разочарования в рамках изобразительного искусства.
SELECT r1.category, r1.score
FROM records r1
INNER JOIN (
SELECT category, MAX(score) AS max_score
FROM records
GROUP BY category
) r2 ON r1.category = r2.category AND r1.score = r2.max_score;
Таким образом, мы получим не только максимальные значения, но и всю связанную с ними информацию в каждой группе.
Визуализация
Попробуйте вообразить ферму с множеством разнообразных фруктов (🍎🍌🍇), каждый вид из которых представлен в определённом количестве.
Группы на ферме:
🍎 Яблоки: [🍎🍎🍎🍎🍎🍎]
🍌 Бананы: [🍌🍌🍌]
🍇 Виноград: [🍇🍇🍇🍇]
Для выявления самого распространённого фрукта в каждой группе нужно найти максимальное их количество:
Определение наибольшего количества фруктов:
🍎 Яблоки: 🍎🍎🍎🍎🍎🍎 -> 🍎
🍌 Бананы: 🍌🍌🍌 -> 🍌
🍇 Виноград: 🍇🍇🍇🍇 -> 🍇
Аналогично, мы определяем лидера в каждой категории с помощью SQL-запроса:
SELECT MAX(count) FROM records GROUP BY category;
Улучшение производительности, точности и гибкости запросов
Особенно важно оптимизировать производительность запросов при работе с крупными массивами данных, полагаясь на их мощность, точность и гибкость.
Производительность запросов: индексация
Специалисты по данным, также как и игровые разработчики, осознают важность производительности. Не боясь впускаться в перипетии индексации, можно ускорить запросы, проникая в глубь данных и бесстрашно противостоя их объему. Умная индексация, возможно с применением PRIMARY KEY, поможет с эффективностью работы с базами данных.
Обработка ошибок
В мире данных случаются и непредсказуемости, пересекающиеся с ситуацией в онлайн-играх. Будьте готовы к значениям
NULL и неожиданным типам данных. Вы должны быть уверены и иметь запасные пути выхода при столкновении с необычными значениями, чтобы обеспечить стабильность SQL-процессов.
Гибкая настройка для детерминированных результатов
Чтобы результаты вывода были стабильными, может потребоваться дополнительная фокусировка. Работа с данными бывает порой похожа на дрессуру котов! Включайте детерминированные поля в
ORDER BY вместе с
ROW_NUMBER() для предсказуемых результатов.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик