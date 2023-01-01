logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Выбор имен для таблиц в SQL: единственное или множественное число
Перейти

Выбор имен для таблиц в SQL: единственное или множественное число

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  
Быстрый ответ

Принцип выбора между одиничным и множественным числом именования таблиц в SQL основывается на желании достичь прозрачности и консистентности. При представлении отдельных экземпляров сущности использование единственного числа будет предпочтительным:

CREATE TABLE сотрудник (
    id INT PRIMARY KEY,
    имя VARCHAR(50)
);

Если таблица обозначает группу экземпляров, то выбирается множественное число:

CREATE TABLE сотрудники (
    id INT PRIMARY KEY,
    имя VARCHAR(50)
);

Следование единому подходу при именовании элементов схемы гарантирует читаемость ваших запросов и упрощает процесс поддержки.

Разгадывание взаимоотношений между основной и детализированной информацией

Единственное число картинно проясняет иерархические зависимости между таблицами, что содействует перцепции структуры:

CREATE TABLE заказ (
    id INT PRIMARY KEY,
    дата TIMESTAMP
);
CREATE TABLE деталь_заказа (
    id_заказа INT,
    id_товара INT,
    количество INT,
    FOREIGN KEY (id_заказа) REFERENCES заказ(id)
);

Применяя ORM, такие как Hibernate или Entity Framework, именование таблиц в единственном числе упрощает соотнесение с классами:

class Пользователь(Base):
    __tablename__ = 'пользователь'
    id = Column(Integer, primary_key=True)
    имя = Column(String)

Преодоление языковых барьеров

Демонстрация предпочтения к названиям в единственном числе способствует языковой нейтральности и делает жизнь легче для тех, кому английский не родной:

CREATE TABLE [пользователь] (
    id INT PRIMARY KEY,
    имя VARCHAR(50)
);

Конвенции именования, отражающие уникальность данных

Единственное число подкрепляет уникальность записей и обеспечивает объясняемость структуры:

CREATE TABLE продукт (
    id INT PRIMARY KEY,
    описание VARCHAR(255),
    цена DECIMAL(10, 2)
);

Подчинение практичности исключениям

Есть ситуации, когда множественное число выглядит более уместным — например, при создании таблицы для хранения логов:

CREATE TABLE логи (
    id INT PRIMARY KEY,
    дата_события TIMESTAMP,
    описание TEXT
);

При этом важно сохранять консистентность именования и отражать суть хранящихся данных.

Отвержение разнородных конвенций

Совмещать различные стандарты наименования в одной базе данных не стоит — это может повлечь за собой путаницу и нарушение в работе системы.

Соблюдение баланса эстетики и функциональности

Тщательно подобранные имена таблиц облегчают распознавание данных, делая их обработку интуитивно понятной. Важно найти золотую середину между эстетикой и функциональностью.

Полезные материалы

  1. Руководство по стилю SQL от Саймона Холлиуэла
  2. Опрос среди разработчиков на Stack Overflow 2020
  3. Идентификаторы баз данных – SQL Server | Microsoft Learn
  4. Стиль программирования на SQL от Джо Селко – 1-е издание
  5. Вступление к работе с Eloquent – Laravel 8.x
  6. Руководство по стилю Ruby on Rails
  7. Конвенции именования в стандартах кодирования PHP PEAR
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

